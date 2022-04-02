الاختيار 3.. هل يختفي ياسر جلال بعد تجسيده شخصية السيسي ومن الذي جسد شخصية محمد مرسي؟

وطن – تصدر مسلسل “الاختيار 3″، التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عرض الحلقة الأولى تحت عنوان “القرار”.

ياسر جلال والسيسي!

وكان لتجسيد الفنان المصري، ياسر جلال، لشخصية الرئيس عبدالفتاح السيسي، نصيب الأسد من التعليقات والجدل المثار.

حيث ظهر جلال يرتدي الزي العسكري، أثناء اجتماع 3 يوليو، الذي جمع كبار رجال الدولة قبل بيان الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، تزامنا مع تظاهرات 30 يونيو.

وأثار إتقان ياسر جلال، لشخصية السيسي، دهشة المتابعين، بينما سخر آخرون بتوقع اختفائه بعد المسلسل وسجنه من قبل النظام.

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اختيار موفق جدا اختيار ياسر جلال في دور السيسي بصراحة المسلسل اختار كل شخصية السنة بعناية فعلا pic.twitter.com/R6Q5K9V8k4 — nermeen mohamed (@ewis_dr11) April 3, 2022

لما تسمع الباب بيخبط و تفتكر إنك كنت منزل بوست تريقة على ياسر جلال 😅😅😅 pic.twitter.com/4ORcT8XQ0T — جدو حبنا (@Chennaoui1980) April 3, 2022

شكرا علي ضحك السنين 😁 وان شاء الله نتقابل في الاختيار 4 بعد اختفاء ياسر جلال قسريا pic.twitter.com/ANpqovglJ6 — King Farouk (@KingFar12573093) April 2, 2022

كما سخر ناشطون من طول السيسي، وتساءلوا كيف تمكن المنتجون من جعل الممثل جلال، قصيراً مثل الرئيس.

الواد ياسر جلال دا فنان بصحيح 😂 pic.twitter.com/ozrmcQtRZs — H.okasha (@hossamokasha336) April 3, 2022

ياجماعه ياسر من رامز مش هتفرق اهو اي حد يضحكنا ف رمضان من عيلة جلال — Mhmd ALaa (@MhmdAlaa99) April 3, 2022

سؤال بس ،، هما قصروا ياسر جلال إزاي !🫣🤣#صباح_الخير_جداً🫡🌺#الإختيار🫤😐 — Eslam Met3eb (@eslammet3eb1) April 3, 2022

صبري فواز

هذا وقد تصدرت صورة الفنان المصري، صبري فواز منصات السوشيال ميديا أيضاً، حيث أعلن عن مشاركته في مسلسل الاختيار ٣.

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ويقوم صبري فواز بتجسيد شخصية الرئيس المعزول والراحل محمد مرسي.

كما يجسد الفنان خالد الصاوي شخصية خيرت الشاطر، ويجسد عبد العزيز مخيون شخصية محمد بديع مرشد الإخوان ، ويظهر الفنان أحمد بدير في دور المشير طنطاوي

أخطر 96 ساعة في تاريخ مصر

ويعرض العمل ما تم وصفه بكواليس أخطر 96 ساعة في تاريخ مصر، التي انتهت باتخاذ قرار حاسم بعزل الرئيس الراحل محمد مرسي من منصبه.

واستعرضت بداية الحلقة الأحداث التي شهدتها مصر، وانتهت إلى ظهور حركة تمرد، وبعدها اجتماع القيادات الدينية والسياسية والشعبية معا. ثم ظهور وزير الدفاع مؤكدا لهم أنهم على وشك اتخاذ قرار هام في تاريخ مصر.

وشهدت الحلقة الأولى من العمل تولى اللواء عبدالفتاح السيسي منصب وزير الدفاع خلفا للمشير طنطاوي عقب حادث رفح الإرهابي.

ويظهر ياسر جلال بشخصية السيسي أثناء توليه منصب مدير المخابرات الحربية، وتلقى مكالمة من اللواء محمد سعيد العصار يطلب منه الموافقة حين يعرض عليه منصب وزير الدفاع. وذلك بعلم المشير محمد حسين طنطاوي.

وانتهت الحلقة بظهور السيسي نفسه بلقطات أرشيفية أثناء حلف اليمين وزيرا للدفاع أمام محمد مرسي.

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