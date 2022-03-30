الهدهد

شتم قطر .. قطريون غاضبون من اللجنة القطرية المنظمة لكأس العالم بسبب إعلامي مصري

صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 30 مارس، 2022آخر تحديث: 30 مارس، 2022
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الإعلامي الرياضي المصري إبراهيم فايق watanserb.com
الإعلامي الرياضي المصري إبراهيم فايق

وطن – تسببت دعوة الإعلامي الرياضي المصري، إبراهيم فايق، من قبل اللجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن تنظيم بطولة كأس العالم في قطر لحضور فعاليات قرعة المونديال المقررة يوم الجمعة المقبل، بغضب المغردين القطريين.

وكان “فايق” قد كتب عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” قبل يومين، تغريدة كشف فيه عن توجهه للدوحة بدعوى من اللجنة العليا للمشاريع والإرث لحضور فعاليات قرعة المونديال ضمن كوكبة من نجوم العالم ووفود المنتخبات المتأهلة.

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الدعوة قوبلت برفض كبير من قبل المغردين والناشطين القطريين، عقب أن استذكروا تغريدات سابقة للإعلامي المصري يتطاول فيها على قطر وشعبها، وفرقها الكروية.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد فرضت حصارا شاملا على قطر يوم 5يونيو/حزيران 2017، عقب اختراق وكالة الانباء القطرية وتلفيق تصريحات لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مؤيدة لإيران.

وعبر الكاتب القطري، عبدالعزيز الخاطر عن غضبه من الدعوة، قائلا: ” مصر تستحق، اما هذه الاشكال لا. ماذا تركنا لاصحاب الخُلق واللسان العفيف إذاً يا لجنة المشاريع والارث؟ واحد يبحث عن اوضة وصالة من غير “حمام” تتورطون في نظافته ليه؟”.

أما المغرد القطري المعروف “بوغانم”، فقد عبر عن استيائه وغضبه مما حدث قائلا: ” تكتب تغريده توجع فيها مسؤول تستدعيك الجرائم الالكترونيه .. لكن ان الدوله تستضيف شخص اخطأ بحقها محمول مكفول مدلع مكرم .. هذي ماترقع كلش”.

وأضاف في تغريدة أخرى: ” دولتنا العزيزه .. طالما .. استضفتم ابراهيم فايق وكرمتوه .. عيل .. لازم تستضيفون خلود الهيل وتكرمونه ..”.

وعبرت الكاتبة القطرية ابتسام آل سعد عن غضبها معلقة على تغريدة “فايق” التي أعلن فيها عن توجهه لقطر:”صدقوا أو صدقوا .. هذا الكائن ( البيئة ) صاحب هذه التنعيقة التي لم تُمسح يحضر إلى قطر كضيف شرف لحضور قرعة كأس العالم .. شرف إيه اللي جاي تقول عليه إنت عارف قبل معنى الشرف إيه؟!”.

استفزاز للشعب القطري

كما أبدى الكاتب مبارك الخيارين غضبه واستيائه مما حدث قائلا: ” لجنة المشاريع والارث تبعت لهذا الجعري الذي تطاول على قطر دعوة رسمية و قناة الكاس تحتفل به، هل تقصدون استفزاز الشعب او تغلطوننا في دفاعنا عن وطنا ومن هو اصلاً هذا العربجي ؟!!!”.

وقال الضابط القطري السابق فهد المالكي: ” لا أهلاً ولا سهلاً بالمنافق الذي شتم قطر والقطريين.”

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد حدد الأول من أبريل/نيسان المقبل موعدا لإجراء قرعة كأس العالم، التي ستقام لأول مرة في المنطقة نهاية العام الجاري.

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وأشار الفيفا إلى أن سحب القرعة سيتم خلال حفل بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات مطلع أبريل/نيسان المقبل، حيث سيُحدد موقع 29 منتخبا من أصل 32 ضمن مجموعات البطولة.

قطر تستضيف مباريات حاسمة للتأهل للمونديال

ومن المقرر أن تستضيف قطر في 13 و14 يونيو/حزيران المقبل المباراة الحاسمة بين ممثل قارة آسيا والمنتخب صاحب المركز الخامس في تصفيات أميركا الجنوبية لحجز بطاقة التأهل للمونديال. وكذلك المباراة الفاصلة بين رابع الترتيب في تصفيات اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) والمنتخب المتأهل من اتحاد أوقيانوسيا.

ومن المقرر تحديد آخر منتخب ملتحق بكأس العالم مع نهاية تصفيات أوروبا المؤهلة للمونديال في يونيو/حزيران المقبل.

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صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 30 مارس، 2022آخر تحديث: 30 مارس، 2022
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سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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