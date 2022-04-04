باريس سان جيرمان يصعق لوريان ويحلق بعيداً في صدارة الدوري الفرنسي (فيديو)

وطن – فاز فريق باريس سان جيرمان على نظيره لوريان بخماسية نظيفة دون مقابل، لينفرد بتلك النتيجة بعيداً في صدارة ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز.

خماسية باريس سان جيرمان في شباك لوريان

وافتتح النجم البرازيلي نيمار جونيور أولى أهدف اللقاء لصاحب الأرض باريس سان جيرمان في الدقيقة ال12، وأحرز زميله الفرنسي كيليان مبابي هدفين في الدقيقة ال28 وال67 من عمر زمن المباراة.

كما وسجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي. الهدف الرابع في الدقيقة ال73، قبل أن يعاود البرازيلي نيمار لهز شباك الضيف لوريان بهدف خامس في الدقيقة ال90.

📺 أقوى اللحظات 🆚 لوريان وأهداف مبابي ⚽️⚽️ ونيمار⚽️⚽️ وميسي! ⚽️ pic.twitter.com/kh2L3TLNpC — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) April 3, 2022

وأحرز فريق لوريان الهدف الوحيد للفريق في المباراة بالدقيقة ال56. من توقيع تيريم موفي، لينتهي اللقاء بفوز الفريق الباريسي بخماسية ثمينة مقابل هدف وحيد.

التسديدات والاستحواذ

وشهدت المباراة التفوق الواضح لفريق سان جيرمان على صعيد التسديدات والاستحواذ. طيلة مجريات دقائق اللقاء، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 15 تسديدة والاستحواذ بنسبة 76%.

على عكس فريق الضيف لوريان الذي وصل عدد تسديداته باتجاه شباك المرمى إلى 11 تسديدة، والاستحواذ على الكرة داخل أرضية الملعب بنسبة 33% في المباراة.

الفتى الذهبي @KMbappe 🙌🏽 12' 🎯 تمريرة حاسمة

28' ⚽️ هدف

67' ⚽️ هدف

73' 🎯 تمريرة حاسمة

90' 🎯 تمريرة حاسمة pic.twitter.com/ntkJNft5UM — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) April 3, 2022

كما ويستعد الفريق الباريسي مطلع الأسبوع المقبل. لمواجهة سهلة أمام كليرمونت، في منافسات الجولة ال31 من منافسات الدوري الفرنسي للدرجة الممتازة.

ترتيب الدوري الفرنسي

ويتربع فريق باريس سان جيرمان على صدارة ترتيب الدوري الفرنسي. برصيد 68 نقطة، بفارق 12 نقطة عن أقرب المنافسين له فريق أولمبيك مارسيليا في المركز الثاني برصيد 56 نقطة.

كما وجاء فريق رين في المركز الثالث برصيد 53 نقطة، ويليه ستراسبورغ في المركز الرابع .برصيد 51 نقطة، متساوياً بذلك مع فريق نيس بنفس النقاط في المركز الخامس.

نظرة على جدول ترتيب #الدوري_الفرنسي بعد نهاية مباريات الجولة 30 من البطولة! 📉📈 أخبرنا ترتيب فريقك المفضل. 👀👇 pic.twitter.com/lVDrSkz7Da — الدوري الفرنسي (@Ligue1_Arab) April 4, 2022

وآتى في المركزين السادس والسابع فريقا موناكو وليل. برصيد 47 نقطة، بينما جاء في المركز الثامن فريق نانت برصيد 45 نقطة.

متساوياً بذلك مع فريق أولمبيك ليون بنفس الرصيد في المركز التاسع، كما وبفارق نقطة وحيدة مع عاشر جدول الترتيب فريق لنس الذي جاء برصيد 44 نقطة خلال منافسات الموسم الحالي.

(المصدر: وطن + تويتر)

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