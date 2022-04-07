وفاة عامل سوري بعد سقوطه من الطابق الثاني في مدينة غازي عنتاب التركية

وطن– دفع لاجئ سوري حياته ثمناً لتأمين لقمة العيش في تركيا بعد سقوطه من الطابق الثاني أثناء عمله بالإنشاءات. وذلك في منطقة معمار سنان بمدينة غازي عنتاب.

فقد توازنه

وأفاد موقع sondakika التركي أن اللاجئ “بلال عمر فراج” (37 عاما) الذي يعمل في مهنة الدهان فقد توازنه أثناء العمل وسقط من الطابق الثاني، ليفارق الحياة.

وأضاف المصدر أن أهالي المنطقة أبلغوا السلطات، فحضرت الفرق الصحية والشرطة.

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وتم نقل جثة الفراج إلى معهد الطب الشرعي لتشريحها ومعرفة أسباب الوفاة وتم تسليم جثة المتوفى لأقاربه وهو أب لثلاثة أطفال.

إصابات العمل في أوساط اللاجئين السوريين

وكثرت إصابات العمل في أوساط اللاجئين السوريين في تركيا خلال السنوات الأخيرة، في ظل ظروف العمل الصعبة والافتقار إلى أدنى وسائل السلامة العامة في العديد من المصانع والمنشآت والورش الصناعية. مثلهم مثل غيرهم من نظرائهم من العمالة الوافدة.

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وتتمثل هذه الإصابات في السقوط من أماكن مرتفعة، وسقوط المعدات الثقيلة في مواقع العمل أو الصعقات الكهربائية. والتعرض للبتر بالأدوات الكهربائية كالفرامات والمناشير الكهربائية أو صواريخ الجلخ أو “بواكر الحفر” بالنسبة لعمال الإنشاءات. أو الحوادث المرورية أثناء العمل بعض الأحيان، وكلها أسباب أدت في أحيان كثيرة إلى حالات وفاة أو عجز جزئي أو تام.

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