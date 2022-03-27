“بابا فانجا” التي توقعت هجمات سبتمبر .. تعرف على ما قالته بشأن مصير بوتين!

وطن – قدمت بابا فانجا المعروفة بلقب العرافة البلغارية العمياء مئات التنبؤات خلال 50 عاماً من نشاطها الحافل، بما في ذلك التنبؤ الدقيق بغرق الغواصة النووية الروسية في كورسك عام 2000، حسب صحيفة ميرور البريطانية.

وهذه التنبؤات جعلت الملايين من أنصارها يعتقدون أن لديها قدرات خارقة قد تدفعها إلى التواصل مع الكائنات الفضائية.

تنبأت بابا فانجا بكوارث طبيعية وحذرت كذلك من حدوث نزاعات قبل وقوعها.

وقد توفيت في منتصف التسعينيات عن عمر يناهز 85 عامًا، واشتهرت باسم “نوستراداموس البلقان”، نظراً لنجاح 85% من تنبؤاتها.

مستقبل بوتين

تزعم توقعات هذه السيدة العمياء أن روسيا وفي ظل حكم بوتين سوف تسيطر على العالم.

في عام 1979، خلال لقاء مع الكاتب والرسام الروسي فالنتين سيدوروف، قالت فانجا: “كل شيء سوف يذوب، كما لو كان الجليد. يبقى شيء واحد فقط دون مساس – مجد فلاديمير، مجد روسيا”.

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وتضيف”كثيراً من سيتم تحويلهم لضحايا، لكن لا أحد يستطيع أن يوقف روسيا”.

متابعة: “ستزيل هذه الأخيرة كل شيء يعترض طريقها لتصبح سيدة العالم”.

روسيا ستصبح القوة العظمى

قبل وفاتها، تنبأت فانجا بمستقبل مجيد لروسيا مرة أخرى، حسبما ذكرت صحيفة الديلي بوست. وقد قالت أن روسيا ستصبح القوة العظمى الوحيدة في العالم.

كما أنها قدمت نبوءة مرعبة حول استخدام الأسلحة النووية والحرب العالمية الثالثة.

وأصيبت العرافة فانجا بالعمى في طفولتها بعد إعصار غريب. ومن يومها أصبح لديها القدرة على توقع المستقبل، وأفادت أنها قدمت المئات من التوقعات خلال مسيرتها المهنية التي استمرت 50 عاماً.

وقد اشتهرت لأول مرة بعد أن توقعت بدقة غرق الغواصة النووية الروسية في كورسك عام 2000.

وفيما يلي البعض من تنبؤاتها السابقة والتي تحققت البعض منها.

غرق الغواصة كورسك

في عام 1980، تنبأت فانغا أنه في أغسطس من سنة 1999 سوف يغطي الماء كورسك وسوف يبكي العالم كله عليها.

كانت كورسك غواصة روسية غرقت في بحر بارنتس في 12 أغسطس 2000. مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها.

أحداث سبتمبر

في عام 1989 أشارت بابا فانجا فى توقعاتها لأحداث سبتمبر قائلًة: “رعب، رعب! سوف يسقط الإخوة الأمريكيون بعد مهاجمتهم من قبل “الطيور الفولاذية”، سوف تعوي الذئاب فى الأدغال، وسوف تتدفق دماء الأبرياء”.

وفي 11 سبتمبر 2001، ضربت طائرات، خطفها إسلاميون متطرفون، مركز التجارة العالمي في نيويورك، مما أسفر عن مقتل آلاف الأشخاص.

أوروبا ستختفي من الوجود

قالت فانجا إن أوروبا لن تكون موجودة في نهاية عام 2016، حيث ستكون القارة “شبه فارغة، وأرضا خرابا خالية تماما من أي شكل من الحياة”.

من الواضح أن هذا لم يحدث، لكن المملكة المتحدة صوتت بالفعل لمغادرة الاتحاد الأوروبي في 23 يونيو 2016، مما تسبب في الكثير من الاضطرابات.

باراك أوباما سيكون آخر رئيس للولايات المتحدة

تنبأت بابا فانجا أن الرئيس الرابع والأربعين للولايات المتحدة سيكون أمريكيا من أصل إفريقي، لكنها أضافت أيضًا أنه سيكون الأخير.

ادعت أنه سيترك منصبه في وقت ستكون فيه البلاد في حالة خراب اقتصادي، وسيكون هناك انقسام كبير بين الولايات الشمالية والجنوبية – كما كان الحال خلال الحرب الأهلية الأمريكية.

تسونامي

توقعت بابا فانجا بظاهرة الاحتباس الحراري وتسونامي، وقالت بأن المناطق الباردة سوف تصبح دافئة وتستيقظ البراكين، وأن موجة عملاقة سوف تغطي ساحل كبير مليء بالناس والقرى، وكل شيء سوف يختفي تحت الماء، وكل شيء سوف يذوب تماما مثل الجليد.

العصر الذهبي

توقعت بابا فانجا أن يشهد العالم ظهور مصدر جديد للطاقة وأن تبدأ المجاعة العالمية في الاختفاء خلال الفترة من 2025 و 2028، كما توقعت إرسال مركبة فضائية يقودها بشر إلى كوكب الزهرة.

كما توقعت أن القمم الجليدية القطبية ستذوب من عام 2033 إلى حوالي عام 2045 وسترتفع مستويات المحيطات في هذا الوقت تقريبًا.

نهاية العالم

تنبأت العمياء البلغارية أنه بحلول عام 3797 سيتوقف كل شيء على الأرض عن الوجود وهو ما سيجبر سكان العالم حينها إلى الهروب إلى نظام شمسي آخر.

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