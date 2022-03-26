فجر غضب المصريين .. مجدي عبدالغني يضرب رجل أمن ويسبه (فيديو)

وطن – ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بموجة غضب واسعة، عقب تداول فيديو لمجدي عبدالغني، نجم المتخب السابق والعضو السابق أيضا باتحاد الكرة المصري، وثق اعتدائه على عسكري أمن باستاد القاهرة.

ووقع هذا الحادث قبل مباراة مصر والسنغال في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022 والتي انتهت أمس بفوز المنتخب المصري، بهدف مقابل لا شيء.

فضيحة

السيد رئيس الجمهوريه

السيد وزير الداخليه

لقد تم اهانه موظف عام

وتم اهانه شعار الشرطة المصريه

كل ذلك لأن من أهان هو مجدى عبدالغنى

أين الحساب ؟@AlsisiOfficial

@moiegy pic.twitter.com/YH7kGApMxT — Ayman Nour (@AymanNo39921434) March 26, 2022

وبحسب المقطع الذي انتشر كالنار فالهشيم فقد ظهر مجدي عبدالغني، وهو يصرخ بصوت عال على عسكري أمن أمام بوابات استاد القاهرة الدولي الذي كان يحتضن المباراة.

إهانة للشعب المصري

وكان فرد الأمن قد رفض دخول مجدي عبدالغني، لعدم وجود تصريح دخول معه ما اثار غضب “عبدالغني” الذي انفجر فيه بالسب والضرب.

وترجل مجدي عبدالغني من سيارته، ليقوم بإزالة الحواجز وإلقائها للمرور إلى داخل الاستاد.

وتسبب هذا المقطع في موجة غضب كبيرة بين المصريين، واعتبروا ذلك إهانة للشعب المصري بأكمله.

وفي هذا السياق كتبت ناشطة باسم “مها” مهاجمة مجدي عبدالغني:”منتهي قلة الأدب والله من مجدي عبدالغني تجاه عسكري أمن بستاد القاهرة.”

منتهي قـ،له الأدب والله من مجدي عبدالغني تجاه عسكري أمن بستاد القاهره .

مكانش جول ف كأس العالم اللي قـ.ارفنا بيه .. تطلع مين عشان تهين عسكري لا حول له ولا قوه ؟ pic.twitter.com/qAQqXSvhRw — Maha (@Maha268952197) March 26, 2022

وتابعت ساخرة:”مكانش جول في كأس العالم اللي قارفنا بيه.. تطلع مين عشان تهين عسكري لا حول له ولا قوة؟”.

من جانبه قال محمد فارس طمان، مقدم البرامج على قناة “الأهلي” إن “لقطة مجدي عبدالغني صعبة جدًا”.

وأضاف:”بس هي بالنسبالي مش بمعزل عن سلوكياته العامة طول الوقت بالعكس دي مكملة ليها.”

لقطة مجدي عبدالغني صعبة جدًا بس هي بالنسبالي مش بمعزل عن سلوكياته العامة طول الوقت بالعكس دي مكملة ليها. هي القصة هنا مش حق فرد الأمن اللي تم الاعتداء عليه اثناء تأدية عمله لا ده حق كل مشجع بسيط وكل اسرة معاها اطفالها وقفت في طابور وتعبت عشان تدخل الاستاد بس احترمت النظام. — Mohamed Fares Taman (@mohamedfares07) March 26, 2022

مشددا على أن “القصة هنا مش حق فرد الأمن اللي تم الاعتداء عليه اثناء تأدية عمله. لا ده حق كل مشجع بسيط وكل اسرة معاها اطفالها وقفت في طابور وتعبت عشان تدخل الاستاد بس احترمت النظام.”

وغرد ناشط آخر:”أيًا كان مين غلطان وايه السبب لكن ما حدث من مجدي عبدالغني أمس في تعامله مع عسكري مرور استاد القاهرة نرفضه شكلًا وموضوعًا. الغلابة لو ملهومش سند على الأقل يلاقوا ليهم صوت.”

استكمالا لسلوكه السابق

فيما سخر خالد راضي من عضو اتحاد كرة القدم السابق بقوله:”اهو يا سيدي مجدي عبدالغني اللي ده كان بيطلع في قناة الاهلي يكلمنا عن قيم ومبادئ الاهلي.”

وغرد تامر عيد:”لقطة اعتداء مجدى عبدالغني على فرد أمن استاد القاهرة هى استمرار لسلوكة السئ. معبرة لنفسه المريضة، باستغلال شهرته أو مكانته أو منصبه.”

لقطة اعتداء مجدى عبدالغني على فرد أمن استاد القاهرة

هى استمرار لسلوكة السئ معبرة لنفسه المريضة

باستغلال شهرته او مكانته او منصبه

تلك الأحداث لو تم عدم التميز بين الأشخاص فيها

لم نكن نرا تكررها — Tamer Eid (@ead_tamer) March 26, 2022

وتابع:”تلك الأحداث لو تم عدم التميز بين الأشخاص فيها لم نكن نرا تكررها”

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ويشار إلى أن المنتخب المصري فاز أمس، الجمعة، على منتخب السنغال بهدف واحد مقابل لا شيء. في المباراة التي احتضنها استاد القاهرة الدولي.

وهذه المباراة هي مباراة الذهاب في مرحلة الحسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

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