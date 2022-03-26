أنباء عن إصابة وزير الدفاع الروسي بأزمة قلبية بعد مواجهة مع “بوتين”

وطن – ادعى مستشار للحكومة الأوكرانية أن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أصيب بنوبة قلبية بعد أن ألقى حليفه فلاديمير بوتين باللوم عليه بسبب فشل الغزو في تحقيق أهدافه.

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” عن أنطون جيراشينكو ، الذي يعمل في وزارة الداخلية الأوكرانية ، قوله على فيسبوك أن شويغو – الذي لم يظهر علنًا منذ 11 مارس – عانى من النوبة القلبية بعد مواجهة مع بوتين”.

واتُهم الكرملين بتزوير مقطع فيديو يظهر شويغو في مكالمة فيديو مع بوتين في 24 مارس.

وقال جيراشينكو:” نوبة شويغو القلبية حدثت بعد اتهام شديد من بوتين بالفشل التام لغزو أوكرانيا”.

اختفاء وزير الدفاع الروسي يثير الجدل

واختفى شويغو، المسؤول عن الغزو لأوكرانيا ، ولم يظهر على الملأ منذ 11 مارس، مما أثار تكهنات حول مكان وجوده.

في اللقطات التي نشرتها يوم الخميس وكالة أنباء ريا الحكومية، تظهر صورة شويغو بشكل غامض في الزاوية العلوية اليسرى لشاشة فيديو مقسمة أمام بوتين بينما كان الرئيس الروسي يتحدث في مؤتمره الأمني.

في اللحظات التي سبقت ظهور صورة شويغو ، كانت شاشته سوداء وتهتز الصورة لبضع ثوان – على الرغم من ظهور جميع المسؤولين الآخرين بوضوح على الشاشة منذ بداية المكالمة.

كما لم يحتوي المقطع على صوت ولم يُظهر شويغو يتحدث.

ويأتي نشر اللقطات وسط تقارير عن توتر علاقة شويغو وبوتين بعد أن أدت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا إلى مقتل أكثر من 15 ألف جندي روسي.

ظهور لابنة وزير الدفاع الروسي يثير الجدل

في هذه الأثناء، شوهدت ابنة شويغو الصغرى كسينيا ، 31 عامًا ، تتظاهر باللونين الأزرق والأصفر الأوكراني في صورة نُشرت على الإنترنت.

يأتي ذلك بعد أن تم الكشف عن أن بوتين بدأ حملة مطاردة بين دائرته المقربة، وكان حذرًا من الحلفاء المقربين بعد أن تلقت الولايات المتحدة وبريطانيا تسريبات عن خططه العسكرية.

الكرملين يرد على اختفاء وزير الدفاع

وردا على سؤال حول مكان وجود شويغو، قال الكرملين إنه من المفهوم أن وزير الدفاع يخصص وقتًا أقل للظهور في وسائل الإعلام.

وقال إن “وزير الدفاع لديه الكثير في ذهنه الآن. عملية عسكرية خاصة جارية. وقال المتحدث دميتري بيسكوف: “الآن ليس الوقت المناسب للنشاط الإعلامي”.

“شويغو” حليف “بوتين” القوي

ويعتبر شويغو هو أحد المخضرمين في المشهد السياسي الروسي، وقد برز على رأس وزارة الطوارئ في التسعينيات بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.

وفي 18 مارس ، ذُكر شويغو ، 66 عامًا ، في تقرير موقع الكرملين على الإنترنت قائلاً إنه وبوتين ناقشا “تقدم العملية الخاصة في أوكرانيا” مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن. لكن لم يتم عرض مقاطع الفيديو والصور.

وفي نفس اليوم ، بثت القناة الأولى قصة حول تقديم شويغو لجوائز، لكن الصورة المستخدمة مع التقرير كانت هي نفسها المعروضة في 11 مارس.

ويُنظر إلى شويغو على أنه أحد أقرب حلفاء بوتين وأكثرهم ولاءً.

ومع ذلك، ظهرت توترات بشأن طريقة سير الحرب معه ومع قادة الجيش والأمن الآخرين.

وعلى الرغم من حشد قوة قوامها ما بين 150.000 و 200.000 جندي روسي، فشلت موسكو في توقع أي شيء بخلاف المقاومة الضعيفة من قبل القوات الأوكرانية – على الأرجح بسبب إخفاقات المخابرات الروسية.

خسائر روسيا في أوكرانيا

وقال مسؤول عسكري كبير في حلف شمال الأطلسي اليوم إن تقديرات الحلف قد تكبدت ما بين 30 و 40 ألف ضحية في ساحة المعركة في أوكرانيا خلال الشهر الأول من الحرب، بما في ذلك ما بين 7000 و 15000 قتيل.

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وقالت مصادر إن التسريبات التي أرسلتها لندن وواشنطن إلى كييف، ألقي باللوم عليها على أنها السبب في استهداف كبار الجنرالات الروس وقوات النخبة في أوكرانيا بشكل فعال.

وتقول المصادر إن بوتين كان مستبعدًا على انفراد من حليفه القديم ألكسندر بورتنيكوف، رئيس جهاز الأمن الفيدرالي، وبدأ في اجتماعاته في فاليري جيراسيموف، رئيس الأركان العامة الروسية.

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وتم الحديث عن بورتنيكوف كزعيم احتياطي في حالة سقوط بوتين في انقلاب.

أسباب غضب “بوتين”

هدف آخر لغضب بوتين هو إيغور كوستيوكوف ، نائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة ، الذي قد يواجه إزالة وشيكة كجزء من حملة تطهير أوسع.

في وقت سابق قبل الغزو، قام علانية بإهانة رئيس المخابرات الأجنبية سيرجي ناريشكين.

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لكن يُقال إن بوتين أكثر قلقًا من الخسائر في المعدات العسكرية – التي ألقى باللوم فيها على جيراسيموف – أكثر من الخسائر في ساحة المعركة.

ويقال إن حصيلة 50.000 ستكون “لا شيء مقارنة بالأهداف التي سيتم تحقيقها بعد النصر” ، كما قيل إنه أخبر قادته.

ويعتقد البعض أنه يخطط لصفقة سيبيعها على أنها “استسلام” أوكراني و “استعراض انتصار” في موسكو في أوائل مايو.

وقال أحد المصادر: “إنه متحمّس لأن المخابرات الأمريكية والبريطانية تبدو وكأنها تعرف التحركات التالية للجيش الروسي طوال الوقت، بدءًا من توقع الغزو قبل أن يكون مستعدًا للاعتراف به”.

وينظر إلى خسارة أكثر من عشرة من الجنرالات على أنها مرتبطة بهذه التسريبات في الوقت الحقيقي لتحركات عمليته العسكرية.

مكافحة التجسس الروسية تحقق في المعلومات التي حصلت عليها CIA

وقال الخبير الأمني الروسي أندريه سولداتوف إن مكافحة التجسس العسكري تحقق مع إدارة خدمات الأمن التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي.

وقال لصحيفة نيويوركر: “قد يعني ذلك ، أخيرًا ، أن الناس في موسكو بدأوا يسألون أنفسهم لماذا كانت المخابرات الأمريكية دقيقة للغاية”.

لذلك يبدو الآن أن بوتين يغضب ، ليس فقط بسبب المعلومات الاستخباراتية السيئة والأداء السيئ في أوكرانيا. ولكن أيضًا بشأن مصادر المعلومات الاستخباراتية الأمريكية حول الغزو ، ولماذا كانت المخابرات الأمريكية جيدة جدًا قبل الغزو ، ولماذا عرف الامريكيون الكثير من الأشياء.

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