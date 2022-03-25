رياضة

تصفيات كأس العالم 2022 أوروبا: إيطاليا تقصى أمام مقدونيا والبرتغال إلى النهائي

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 25 مارس، 2022آخر تحديث: 25 مارس، 2022
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وطن – في ليلة حزينة عاشها عشاق الكرة الإيطالية، بعد إقصاء منتخب إيطاليا أمام مقدونيا الشمالية، وتأهل منتخب البرتغال بعد الفوز على تركيا إلى نهائيات تصفيات كأس العالم 2022 أوروبا.

خروج منتخب إيطاليا من تصفيات كأس العالم أوروبا 2022

وفشل منتخب إيطاليا “الزرق” في حسم تأهله. للمشاركة في مونديال كأس العالم 2022 في دولة قطر، بعد الهزيمة أمام مقدونيا الشمالية بهدف نظيف دون مقابل.

كما وأحرز منتخب مقدونيا الشمالية هدف التأهل إلى الملحق النهائي من تصفيات كأس العالم 2022 أوروبا، داخل شباك منتخب إيطاليا في الدقيقة الثانية من الوقت البديل على نهاية المباراة. من توقيع النجم المقدوني ألسكندر ترايكوفسكي.

ولم ينجح منتخب إيطاليا للمرة الثانية على التوالي في التأهل إلى مونديال قطر 2022، بعد غيابه عن مونديال روسيا عام 2018.

منتخب البرتغال والتأهل إلى نهائيات تصفيات كأس العالم 2022 أوروبا

ونجح منتخب البرتغال “الملاحون” في تحقيق الفوز الثمين بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في تصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

وسجل منتخب البرتغال أولى أهداف المباراة داخل شباك تركيا، في الدقيقة ال15. عن طريق أوتافيو مونتيرو، كما وآتى الهدف الثاني في الدقيقة ال42 من توقيع دييغو جوتا.

وأحرز منتخب تركيا الهدف الوحيد للفريق في المباراة بالدقيقة ال65. عن طريق براق بلماز، كما وحسم منتحب البرتغال المباراة بهدف في الوقت القاتل على نهاية أحداق اللقاء. من توقيع اللاعب ماتيوس نونيز.

وتفوق منتخب البرتغال على نظيره التركي على صعيد التسديدات والاستحواذ في المباراة، حيث وصلت عدد التسديدات باتجاه شباك المرمى إلى 16 تسديدة. والاستحواذ بنسبة 60%، على عكس الأخير الذي وصلت تسديداته إلى 12 تسديدة والاستحواذ بنسبة 40%.

كما وسيواجه منتخب مقدونيا الشمالية نظيره البرتغال، في الملحق النهائي من تصفيات كأس العالم 2022 أوروبا في ال29 من شهر مارس/ أذار الجاري. لحسم المتأهل منهما في المشاركة. في نهائيات مونديال قطر المقرر إقامتها في أواخر شهر نوفمبر المقبل.

(المصدر: وطن + تويتر)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 25 مارس، 2022آخر تحديث: 25 مارس، 2022
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صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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