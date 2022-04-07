نساء وقعن في حب بوتين .. إحداهنّ ملكة جمال روسيا وأُخرى مضيفة طيران (صور)

وطن – اشتهر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بتحفظه فيما يتعلق بحياته الشخصية، إلا أن صحيفة “نيويورك بوست” قالت إن العقوبات الغربية سلطت الضوء على جميع أمهات صغاره وعشيقاته السابقات، اللاتي يعشن حياة فاخرة – في الدول الغربية – ممولة من قبل الأموال المسروقة من الشعب الروسي. بحسب الصحيفة

ليودميلا شكريبنيفا

تزوجت ليودميلا وهي مضيفة طيران سابقة، من بوتين في عام 1983.

وكانت رسميََا “السيدة الأولى” للبلاد عندما أصبح بوتين رئيسًا لأول مرة في عام 2000. وقد أنجبا بنتين، لكن منذ ذلك الوقت أصبح الزوجان يعيشان حياة منفصلة.

وقد استهدفت العقوبات الأمريكية التي تم الإعلان عنها مؤخرا ابنتيه الكبرى ماريا فورونتسوفا، التي تبلغ من العمر 36 عاما، مالكة لشركة نومينكو، والصغرى كاترينا تيخونوفا البالغة من العمر 35 عاما، التي كانت راقصة سابقة والتي كانت كذلك تدير مركزًا للبحوث الرياضية في جامعة موسكو الحكومية.

كانت ماريا تعيش حياة الرفاه في هولندا، وكانت تواعد مواطنًا هولنديًا، جوريت فاسين، الذي كان لديه وظيفة عالية الأجر مرتبطة بقطاع النفط والغاز الروسي.

لكن تم طردهما من هولندا وأجبرا على الفرار إلى روسيا في عام 2014 بعد إسقاط روسيا لطائرة كانت تابعة للخطوط الجوية الماليزية. وهو حادث أودى بحياة 298 شخصا بينهم 193 هولنديا.

أما كاترينا فقد تزوجت من كيريل شامالوف في عام 2013 – الذي أصبح أصغر ملياردير في روسيا بصفته مدير ومالك جزئي لشركة Sibur الروسية للنفط والبتروكيماويات.

إلا أن الزوجين انفصلا في عام 2018.

لكن لم ينفصل بوتين وليودميلا حتى عام 2014 ومنذ ذلك الوقت تزوجت ليودميلا من جديد وانتقلت إلى جنوب فرنسا.

يُقال إن زوجها الجديد، أرتور أوشيريتني، هو مسؤول عسكري في الاستخبارات العسكرية الروسية مكلف بمراقبتها. حيث تعمل في مشاريع “تعزيز اللغة والثقافة الروسية” بمركز تطوير الاتصالات الشخصية.

سفيتلانا كريفونوجيخ

في عام 2003، قيل أن بوتين كان لديه “ابنة” من عاملة نظافة – تحولت إلى عشيقة – عملت في أحد مجمعاته الفاخرة.

تعيش كريفونوجيخ في الوقت الحالي في موناكو، في شقة بقيمة 4.1 مليون دولار مع ابنتها لويزا روزوفا البالغة من العمر 19 عامًا، والمعروفة أيضًا باسم إليزافيتا كريفونوجيخ.

تشبه ملامح روزوفا ملامح بوتين، وفي عام 2020، بعد أن كشف موقع “Proekt” الاستقصائي الروسي عن هويتها ارتفعت شعبيتها على وسائل التواصل الاجتماعي إلى 85 ألف متابع.

نشرت روزوفا على وسائل التواصل الإجتماعي صورًا لنفسها وهي تعيش حياة الرفاهية. أما والدتها فهي تمتلك إمبراطورية تجارية تبلغ قيمتها 95 مليون دولار إلى جانب يخت فاخر.

وقد قيل أنها شريك في ملكية بنك روسيا، أحد أكبر البنوك الخاصة في روسيا، الذي تأسس بأموال الحزب الشيوعي في التسعينيات.

بعد غزو بوتين لأوكرانيا، تدفق حساب انستغرام روزوفا بالتعليقات المناهضة للحرب التي أدلى بها مستخدمون يفضحونها ويفضحون والدها المجرم.

ألينا كابيفا

يُعتقد أن بوتين قد تزوج بعد طلاقه بلاعبة الجمباز الأولمبية كابيفا. وأنجب منها أربعة أطفال – فتاتان توأم وصبيان، ولدوا جميعًا في سويسرا.

يُعتقد أن كابيفا وأطفالهما يعيشون في سويسرا. وبحسب ما يشاع يحثها أصدقاؤها على استخدام نفوذها لوقف الحرب.

فيكتوريا لوبيريفا

يقال إن لوبيريفا هي عشيقة مزعومة لبوتين وهي شخصية تلفزيونية روسية وملكة جمال روسيا لعام 2003. وأصبحت بحلول عام 2018 سفيرة رسمية لكأس العالم ومديرة مسابقة “ملكة جمال روسيا”.

كما يُقال إنها في علاقة مع رجل روسي يدعى إيغور بولاروف.

اقرأ أيضاً: