كيف تعيش حياة صحية لفترة أطول؟ نوع من الخضار سيمنحك الفرصة

وطن– تعد الخضار واحدة من أصح أنواع الأطعمة التي ينصح بها كبار خبراء التغذية والأطباء على حد سواء، ويوصي الكثيرون بتناولها في كل وجبة في اليوم إن أمكن.

الخرشوف

في هذا السياق، تحدثت صحيفة “اكسبرس” البريطانية عن الخرشوف. وهو نوع من الخضار يحتوي على خصائص مضادة للسرطان. ويمكنه خفض الكولسترول الضار وحل مجموعة من الأمراض الصحية ويزيد من طول العمر.

يحتوي الخرشوف على عدد من المغذيات النباتية الحيوية مثل الكيرسيتين التي تحمي من العديد من المخاطر الصحية. بما في ذلك السرطان وأمراض القلب واختلال وظائف الكبد وارتفاع الكوليسترول ومرض السكري.

في عام 2004، أجرت وزارة الزراعة الأمريكية أكبر وأشمل دراسة لتحليل محتوى مضادات الأكسدة في الأطعمة الأكثر استهلاكًا. وقد احتل الخرشوف المرتبة الأولى في قائمة الخضار.

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يقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان

هناك العديد من مضادات الأكسدة القوية الأخرى من نوع البوليفينول الموجودة في الخرشوف. والتي يعتقد الباحثون أنها يمكن أن تسهم في الوقاية من سرطان البروستاتا وسرطان الثدي وسرطان الدم.

كما أظهرت الدراسات أن أوراق الخرشوف تحتوي على مضادات للأكسدة مثل “روتين” و”كيرسيتين” و”حمض الجاليك”. والقادرين على تقليل تكاثر الخلايا السرطانية.

وقد وجدت إحدى الدراسات التي أجراها باحثون في جامعة جورج أغسطس في ألمانيا أن الخرشوف يضم العديد من المواد الكيميائية النباتية التي تساعد على منع إفراز عوامل السرطان وبالتالي تثبيط تكوين الأوعية الدموية المرتبطة بالسرطان.

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يقلل ضغط الدم

يمكن أن يساعد أيضا مستخلص الخرشوف الأشخاص المُصابين بارتفاع ضغط الدم، في تنظيم ضغط الدم المُرتفع.

وجدت إحدى الدراسات التي أُجريت على نحو 98 رجلاً يعانون من ارتفاع ضغط الدم أن تناول مستخلص الخرشوف لمدة 12 أسبوعاً بشكل يومي قد قلل من ضغط الدم الانبساطي والانقباضي بمعدل 2.76 و 2.85 ملم زئبق على التوالي.

بالإضافة إلى ذلك، يعتبر الخرشوف مصدرًا جيدًا للبوتاسيوم الذي يساعد في تنظيم ضغط الدم.

يقلل الكوليسترول

كما يعمل الخرشوف على تقليل مستويات الكوليسترول.

ففي دراسة لفحص تأثير تناوله على المرضى الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، أظهر جميع المشاركين نتائج إيجابية على مدى 6 أسابيع.

حيث تم تقسيم المشاركين إلى مجموعتين الأولى اعتمدت على خلاصة الخرشوف، والأخرى تلقت علاج وهمي وأظهر المرضى الذين تلقوا الخرشوف انخفاض بنسبة 18.5 % في مستوى الكوليسترول في الدم.

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