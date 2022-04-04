قراصنة مجهولون يسربون بيانات حساسة لـ120 ألف جندي روسي في أوكرانيا

وطن – زعمت مجموعة قرصنة مجهولة أنها اخترقت وسربت “بيانات شخصية لـ 120 ألف جندي روسي يقاتلون في أوكرانيا”.

وكانت هذه المجموعة المجهولة قد أعلنت “الحرب الإلكترونية ضد الحكومة الروسية” بعد أيام من بدء غزو بوتين لأوكرانيا.

وأعلن مجموعة القرصنة الجماعية أمس أن هجومها الأخير “سرب” التفاصيل الشخصية للجيش.

ووفقًا لصحيفة The Sun، تشمل هذه التفاصيل تواريخ الميلاد والأسماء وعناوين المنازل وأرقام جوازات السفر.

وقال القراصنة: “يجب أن يخضع جميع الجنود المشاركين في غزو أوكرانيا لمحكمة جرائم الحرب”.

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يأتي ذلك بعد أن وصف الرئيس فولوديمير زيلينسكي، الهجوم الروسي على أوكرانيا ومدنييها بـ “الإبادة الجماعية”.

وتم إرسال رسالة مسجلة إلى الرئيس بوتين، تحتوي على مقاطع فيديو وصور للغزو من منافذ إخبارية في الخلفية بعد أيام من بدء الحرب.

وفي اللقطات قال متحدث باسم مجموعة القرصنة المجهولة: ‘هذه رسالة إلى فلاديمير بوتين من مجهول.. السيد بوتين أظهر الغزو المستمر لأوكرانيا أن نظامك لا يحترم حقوق الإنسان أو تقرير المصير لجيرانك.”

بوتين “المحرض”

ووصفت مجموعة القرصنة المجهولة بوتين بأنه “المحرض” على العنف، في إشارة إلى قتل الأبرياء.

وأضافوا: “أعلن أعضاء المجموعة الحرب الإلكترونية ضد نظامك العدواني قريبًا ستشعر بالغضب الكامل من قراصنة العالم.”

كما زعمت المجموعة في 31 مارس، أنها اخترقت 62 ألف رسالة بريد إلكتروني من مجموعة ماراثون.

وهي شركة استثمار روسية يملكها ألكسندر فينوكوروف، وتخضع حاليًا لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

وقال المقرصنون إن التفاصيل من رسائل البريد الإلكتروني وُضعت على “DDoSecrets”.

وهو موقع غير هادف للربح للإبلاغ عن المخالفات لتسريبات الأخبار.

وغردت إيما بيست، المؤسس المشارك لـ DDoSecrets ، بأن الموقع نشر عددًا كبيرًا من رسائل البريد الإلكتروني من شركة المحاماة الروسية Capital Legal Services التي تمارس القانون في مجموعة متنوعة من المجالات.

لقد نشرت حول 200000 رسالة بريد إلكتروني أثناء “انتظار تأكيد الإسناد إلى عضو معين في Anonymous.”

كما أعاد Anonymous تغريد إحدى مشاركات السيدة Best التي قالت إن DDoSecrets قد نشرت حوالي 57500 رسالة بريد إلكتروني من الجناح الخيري للكنيسة الأرثوذكسية الروسية.

لكن مجموعة القرصنة الجماعية لم تؤكد ما إذا كانت مسؤولة. وقالت الجماعة: “القرصنة ستستمر حتى توقف روسيا عدوانها”.

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