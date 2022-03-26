الهدهد

فجر غضب المصريين .. مجدي عبدالغني يضرب رجل أمن ويسبه (فيديو)

صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 26 مارس، 2022آخر تحديث: 26 مارس، 2022
0 2 دقائق
مجدي عبدالغني يعتدي على رجل أمن مصري watanserb.com
مجدي عبدالغني يعتدي على رجل أمن مصري

وطن – ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بموجة غضب واسعة، عقب تداول فيديو لمجدي عبدالغني، نجم المتخب السابق والعضو السابق أيضا باتحاد الكرة المصري، وثق اعتدائه على عسكري أمن باستاد القاهرة.

ووقع هذا الحادث قبل مباراة مصر والسنغال في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022 والتي انتهت أمس بفوز المنتخب المصري، بهدف مقابل لا شيء.

وبحسب المقطع الذي انتشر كالنار فالهشيم فقد ظهر مجدي عبدالغني، وهو يصرخ بصوت عال على عسكري أمن أمام بوابات استاد القاهرة الدولي الذي كان يحتضن المباراة.

مقالات ذات صلة

إهانة للشعب المصري

وكان فرد الأمن قد رفض دخول مجدي عبدالغني، لعدم وجود تصريح دخول معه ما اثار غضب “عبدالغني” الذي انفجر فيه بالسب والضرب.

وترجل مجدي عبدالغني من سيارته، ليقوم بإزالة الحواجز وإلقائها للمرور إلى داخل الاستاد.

وتسبب هذا المقطع في موجة غضب كبيرة بين المصريين، واعتبروا ذلك إهانة للشعب المصري بأكمله.

وفي هذا السياق كتبت ناشطة باسم “مها” مهاجمة مجدي عبدالغني:”منتهي قلة الأدب والله من مجدي عبدالغني تجاه عسكري أمن بستاد القاهرة.”

وتابعت ساخرة:”مكانش جول في كأس العالم اللي قارفنا بيه.. تطلع مين عشان تهين عسكري لا حول له ولا قوة؟”.

من جانبه قال محمد فارس طمان، مقدم البرامج على قناة “الأهلي” إن “لقطة مجدي عبدالغني صعبة جدًا”.

وأضاف:”بس هي بالنسبالي مش بمعزل عن سلوكياته العامة طول الوقت بالعكس دي مكملة ليها.”

مشددا على أن “القصة هنا مش حق فرد الأمن اللي تم الاعتداء عليه اثناء تأدية عمله. لا ده حق كل مشجع بسيط وكل اسرة معاها اطفالها وقفت في طابور وتعبت عشان تدخل الاستاد بس احترمت النظام.”

وغرد ناشط آخر:”أيًا كان مين غلطان وايه السبب لكن ما حدث من مجدي عبدالغني أمس في تعامله مع عسكري مرور استاد القاهرة نرفضه شكلًا وموضوعًا. الغلابة لو ملهومش سند على الأقل يلاقوا ليهم صوت.”

استكمالا لسلوكه السابق

فيما سخر خالد راضي من عضو اتحاد كرة القدم السابق بقوله:”اهو يا سيدي مجدي عبدالغني اللي ده كان بيطلع في قناة الاهلي يكلمنا عن قيم ومبادئ الاهلي.”

وغرد تامر عيد:”لقطة اعتداء مجدى عبدالغني على فرد أمن استاد القاهرة هى استمرار لسلوكة السئ. معبرة لنفسه المريضة، باستغلال شهرته أو مكانته أو منصبه.”

وتابع:”تلك الأحداث لو تم عدم التميز بين الأشخاص فيها لم نكن نرا تكررها”

قد يهمك أيضا: 

ويشار إلى أن المنتخب المصري فاز أمس، الجمعة، على منتخب السنغال بهدف واحد مقابل لا شيء. في المباراة التي احتضنها استاد القاهرة الدولي.

وهذه المباراة هي مباراة الذهاب في مرحلة الحسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

اقرأ أيضا:

 

المصدر
رصد ومتابعة وطن - مواقع التواصل
الوسوم
صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 26 مارس، 2022آخر تحديث: 26 مارس، 2022
0 2 دقائق
صورة باسل النجار

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى