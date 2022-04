موقف إنساني يُوقف مباراة إيفرتون وبيرنلي في الدوري الإنجليزي (فيديو)

وطن – تزامن مباراة إيفرتون وبيرنلي في ختام منافسات الجولة ال31 من الدوري الإنجليزي الممتاز، مع موعد الإفطار للصائمين بتوقيت مدينة بيرنلي البريطانية، وهو ما دفع الحكم إلى إيقاف المباراة لعدة ثواني من أجل السماح للنجم المالي عبد الله دوكوري لكسر صيامه.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، إطلاق الحكم الصافرة لإيقاف مباراة إيفرتون وبيرنلي، وخروج النجم المالي المسلم عبد الله دوكوري خارج أرضية ملعب المباراة لعدة ثواني لتناول بعض الغذاء وكسر صيامه.

وأشارت وسائل إعلام إنجليزية محلية، بأن نجم إيفرتون دوركوري، أصر على المشاركة مع الفريق في مواجهة منافسه بيرنلي بمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز وهو صائم.

كما وشهدت المباراة تصفيق جماهير ملعب ” تورف مور” لحكم المباراة على هذا الموقف الإنساني وإيقافه للمباراة، وكذلك تصرفه النبيل تجاه اللاعب المالي دوكوري. لاعب وسط فريق إيفرتون الإنجليزي من أجل كسر صيامه.

ورفض الحكم مايك دين عودة المباراة قبل رجوع المالي دوكوري إلى أرضية ملعب المباراة، ليصر على منح فريق إيفرتون الحق في اللعب مكتمل العدد. وانتصار اللاعب الذي تناول العصير والفواكه قبل عودته إلى أرضية الملعب.

ويشارك العديد من اللاعبين المسلمين مع فرقهم في الدوريات الأوروبية. وهم صائمين، وكان من أبرزهم بول بوغبا، ومحمد صلاح، محمد النني، رياض محرز، سعيد بن رحمة وغيرهم.

Burnley 3 Everton 2.

Burnley move within one point of safety, Everton slip to one point of relegation. ⬇️

Everton’s next 4 games. ☠️

H: Man Utd.

H: Leicester.

A: Liverpool.

H: Chelsea. pic.twitter.com/C7Y5V2d6FB

— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) April 6, 2022