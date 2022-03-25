تصفيات كأس العالم 2022 أوروبا: إيطاليا تقصى أمام مقدونيا والبرتغال إلى النهائي

وطن – في ليلة حزينة عاشها عشاق الكرة الإيطالية، بعد إقصاء منتخب إيطاليا أمام مقدونيا الشمالية، وتأهل منتخب البرتغال بعد الفوز على تركيا إلى نهائيات تصفيات كأس العالم 2022 أوروبا.

خروج منتخب إيطاليا من تصفيات كأس العالم أوروبا 2022

وفشل منتخب إيطاليا “الزرق” في حسم تأهله. للمشاركة في مونديال كأس العالم 2022 في دولة قطر، بعد الهزيمة أمام مقدونيا الشمالية بهدف نظيف دون مقابل.

كما وأحرز منتخب مقدونيا الشمالية هدف التأهل إلى الملحق النهائي من تصفيات كأس العالم 2022 أوروبا، داخل شباك منتخب إيطاليا في الدقيقة الثانية من الوقت البديل على نهاية المباراة. من توقيع النجم المقدوني ألسكندر ترايكوفسكي.

ولم ينجح منتخب إيطاليا للمرة الثانية على التوالي في التأهل إلى مونديال قطر 2022، بعد غيابه عن مونديال روسيا عام 2018.

هدف مقدونيا الشمالية 🇲🇰 في الدقائق الأخيرة يخرج إيطاليا 🇮🇹 من الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم FIFA قطر 2022™#تصفيات_كأس_العالم_2022 #قطر2022 #Qatar2022 #WCQ2022 pic.twitter.com/IS6ojtQVsa — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 24, 2022

منتخب البرتغال والتأهل إلى نهائيات تصفيات كأس العالم 2022 أوروبا

ونجح منتخب البرتغال “الملاحون” في تحقيق الفوز الثمين بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في تصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

وسجل منتخب البرتغال أولى أهداف المباراة داخل شباك تركيا، في الدقيقة ال15. عن طريق أوتافيو مونتيرو، كما وآتى الهدف الثاني في الدقيقة ال42 من توقيع دييغو جوتا.

وأحرز منتخب تركيا الهدف الوحيد للفريق في المباراة بالدقيقة ال65. عن طريق براق بلماز، كما وحسم منتحب البرتغال المباراة بهدف في الوقت القاتل على نهاية أحداق اللقاء. من توقيع اللاعب ماتيوس نونيز.

⚽ منتخب البرتغال 🇵🇹 يبلغ نهائي المسار الثالث من الملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم FIFA قطر 2022 بالفوز على نظيره التركي 🇹🇷 بـ3 – 1 تقرير | سمير دويدي @SamirDouidi pic.twitter.com/4QRKeAdpHY — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) March 24, 2022

وتفوق منتخب البرتغال على نظيره التركي على صعيد التسديدات والاستحواذ في المباراة، حيث وصلت عدد التسديدات باتجاه شباك المرمى إلى 16 تسديدة. والاستحواذ بنسبة 60%، على عكس الأخير الذي وصلت تسديداته إلى 12 تسديدة والاستحواذ بنسبة 40%.

كما وسيواجه منتخب مقدونيا الشمالية نظيره البرتغال، في الملحق النهائي من تصفيات كأس العالم 2022 أوروبا في ال29 من شهر مارس/ أذار الجاري. لحسم المتأهل منهما في المشاركة. في نهائيات مونديال قطر المقرر إقامتها في أواخر شهر نوفمبر المقبل.

(المصدر: وطن + تويتر)

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