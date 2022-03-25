رياضة

موعد مباراة الأرجنتين وفنزويلا في تصفيات كأس العالم 2022 أمريكا الجنوبية

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 25 مارس، 2022آخر تحديث: 25 مارس، 2022
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وطن – يستضيف ملعب ألبرتوخ أروماندو موعد مباراة الأرجنتين وفنزويلا، صباح يوم السبت في إطار نهائيات تصفيات كأس العالم 2022 أمريكا الجنوبية.

موعد الأرجنتين وفنزويلا في تصفيات كأس العالم 2022 أمريكا الجنوبية

وستقام مباراة الأرجنتين وفنزويلا في قمة منافسات تصفيات قارة أمريكا الجنوبية. المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022، في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحاً بتوقيت دولة مصر.

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كما وستكون بتوقيت مكة المكرمة “السعودية” عند الساعة الثانية والنصف صباحاً، أما بتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة الثالثة والنصف فجراً، ولكن بتوقيت دول الجزائر وتونس والمغرب. عند الساعة الثانية عشر والنصف صباحاً.

وتشهد تشكيلة منتخب الأرجنتين في مواجهة فنزويلا، حضور جوهرة الكرة الأرجنتينية ليونيل ميسي. نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث مباراة الأرجنتين وفنزويلا في منافسات تصفيات كأس العالم 2022 أمريكا الجنوبية، عبر شبكة قنوات “beIN Sports” الرياضية القطرية، الذي يمتلك حقوق البث للمباريات في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

كما وستنقل المباراة المثيرة والقوية بين كلا الفريقين عبر قناة “beIN Sports HD 1” بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

وسيعلق على مجريات أحداث مباراة الأرجنتين وفنزويلا. في تصفيات كأس العالم 2022 أمريكا الجنوبية، عبر شبكة قنوات “beIN Sports”، المعلق الرياضي اليمني حسن العيدروس.

تاريخ مواجهات الأرجنتين وفنزويلا

وتقابل منتخب الأرجنتين ” راقصي التانغو” أمام نظيره فنزويلا “البورجوندي” في كافة المسابقات المختلفة 30 مرة، حقق الفوز في 27 مباراة والتعادل في مباراتين والخسارة مرة واحدة في تاريخ المواجهات بين كلا المنتخبين.

ترتيب المنتخبين في تصفيات كأس العالم 2022 أمريكا الجنوبية

وجاء منتخب الأرجنتين في المركز الثاني من ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية. المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022 برصيد 35 نقطة، كما وبفارق 7 نقاط عن منتخب البرازيل المتربع على عرش الصدارة.

بينما جاء المنتخب المنافس فنزويلا في أدنى جدول ترتيب المجموعة المنافسة برصيد 10 نقطة.

(المصدر: وطن + تويتر)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 25 مارس، 2022آخر تحديث: 25 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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