“زيلينسكي” يتحدث عن حلب وشهر رمضان في ظهوره بمنتدى الدوحة.. هل يستعطف المسلمين؟ (شاهد)

وطن – في خطوة مفاجئة وربما حملت في طياتها محاولة لاستعطاف الشعوب العربية والإسلامية، ألقى الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، كلمة في منتدى الدوحة في دورته العشرين المنعقد في العاصمة القطرية بقطر عبر الفيديو. مشبها ما حدث في ماريوبول من دمار بما حدث في حلب السورية، مطالبا كذلك بضرورة ضمان أن يقضي المسلمين الأوكرانيين شهر رمضان في سلام.

شبه ما حدث بـ”ماريوبول” بـ”حلب” السورية

وقال “زيلينسكي” إن تدمير روسيا لميناء ماريوبول يشبه الدمار السوري والروسي الذي لحق بمدينة حلب في الحرب السورية.

وأردف قائلا: ”إنهم يدمرون موانئنا.. غياب الصادرات من أوكرانيا سيوجه ضربة إلى البلدان في جميع أنحاء العالم.”

وأضاف: “مستقبل أوروبا يتوقف على جهودكم”.

شهر رمضان

كما أشار الرئيس الأوكراني في كلمته أيضا إلى أنه سيتعين على المسلمين في أوكرانيا القتال خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدا أن بلاده متنوعة، وبها أكثر من مليون مسلم.

وقال: “علينا أن نضمن ألا يطغى بؤس الناس في أوكرانيا على شهر رمضان المبارك”.

وأضاف: “نريد السلام والعمل معا وضمان أن يكون شهر رمضان المبارك من دون معاناة للأوكرانيين”.

كما اتهم زيلينسكي موسكو بممارسة القمع السياسي على سكان القرم، بمن فيهم المسلمين.

يشار إلى انه في بداية كلمته، دعا زيلينسكي الدول إلى زيادة صادراتها من الطاقة، للتعويض عن موارد الطاقة الروسية في السوق الأوروبية وغيرها.

وقال: “أنا أطلب منكم زيادة إنتاج الطاقة للتأكد من أن الجميع في روسيا يفهمون أنه لا يمكن لأي بلد استخدام الطاقة كسلاح”.

الحرب النووية

وفي سياق متصل، انتقد زيلينسكي روسيا لما وصفه بتهديد العالم بأسلحتها النووية.

وقال زيلينسكي: “إن روسيا تتفاخر عن عمد بأنها تستطيع تدميرها بأسلحة نووية، ليس فقط دولة معينة بل الكوكب بأسره”.

انطلاق منتدى الدوحة

وانطلقت السبت في العاصمة القطرية، فعاليات النسخة العشرين من منتدى الدوحة تحت عنوان “التحول إلى عصر جديد” لمناقشة التحديات الحرجة التي تواجه العالم، بمشاركة نخب رؤساء الدول والحكومات والسياسيين والبرلمانيين والمفكرين.

ويعقد المنتدى في نسخته العشرين على مدار يومين متتالين حضوريا للمرة الأولى منذ بداية جائحة كورونا. وسط تغيرات سياسية واقتصادية كبيرة شهدها العالم منذ آخر نسخة للمؤتمر التي عقدت قبل الجائحة عام 2019.