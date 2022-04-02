الهدهد

احتفالاً بـ”عملية بني براك” .. سعوديات يوزّعن الحلوى داخل الحرم المكي (فيديو)

صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 2 أبريل، 2022آخر تحديث: 2 أبريل، 2022
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سعوديات يوزّعن الحلوى داخل الحرم المكي احتفالاً بعملية بني براك watanserb.com
سعوديات يوزّعن الحلوى داخل الحرم المكي احتفالاً بعملية بني براك

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مؤثر يظهر سعوديات يوزّعن الحلوى داخل الحرم المكي احتفالا بـ”عملية بني براك” التي نفذها الشهيد ضياء حمارشة قبل أيام.

سعوديات يوزّعن الحلوى داخل الحرم المكي

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهرت الشابتان حاملتان طبقا مليئا بالحلو وهاتفين يحملان صورا للشهيد حمارشة .

وبحسب الفيديو فقد قامت الشابتان بتوزيع الحلو على النساء المتواجدات في الحرم المكي. حيث أكدت إحداهن أن ما تقوم به احتفالا بسبب “العملية في فلسطين”.

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ويوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي، نفذ الشهيد ضياء حمارشة، عملية إطلاق نار، في مدينة بني براك شرق تل أبيب، أسفرت عن مقتل خمسة مستوطنين واستشهاده .

وكان منفذ عملية بني براك ضياء حمارشة معتقلاً سابقاً في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وفي عام 2013، تم الحكم على حمارشة بالسجن ستة أشهر في سجن النقب الصحراوي؛ بتهمة “تهريب الأسلحة والانتماء إلى حركة فتح”. وفق المزاعم الإسرائيلية

وتصاعدت في الأيام الأخيرة عمليات المقاومة الفلسطينية في العمق الاسرائيلي. وسط توقعات امنية اسرائيلية بازدياد تلك العمليات خلال شهر رمضان الكريم.

وأصدر وزير جيش الاحتلال الإسرائيليّ، بيني غانتس، ورئيس أركان جيشه أفيف كوخافي، تعليمات لجيش الاحتلال الإسرائيلي بالاستعداد لـ”شهر من التصعيد”.

كما أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، اسم “كاسر الأمواج” على العملية الأمنية التي يخوضها لمواجهة التصعيد الحالي. وذلك بعد سلسلة عمليات نفذها فلسطينيون في مدن اسرائيلية.

بينما قالت وسائل إعلام عبرية، إن الجيش أطلق اسم “كاسر الأمواج” على “حالة التأهب الأمني الحالية، وذلك لمنع تنفيذ عمليات أخرى”.

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المصدر
رصد وطن - تويتر
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صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 2 أبريل، 2022آخر تحديث: 2 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة سالم حنفي

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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