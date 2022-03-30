شتم قطر .. قطريون غاضبون من اللجنة القطرية المنظمة لكأس العالم بسبب إعلامي مصري

وطن – تسببت دعوة الإعلامي الرياضي المصري، إبراهيم فايق، من قبل اللجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن تنظيم بطولة كأس العالم في قطر لحضور فعاليات قرعة المونديال المقررة يوم الجمعة المقبل، بغضب المغردين القطريين.

وكان “فايق” قد كتب عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” قبل يومين، تغريدة كشف فيه عن توجهه للدوحة بدعوى من اللجنة العليا للمشاريع والإرث لحضور فعاليات قرعة المونديال ضمن كوكبة من نجوم العالم ووفود المنتخبات المتأهلة.

إلى الدوحة باذن الله بدعوة خاصة وكريمة من اللجنة العليا للمشاريع والإرث المسئولة عن تنظيم بطولة كأس العالم قطر 2022 🇶🇦، لحضور فعاليات قرعة المونديال ضمن كوكبة من نجوم العالم ووفود المنتخبات المتأهلة. ربنا يكتب لمنتخب مصر نصيب فيها 🇪🇬🙏 pic.twitter.com/zYHujl3726 — Ibrahim fayek – إبراهيم فايق (@IbrahimFayek) March 28, 2022

قطريون غاضبون من اللجنة العليا للمشاريع والإرث

الدعوة قوبلت برفض كبير من قبل المغردين والناشطين القطريين، عقب أن استذكروا تغريدات سابقة للإعلامي المصري يتطاول فيها على قطر وشعبها، وفرقها الكروية.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد فرضت حصارا شاملا على قطر يوم 5يونيو/حزيران 2017، عقب اختراق وكالة الانباء القطرية وتلفيق تصريحات لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مؤيدة لإيران.

وعبر الكاتب القطري، عبدالعزيز الخاطر عن غضبه من الدعوة، قائلا: ” مصر تستحق، اما هذه الاشكال لا. ماذا تركنا لاصحاب الخُلق واللسان العفيف إذاً يا لجنة المشاريع والارث؟ واحد يبحث عن اوضة وصالة من غير “حمام” تتورطون في نظافته ليه؟”.

مصر تستحق ، اما هذه الاشكال لا.

ماذا تركنا لاصحاب الخُلق واللسان العفيف إذاً

يالجنة المشاريع والارث؟ واحد يبحث عن اوضة وصالة من غير "حمام" تتورطون في نظافته ليه؟ pic.twitter.com/O4MczztqWl — Abdulaziz Alkhater (@A_AzizAlkhater) March 30, 2022

أما المغرد القطري المعروف “بوغانم”، فقد عبر عن استيائه وغضبه مما حدث قائلا: ” تكتب تغريده توجع فيها مسؤول تستدعيك الجرائم الالكترونيه .. لكن ان الدوله تستضيف شخص اخطأ بحقها محمول مكفول مدلع مكرم .. هذي ماترقع كلش”.

تكتب تغريده توجع فيها مسؤول

تستدعيك الجرائم الالكترونيه ..

لكن ان الدوله تستضيف شخص اخطأ بحقها

محمول مكفول مدلع مكرم .. هذي ماترقع كلش .. pic.twitter.com/xWaRI6D5UL — بوغانم (@bughanim73_q) March 29, 2022

وأضاف في تغريدة أخرى: ” دولتنا العزيزه .. طالما .. استضفتم ابراهيم فايق وكرمتوه .. عيل .. لازم تستضيفون خلود الهيل وتكرمونه ..”.

دولتنا العزيزه ..

طالما .. استضفتم ابراهيم فايق وكرمتوه ..

عيل .. لازم تستضيفون خلود الهيل وتكرمونه .. pic.twitter.com/0oVjemWD0i — بوغانم (@bughanim73_q) March 29, 2022

وعبرت الكاتبة القطرية ابتسام آل سعد عن غضبها معلقة على تغريدة “فايق” التي أعلن فيها عن توجهه لقطر:”صدقوا أو صدقوا .. هذا الكائن ( البيئة ) صاحب هذه التنعيقة التي لم تُمسح يحضر إلى قطر كضيف شرف لحضور قرعة كأس العالم .. شرف إيه اللي جاي تقول عليه إنت عارف قبل معنى الشرف إيه؟!”.

صدقوا أو صدقوا ..

هذا الكائن ( البيئة ) صاحب هذه التنعيقة التي لم تُمسح يحضر إلى #قطر كضيف شرف لحضور #قرعة_كأس_العالم ..

شرف إيه اللي جاي تقول عليه

إنت عارف قبل معنى الشرف إيه؟! https://t.co/DRQ6ECsqHz pic.twitter.com/8y6uvL1n6c — ﮼ابتسام ﮼آل ﮼سعد ﮼﮼🇶🇦 (@Ebtesam777) March 29, 2022

استفزاز للشعب القطري

كما أبدى الكاتب مبارك الخيارين غضبه واستيائه مما حدث قائلا: ” لجنة المشاريع والارث تبعت لهذا الجعري الذي تطاول على قطر دعوة رسمية و قناة الكاس تحتفل به، هل تقصدون استفزاز الشعب او تغلطوننا في دفاعنا عن وطنا ومن هو اصلاً هذا العربجي ؟!!!”.

وقال الضابط القطري السابق فهد المالكي: ” لا أهلاً ولا سهلاً بالمنافق الذي شتم قطر والقطريين.”

#إبراهيم_فايق_غير_مرحب_به_في_قطر

لا أهلاً ولا سهلاً بالمنافق الذي شتم قطر والقطريين.🇶🇦 — فهد المالكي (@_FahadAlMalki) March 29, 2022

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد حدد الأول من أبريل/نيسان المقبل موعدا لإجراء قرعة كأس العالم، التي ستقام لأول مرة في المنطقة نهاية العام الجاري.

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وأشار الفيفا إلى أن سحب القرعة سيتم خلال حفل بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات مطلع أبريل/نيسان المقبل، حيث سيُحدد موقع 29 منتخبا من أصل 32 ضمن مجموعات البطولة.

قطر تستضيف مباريات حاسمة للتأهل للمونديال

ومن المقرر أن تستضيف قطر في 13 و14 يونيو/حزيران المقبل المباراة الحاسمة بين ممثل قارة آسيا والمنتخب صاحب المركز الخامس في تصفيات أميركا الجنوبية لحجز بطاقة التأهل للمونديال. وكذلك المباراة الفاصلة بين رابع الترتيب في تصفيات اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) والمنتخب المتأهل من اتحاد أوقيانوسيا.

ومن المقرر تحديد آخر منتخب ملتحق بكأس العالم مع نهاية تصفيات أوروبا المؤهلة للمونديال في يونيو/حزيران المقبل.

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