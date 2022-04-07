موقف إنساني يُوقف مباراة إيفرتون وبيرنلي في الدوري الإنجليزي (فيديو)

وطن – تزامن مباراة إيفرتون وبيرنلي في ختام منافسات الجولة ال31 من الدوري الإنجليزي الممتاز، مع موعد الإفطار للصائمين بتوقيت مدينة بيرنلي البريطانية، وهو ما دفع الحكم إلى إيقاف المباراة لعدة ثواني من أجل السماح للنجم المالي عبد الله دوكوري لكسر صيامه.

الحكم وإيقاف مباراة إيفرتون وبيرنلي

وأظهر مقطع الفيديو المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، إطلاق الحكم الصافرة لإيقاف مباراة إيفرتون وبيرنلي، وخروج النجم المالي المسلم عبد الله دوكوري خارج أرضية ملعب المباراة لعدة ثواني لتناول بعض الغذاء وكسر صيامه.

وأشارت وسائل إعلام إنجليزية محلية، بأن نجم إيفرتون دوركوري، أصر على المشاركة مع الفريق في مواجهة منافسه بيرنلي بمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز وهو صائم.

نجم إيفرتون وتصفيق الجماهير

كما وشهدت المباراة تصفيق جماهير ملعب ” تورف مور” لحكم المباراة على هذا الموقف الإنساني وإيقافه للمباراة، وكذلك تصرفه النبيل تجاه اللاعب المالي دوكوري. لاعب وسط فريق إيفرتون الإنجليزي من أجل كسر صيامه.

ورفض الحكم مايك دين عودة المباراة قبل رجوع المالي دوكوري إلى أرضية ملعب المباراة، ليصر على منح فريق إيفرتون الحق في اللعب مكتمل العدد. وانتصار اللاعب الذي تناول العصير والفواكه قبل عودته إلى أرضية الملعب.

الاجواء في تورف مور بعد نهاية مباراة ايفرتون وبيرنلي pic.twitter.com/kvm8PBwRQ8 — E P L W O R L D (@EPLworld) April 6, 2022

ويشارك العديد من اللاعبين المسلمين مع فرقهم في الدوريات الأوروبية. وهم صائمين، وكان من أبرزهم بول بوغبا، ومحمد صلاح، محمد النني، رياض محرز، سعيد بن رحمة وغيرهم.

Burnley 3 Everton 2. Burnley move within one point of safety, Everton slip to one point of relegation. ⬇️ Everton’s next 4 games. ☠️ H: Man Utd.

H: Leicester.

A: Liverpool.

H: Chelsea. pic.twitter.com/C7Y5V2d6FB — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) April 6, 2022

وحقق فريق بيرنلي الفوز الثمين على نظيره الضيف إيفروتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين، مع ختام الأسبوع ال31 من منافسات الدوري الإنجليزي “البريميرليج” الممتاز.

كما ويستعد إيفرتون ” التوفيز” المباراة القوية والصعبة القادمة. أمام مانشستر يونايتد ” الشياطين الحمر”، في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز مطلع الأسبوع المقبل.

ويحتل فريق إيفرتون المهدد بالهبوط المركز ال17 من ترتيب الدوري الإنجليزي. برصيد 25 نقطة، كما وجاء منافسه بيرنلي بفارق نقطة واحدة في المركز ال18 برصيد 24 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

(المصدر: وطن + تويتر)

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