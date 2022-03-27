التقاط 500 صورة لنساء عاريات من فتحة صغيرة في أشهر محل ملابس في مصر!

وطن- ألقت الأجهزة الأمنية في مصر، القبض على صاحب محل ملابس شهيرة، بعد اكتشاف وضعه كاميرات خفية داخل غرفة تغيير الملابس، لتصوير الفتيات أثناء تغيير ملابسهن.

فتحة صغيرة

وكشفت التحريات الأولية التي نقلتها صحيفة “القاهرة 24″، أن صاحب محل بمنطقة الزيتون التابعة لمحافظة القاهرة، استغل فتحة صغيرة في بروفة تغيير الملابس، لتصوير الفتيات.

وبحسب التحريات، فقد لاحظت إحدى الفتيات، أثناء تغيير الملابس داخل غرفة البروفة، حركة في الجنب المقابل للبروفة.

فأرادت الفتاة أن تتحقق مما يحدث، فوجدت صاحب المحل يصورها داخل البروفة، وعلى الفور توجهت إلى قسم شرطة الزيتون، وتم تحرير محضر بالواقعة.

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ابتزاز بعد التصوير!

وأشارت التحريات إلى أن صاحب محل، 60 سنة، وضع كاميرا سرية في غرفة مجاورة لمكان تبديل ملابس مرتادي المحل. وذلك بهدف تصوير الفتيات والتجسس عليهن.

وبفحص هاتف المتهم، تم العثور على أكثر من 500 صورة عارية لبعض السيدات ليبتزهن بها.

وتلقى قسم شرطة الزيتون في القاهرة، بلاغًا من إحدى السيدات بأنها في أثناء دخولها لتبديل ملابسها داخل محل ملابس “أتيليه”، تفاجأت بأن صاحب المحل كان يصورها في أثناء تبديل ملابسها.

وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ والعثور على عدد من الصور لبعض السيدات وقيامه بابتزازهن.

وتم القبض على المتهم وإحالته إلى جهات التحقيق التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

موبايل في سقف الحمام

وشهدت مصر واقعة مشابهة العام الماضي، حين حذرت سيدة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، من وجود كاميرا سرية في أشهر المطاعم بالبلاد.

وظهرت السيدة التي تدعى منة بفيديو حينها قالت فيه: “ذهبنا إلى مطعم شهير للمأكولات فرع مكرم عبيد في مدينة نصر نتغدى. بعد الغدا دخلت الحمام فوجئت بكاميرا موبايل في سقف الحمام، داخل هواية الشفاط”.

وتابعت السيدة: “توترت وناديت زوجي وجه يشوف الموضوع وأكد لي كلامي وشافه. ونده مدير الفرع والمدير طلع يجيب الموبايل زي ما هو موجود في الفيديو”.

واستكملت السيدة التفاصيل بمنشور عبر “فيسبوك” قائلة: “لقينا فعلًا الموبايل مصور، وللأسف الضحايا كتير. في الفيديوهات طلع عامل النظافة اللي بيدخل ينضف الحمامات هو اللي حاطط الموبايل”.

وذكرت صحيفة “الوفد” المحلية، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على مدير فرع المطعم وعامل نظافة.

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