موعد مباراة الأرجنتين وفنزويلا في تصفيات كأس العالم 2022 أمريكا الجنوبية

وطن – يستضيف ملعب ألبرتوخ أروماندو موعد مباراة الأرجنتين وفنزويلا، صباح يوم السبت في إطار نهائيات تصفيات كأس العالم 2022 أمريكا الجنوبية.

موعد الأرجنتين وفنزويلا في تصفيات كأس العالم 2022 أمريكا الجنوبية

وستقام مباراة الأرجنتين وفنزويلا في قمة منافسات تصفيات قارة أمريكا الجنوبية. المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022، في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحاً بتوقيت دولة مصر.

#SelecciónMayor Hoy cerramos nuestra preparación de cara al partido de mañana ante @SeleVinotinto 🇻🇪. Nosotros estamos listos, ¿ustedes? 😝#VamosArgentina 🇦🇷 pic.twitter.com/kR91IY1z2P — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) March 24, 2022

كما وستكون بتوقيت مكة المكرمة “السعودية” عند الساعة الثانية والنصف صباحاً، أما بتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة الثالثة والنصف فجراً، ولكن بتوقيت دول الجزائر وتونس والمغرب. عند الساعة الثانية عشر والنصف صباحاً.

وتشهد تشكيلة منتخب الأرجنتين في مواجهة فنزويلا، حضور جوهرة الكرة الأرجنتينية ليونيل ميسي. نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

بقيادة ليونيل #ميسي.. منتخب الأرجنتين بطل كوبا أمريكا يتدرب في بوينس آيرس استعدادا لمواجهة فنزويلا في إطار التصفيات المونديالية.. pic.twitter.com/P56fKSAN3h — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 24, 2022

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث مباراة الأرجنتين وفنزويلا في منافسات تصفيات كأس العالم 2022 أمريكا الجنوبية، عبر شبكة قنوات “beIN Sports” الرياضية القطرية، الذي يمتلك حقوق البث للمباريات في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

#SelecciónMayor ¡Seguimos con todo! 🤜🏼🤛🏼 El equipo de @lioscaloni llevó a cabo hoy por la tarde una nueva sesión de labores futbolísticas. Preparando todo para el partido ante la @SeleVinotinto 🇻🇪. pic.twitter.com/QjCoaSKo5v — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) March 23, 2022

كما وستنقل المباراة المثيرة والقوية بين كلا الفريقين عبر قناة “beIN Sports HD 1” بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

وسيعلق على مجريات أحداث مباراة الأرجنتين وفنزويلا. في تصفيات كأس العالم 2022 أمريكا الجنوبية، عبر شبكة قنوات “beIN Sports”، المعلق الرياضي اليمني حسن العيدروس.

تاريخ مواجهات الأرجنتين وفنزويلا

وتقابل منتخب الأرجنتين ” راقصي التانغو” أمام نظيره فنزويلا “البورجوندي” في كافة المسابقات المختلفة 30 مرة، حقق الفوز في 27 مباراة والتعادل في مباراتين والخسارة مرة واحدة في تاريخ المواجهات بين كلا المنتخبين.

📌 | مباريات "بطل القارة" القادمة هذا الشهر. pic.twitter.com/9W5ZeevoVW — بلاد الفضة (@ARG4ARB) March 22, 2022

ترتيب المنتخبين في تصفيات كأس العالم 2022 أمريكا الجنوبية

وجاء منتخب الأرجنتين في المركز الثاني من ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية. المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022 برصيد 35 نقطة، كما وبفارق 7 نقاط عن منتخب البرازيل المتربع على عرش الصدارة.

بينما جاء المنتخب المنافس فنزويلا في أدنى جدول ترتيب المجموعة المنافسة برصيد 10 نقطة.

(المصدر: وطن + تويتر)

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