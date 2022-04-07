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وفاة عامل سوري بعد سقوطه من الطابق الثاني في مدينة غازي عنتاب التركية

صورة خالد الأحمد خالد الأحمد تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 7 أبريل، 2022آخر تحديث: 7 أبريل، 2022
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وفاة عامل سوري بعد سقوطه من الطابق الثاني في مدينة غازي عنتاب التركية watanserb.com
كثرت إصابات العمل في أوساط اللاجئين السوريين في تركيا خلال السنوات الأخيرة

وطن– دفع لاجئ سوري حياته ثمناً لتأمين لقمة العيش في تركيا بعد سقوطه من الطابق الثاني أثناء عمله بالإنشاءات. وذلك في منطقة معمار سنان بمدينة غازي عنتاب.

فقد توازنه

وأفاد موقع  sondakika التركي أن اللاجئ “بلال عمر فراج” (37 عاما) الذي يعمل في مهنة الدهان فقد توازنه أثناء العمل وسقط من الطابق الثاني، ليفارق الحياة.

وأضاف المصدر أن أهالي المنطقة أبلغوا السلطات، فحضرت الفرق الصحية والشرطة.

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وتم نقل جثة الفراج إلى معهد الطب الشرعي لتشريحها ومعرفة أسباب الوفاة وتم تسليم جثة المتوفى لأقاربه وهو أب لثلاثة أطفال.

إصابات العمل في أوساط اللاجئين السوريين

وكثرت إصابات العمل في أوساط اللاجئين السوريين في تركيا خلال السنوات الأخيرة، في ظل ظروف العمل الصعبة والافتقار إلى أدنى وسائل السلامة العامة في العديد من المصانع والمنشآت والورش الصناعية. مثلهم مثل غيرهم من نظرائهم من العمالة الوافدة.

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وتتمثل هذه الإصابات في السقوط من أماكن مرتفعة، وسقوط المعدات الثقيلة في مواقع العمل أو الصعقات الكهربائية. والتعرض للبتر بالأدوات الكهربائية كالفرامات والمناشير الكهربائية أو صواريخ الجلخ أو “بواكر الحفر” بالنسبة لعمال الإنشاءات. أو الحوادث المرورية أثناء العمل بعض الأحيان، وكلها أسباب أدت في أحيان كثيرة إلى حالات وفاة أو عجز جزئي أو تام.

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المصدر
sondakika
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صورة خالد الأحمد خالد الأحمد تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 7 أبريل، 2022آخر تحديث: 7 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة خالد الأحمد

خالد الأحمد

- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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