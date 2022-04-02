احتفالاً بـ”عملية بني براك” .. سعوديات يوزّعن الحلوى داخل الحرم المكي (فيديو)

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مؤثر يظهر سعوديات يوزّعن الحلوى داخل الحرم المكي احتفالا بـ”عملية بني براك” التي نفذها الشهيد ضياء حمارشة قبل أيام.

سعوديات يوزّعن الحلوى داخل الحرم المكي

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهرت الشابتان حاملتان طبقا مليئا بالحلو وهاتفين يحملان صورا للشهيد حمارشة .

وبحسب الفيديو فقد قامت الشابتان بتوزيع الحلو على النساء المتواجدات في الحرم المكي. حيث أكدت إحداهن أن ما تقوم به احتفالا بسبب “العملية في فلسطين”.

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ويوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي، نفذ الشهيد ضياء حمارشة، عملية إطلاق نار، في مدينة بني براك شرق تل أبيب، أسفرت عن مقتل خمسة مستوطنين واستشهاده .

وكان منفذ عملية بني براك ضياء حمارشة معتقلاً سابقاً في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وفي عام 2013، تم الحكم على حمارشة بالسجن ستة أشهر في سجن النقب الصحراوي؛ بتهمة “تهريب الأسلحة والانتماء إلى حركة فتح”. وفق المزاعم الإسرائيلية

وتصاعدت في الأيام الأخيرة عمليات المقاومة الفلسطينية في العمق الاسرائيلي. وسط توقعات امنية اسرائيلية بازدياد تلك العمليات خلال شهر رمضان الكريم.

وأصدر وزير جيش الاحتلال الإسرائيليّ، بيني غانتس، ورئيس أركان جيشه أفيف كوخافي، تعليمات لجيش الاحتلال الإسرائيلي بالاستعداد لـ”شهر من التصعيد”.

كما أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، اسم “كاسر الأمواج” على العملية الأمنية التي يخوضها لمواجهة التصعيد الحالي. وذلك بعد سلسلة عمليات نفذها فلسطينيون في مدن اسرائيلية.

بينما قالت وسائل إعلام عبرية، إن الجيش أطلق اسم “كاسر الأمواج” على “حالة التأهب الأمني الحالية، وذلك لمنع تنفيذ عمليات أخرى”.

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