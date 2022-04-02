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الاختيار 3.. هل يختفي ياسر جلال بعد تجسيده شخصية السيسي ومن الذي جسد شخصية محمد مرسي؟

صورة رفيف عبدالله رفيف عبدالله تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 2 أبريل، 2022آخر تحديث: 2 أبريل، 2022
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الاختيار 3.. هل يختفي ياسر جلال بعد تجسيده شخصية السيسي watanserb.com
يعرض العمل ما تم وصفه بكواليس أخطر 96 ساعة في تاريخ مصر

وطن – تصدر مسلسل “الاختيار 3″، التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عرض الحلقة الأولى تحت عنوان “القرار”.

ياسر جلال والسيسي!

وكان لتجسيد الفنان المصري، ياسر جلال، لشخصية الرئيس عبدالفتاح السيسي، نصيب الأسد من التعليقات والجدل المثار.

حيث ظهر جلال يرتدي الزي العسكري، أثناء اجتماع 3 يوليو، الذي جمع كبار رجال الدولة قبل بيان الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، تزامنا مع تظاهرات 30 يونيو.

وأثار إتقان ياسر جلال، لشخصية السيسي، دهشة المتابعين، بينما سخر آخرون بتوقع اختفائه بعد المسلسل وسجنه من قبل النظام.

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كما سخر ناشطون من طول السيسي، وتساءلوا كيف تمكن المنتجون من جعل الممثل جلال، قصيراً مثل الرئيس.

 

 

صبري فواز

هذا وقد تصدرت صورة الفنان المصري، صبري فواز منصات السوشيال ميديا أيضاً، حيث أعلن عن مشاركته في مسلسل الاختيار ٣.

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الاختيار 3

ويقوم صبري فواز بتجسيد شخصية الرئيس المعزول والراحل محمد مرسي.

كما يجسد الفنان خالد الصاوي شخصية خيرت الشاطر، ويجسد عبد العزيز مخيون شخصية محمد بديع مرشد الإخوان ، ويظهر الفنان أحمد بدير في دور المشير طنطاوي

الاختيار 3

أخطر 96 ساعة في تاريخ مصر

ويعرض العمل ما تم وصفه بكواليس أخطر 96 ساعة في تاريخ مصر، التي انتهت باتخاذ قرار حاسم بعزل الرئيس الراحل محمد مرسي من منصبه.

واستعرضت بداية الحلقة الأحداث التي شهدتها مصر، وانتهت إلى ظهور حركة تمرد، وبعدها اجتماع القيادات الدينية والسياسية والشعبية معا. ثم ظهور وزير الدفاع مؤكدا لهم أنهم على وشك اتخاذ قرار هام في تاريخ مصر.

وشهدت الحلقة الأولى من العمل تولى اللواء عبدالفتاح السيسي منصب وزير الدفاع خلفا للمشير طنطاوي عقب حادث رفح الإرهابي.

ويظهر ياسر جلال بشخصية السيسي أثناء توليه منصب مدير المخابرات الحربية، وتلقى مكالمة من اللواء محمد سعيد العصار يطلب منه الموافقة حين يعرض عليه منصب وزير الدفاع. وذلك بعلم المشير محمد حسين طنطاوي.

وانتهت الحلقة بظهور السيسي نفسه بلقطات أرشيفية أثناء حلف اليمين وزيرا للدفاع أمام محمد مرسي.

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صورة رفيف عبدالله رفيف عبدالله تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 2 أبريل، 2022آخر تحديث: 2 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة رفيف عبدالله

رفيف عبدالله

كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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