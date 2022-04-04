“الإمارات تعبث بباكستان”.. وسم يتصدر “تويتر” ويكشف تآمر أبوظبي على عمران خان الرافض للتطبيع

وطن – تزامنا مع الأزمة السياسة الحادة التي تعيشها باكستان وعقب الكشف عن دور إماراتي “قذر” في تأليب الولايات المتحدة ضدها عقب رفضها الانصياع لها لتكون إحدى دول التطبيع مع دول الكيان الصهيوني. شن مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي هجوما عنيفا على الإمارات، معربين عن تضامنهم مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.

غضب على تويتر

ودشن الناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” وسما بعنوان: ” #الامارات_تعبث_بباكستان”. فضحوا فيه أساليب أبوظبي التي استخدمتها ضد باكستان لإجبارها على التطبيع. كاشفين عن دورها في خلق الأزمة السياسية الأخيرة في البلاد من خلال دعم المعارضة للإطاحة بعمران خان.

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وقال الكاتب الصحفي اليمني أنيس منصور في تغريدة له عبر الوسم: ” كنت اول من كتب #الامارات_تعبث_بباكستان اكتشاف خلايا اماراتية في باكستان وفق تسريب من زميل صحفي في وكالة الانباء الباكستانيه وساقوم بنشر الاسماء والصور والوثائق حسب ما تلقيت وعد بذلك”.

من جانبه، هاجم الكاتب السعودي وسام العامري الإمارات قائلا: “لا عجب من حلفاء الوثنيين الهندوس والصهاينة وعباد الصليب والمتآمرين معهم على دين #الإسلام وأمة الإسلام فهذا ديدنهم منذ يوم الأحزاب.”

لا عجب من حلفاء الوثنيين الهندوس والصهاينة وعباد الصليب والمتآمرين معهم على دين #الإسلام وأمة الإسلام فهذا ديدنهم منذ يوم الأحزاب. #الإمارات_تعبث_بباكستان — وسام العامري (@wesamalamery) April 4, 2022

أما المغرد “سالم الصانع” فغرد كاشفا عن سياسة أبو ظبي ضد باكستان بالقول:” تعتبر باكستان القوّة النووية الأولى والوحيدة في العالم الإسلامي… لذلك هناك محاولات مستميته لإضعافها وجرها إلا مربع الخيانة وموالاة “إسرائيل”.

وعبر المغرد “معتز آل رشيد” عن دعمه لباكستان ضد التدخل الإماراتي فيها قائلا: “صحيح ما قال رئيس تونس السابق “المنصف المرزوقي” الإمارات فيروس سام يحاول تدمير جميع التجارب الديموقراطية في العالم العربي وهو ما ثبت أنها تنشر سمها ليس في العالم العربي فقط بل الإسلامي والغربي والشرقي”.

صحيح ما قال رئيس تونس السابق "المنصف المرزوقي" الإمارات فيروس سام يحاول تدمير جميع التجارب الديموقراطية في العالم العربي وهو ما ثبت أنها تنشر سمها ليس في العالم العربي فقط بل الإسلامي والغربي والشرقي#الإمارات_تعبث_بباكستان pic.twitter.com/cY8Jj1lRZH — معتز آل رشيد (@ibrahim31917315) April 4, 2022

من جانبها، عبرت الناشطة الإعلامية غادة الشعفاوي عن غضبها من سياسة الإمارات الكيدية بالقول: “سعت الإمارات إلى تكوين تحالف مع الهند. التي يقودها حزب يميني متطرف ضرب عرض الحائط بالقرارات الدولية الخاصة بمسلمي كشمير. وقام ولا يزال بتجاوزات كبيرة في حق المسلمين الهنود الذين يفوق عددهم 200 مليون نسمة.”

سعت الإمارات إلى تكوين تحالف مع الهند التي الهند يقودها حزب يميني متطرف ضرب عرض الحائط بالقرارات الدولية الخاصة بمسلمي كشمير، وقام ولا يزال بتجاوزات كبيرة في حق المسلمين الهنود الذين يفوق عددهم 200 مليون نسمة.#الإمارات_تعبث_بباكستان pic.twitter.com/ux3foTnKpm — غادة الشعفاوي (@YBEp8FGEH4Qu3RS) April 5, 2022

بينما قالت المغردة القطرية جواهر آل عطية، متسائلة عن دور أبوظبي الخبيث: “الإمارات لا أحد يعرف هل هي فارسية أم صهيونية”.

الإمارات لا أحد يعرف هل هي فارسية أم صهيونية#الإمارات_تعبث_بباكستان pic.twitter.com/vcTJqhAGI9 — جواهر آل عطية (@marwaGamal75) April 4, 2022

يشار إلى انه في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان؛ إن بلاه تتعرض لضغوط من دول تربطه بها علاقات جيدة للاعتراف بإسرائيل، ما أثار الجدل حول هوية تلك الدول.

الإمارات تبتز باكستان

وعقب تصريح “خان” بأيام وتحديدا في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أعلنت الإمارات تعليق منح التأشيرات لمواطني 13 بلدا، بينها باكستان و8 دول عربية حتى إشعار آخر.

ويعمل لدى الإمارات أكثر من 1.5 مليون باكستاني، أي ما يعادل 12.5 بالمئة من سكان الإمارات، ومعظم الباكستانيين في الخارج موجودون في الإمارات بعد السعودية وبريطانيا.

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وكانت مصادر موثوقة قد كشفت لموقع “الإمارات ليكس” في مارس/آذار العام الماضي عن اتخاذ الإمارات إجراءات عقابية ضد حكومة باكستان على خلفية رفض إسلام أباد وساطة أبوظبي للتطبيع مع إسرائيل.

ووضعت الإمارات حكومة عمران خان في مأزق شديد بعد أن طلبت من الدولة التي تعاني من ضائقة مالية إعادة مليار دولار كانت أبوظبي أودعته في البنك المركزي الباكستاني.

ونجا رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان من إجراء يهدف للإطاحة به من منصبه الأحد، عندما رفض نائب رئيس البرلمان اقتراحا بحجب الثقة عنه باعتباره مخالفا للدستور، فيما أعلن رئيس البلاد حلّ البرلمان.

عمران خان يتهم الولايات المتحدة بالتدخل بالشؤون الداخلية

وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي اتهم خان الولايات المتحدة بالتدخل في الشؤون الباكستانية. وذكرت وسائل إعلام محلية أن خان تلقى تقريرا من سفير باكستان في واشنطن. سجل لقاء مع موظف أمريكي رفيع المستوى قال له إن علاقات البلدين ستكون أفضل في حال مغادرة رئيس الوزراء منصبه. ونفت واشنطن أن تكون قالت ذلك.

بينما يتهم خان (69 عاما) الولايات المتحدة بمحاولة الإطاحة به لأنه يرفض الاصطفاف مع مواقف واشنطن حيال روسيا والصين.

(المصدر: تويتر – وطن)

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