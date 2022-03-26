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 بعد قضاءها 19 شهراً في سجون بريطانيا.. هذا ما ينتظر ملكة جمال هتلر في الصيف!

صورة ايمان الباجي ايمان الباجي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 26 مارس، 2022آخر تحديث: 26 مارس، 2022
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هذا ما ينتظر ملكة جمال هتلر في الصيف! watanserb.com
ملكة جمال هتلر

وطن – حسب صحيفة ديلي ستار البريطانية، فإن أليس كاتر، التي قضت 19 شهرًا من عقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات، يمكن أن يطلق سراحها أو يقع إرسالها إلى سجن مفتوح. وذلك بعد أن منحتها لجنة الإفراج المشروط موعدًا لجلسة الاستماع.

سُجنت بتهمة الانتماء لجماعة العمل الوطني  

تم سجن هذه الشابة البريطانية، البالغة من العمر 25 عاما، التي شاركت في مسابقة ملكة جمال هتلر، بوصفها عضواً في جماعة “العمل الوطني” اليمينية المتطرفة. ويمكن أن تفرج السلطات عنها بعد فترة وجيزة من منحها جلسة استماع مشروط.

وقد تم سجن كاتر لمدة ثلاث سنوات في يونيو 2020 في محكمة برمنغهام كراون. كما تم كذلك سجن شريكها السابق مارك جونز لخمس سنوات ونصف بوصفهما عضوان في جماعة “العمل الوطني”.

والتحقت كاتر بمسابقة ملكة جمال هتلر في يونيو 2016، وأطلقت على نفسها لقب “أميرة بوخنفالد” في إشارة إلى معسكر الموت النازي بوخنفالد، الذي مات فيه عشرات الآلاف خلال الحرب العالمية الثانية.

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ونفت كاتر انخراطها في هذه الجماعة رغم رفعها لشعارات في العديد من التجمعات كُتب عليها “هتلر كان على حق”.

ملكة جمال هتلر

من المرجح أن يتم الإفراج عنها هذا الصيف 

لكن الآن كاتر، التي قضت 19 شهرًا من عقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات، منحت جلسة استماع مشروط وقد يُفرج عنها بحلول الصيف.

وهي محتجزة حاليًا في سجن بالقرب من قرية فلوكتون، غرب يوركشاير. وهو سجن كان يأوي القاتلة المتسلسلة البريطانية روزماري ويست.

ملكة جمال هتلر

وفي حال لم يتم إطلاق سراحها، يمكن لمجلس الإفراج المشروط أيضًا تغيير ترتيب السجن الخاص بها من مغلق إلى مفتوح. حيث يمكن أن تتمتع بالحرية ليوم واحد.

تم حظر جماعة “العمل الوطني” اليمينية المتطرفة. ووصفها وزير الداخلية البريطاني آنذاك، أمبر رود، بأنها “عنصرية ومعادية للسامية وللمثليين”. وذلك في ديسمبر 2016 بعد سلسلة من المسيرات والحوادث.

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المصدر
ديلي ستار
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صورة ايمان الباجي ايمان الباجي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 26 مارس، 2022آخر تحديث: 26 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة ايمان الباجي

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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