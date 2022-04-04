“الإمارات تعبث بباكستان”.. وسم يتصدر “تويتر” ويكشف تآمر أبوظبي على عمران خان الرافض للتطبيع
غضب على تويتر
ودشن الناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” وسما بعنوان: ” #الامارات_تعبث_بباكستان”. فضحوا فيه أساليب أبوظبي التي استخدمتها ضد باكستان لإجبارها على التطبيع. كاشفين عن دورها في خلق الأزمة السياسية الأخيرة في البلاد من خلال دعم المعارضة للإطاحة بعمران خان.
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كنت اول من كتب #الامارات_تعبث_بباكستان
اكتشاف خلايا اماراتية في باكستان وفق تسريب من زميل صحفي في وكالة الانباء الباكستانيه وساقوم بنشر الاسماء والصور والوثائق حسب ما تلقيت وعد بذلك
اليوم بانت الحقيقية وانكشفت الصورة pic.twitter.com/xi2ohPJqXk
— انيس منصور – Anes Mansoor (@anesmansory) April 4, 2022
لا عجب من حلفاء الوثنيين الهندوس والصهاينة وعباد الصليب والمتآمرين معهم على دين #الإسلام وأمة الإسلام فهذا ديدنهم منذ يوم الأحزاب.
— وسام العامري (@wesamalamery) April 4, 2022
تعتبر باكستان القوّة النووية الأولى والوحيدة في العالم الإسلامي… لذلك هناك محاولات مستميته لإضعافها وجرها إلا مربع الخيانة وموالاة "إسرائيل". #الإمارات_تعبث_بباكستان #أبو_ظبي
#Dubai #انقذنا_ياولي_العهد #هدى_حسين
#حزب_الشيطان pic.twitter.com/53H07uoCgn
— سالم الصانع (@salm_alsan) April 4, 2022
صحيح ما قال رئيس تونس السابق "المنصف المرزوقي" الإمارات فيروس سام يحاول تدمير جميع التجارب الديموقراطية في العالم العربي وهو ما ثبت أنها تنشر سمها ليس في العالم العربي فقط بل الإسلامي والغربي والشرقي#الإمارات_تعبث_بباكستان pic.twitter.com/cY8Jj1lRZH
— معتز آل رشيد (@ibrahim31917315) April 4, 2022
سعت الإمارات إلى تكوين تحالف مع الهند التي الهند يقودها حزب يميني متطرف ضرب عرض الحائط بالقرارات الدولية الخاصة بمسلمي كشمير، وقام ولا يزال بتجاوزات كبيرة في حق المسلمين الهنود الذين يفوق عددهم 200 مليون نسمة.#الإمارات_تعبث_بباكستان pic.twitter.com/ux3foTnKpm
— غادة الشعفاوي (@YBEp8FGEH4Qu3RS) April 5, 2022
الإمارات لا أحد يعرف هل هي فارسية أم صهيونية#الإمارات_تعبث_بباكستان pic.twitter.com/vcTJqhAGI9
— جواهر آل عطية (@marwaGamal75) April 4, 2022
الإمارات تبتز باكستان
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عمران خان يتهم الولايات المتحدة بالتدخل بالشؤون الداخلية
وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي اتهم خان الولايات المتحدة بالتدخل في الشؤون الباكستانية. وذكرت وسائل إعلام محلية أن خان تلقى تقريرا من سفير باكستان في واشنطن. سجل لقاء مع موظف أمريكي رفيع المستوى قال له إن علاقات البلدين ستكون أفضل في حال مغادرة رئيس الوزراء منصبه. ونفت واشنطن أن تكون قالت ذلك.
بينما يتهم خان (69 عاما) الولايات المتحدة بمحاولة الإطاحة به لأنه يرفض الاصطفاف مع مواقف واشنطن حيال روسيا والصين.