هكذا أنقذ أمير الكويت علي كاكولي من ظلام السجن بعد فضيحة المخدرات!

وطن – أطلقت السلطات الكويتية، سراح الفنان الكويتي علي كاكولي، رغم عدم انتهاء فترة محكوميته بالسجن ثلاث سنوات.

العفو الأميري

وذكر حساب “المجلس” المحلي، أن خروج كاكولي من السجن بعد أقل من عام، جاء على خلفية العفو الأميري الذي شمل 350 سجيناً.

خروج الممثل ⁧علي كاكولي⁩ من السجن مشمولاً بالعفو الأميري. pic.twitter.com/DyYDPESTak — المجلس (@Almajlliss) March 23, 2022

ونقلت صحيفة “القبس” المحلية، عن مصادر أمنية مطلعة أن المشمولين بالعفو الأميري للعام الجاري 2022 أُطلق سراحهم في الساعة العاشرة صباح أمس الأربعاء. وذلك بمناسبة الأعياد الوطنية.

وقالت المصادر، إن قطاع المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام تسلم الثلاثاء الماضي، كتاب العفو الاميري عن السجناء متضمناً أسماء نحو 350 سجيناً وفق الضوابط القانونية التي جرى تحديدها في وقت سابق.

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100 مواطن ومقيم

وأوضحت المصادر، أنه سيتم الافراج عن حوالى 100 من المواطنين والمقيمين بصورة غير قانونية والوافدين.

وأشارت ذات المصادر إلى 250 سجيناً سيحصلون على تقليص للعقوبة أو إسقاط للغرامات المالية المقررة عليهم.

كما أوضحت أن الوافدين المفرج عنهم سيتم تسليمهم إلى إدارة الإبعاد لترحيلهم إلى دولهم.

حبس 3 سنوات

وكانت محكمة الاستئناف، قد قضت بحبس علي كاكولي 3 سنوات و4 أشهر مع الشغل والنفاذ.

كما قضت المحكمة بتغريم كاكولي 3 آلاف دينار (10 ألاف دولار)، وذلك بتهمة تعاطي وحيازة المخدرات.

وأكدت صحيفة “الراي” الحكومية في حينها صدور حكم ضد كاكولي، مشيرةً إليه بـ”فنان مشهور” دون ذكر اسمه.

بريء من الاتجار

وفي سبتمبر الماضي، قضت محكمة الجنايات بحبس كاكولي 5 سنوات، في قضية تهريب المخدرات.

كما قضت المحكمة بتغريم الممثل 5 آلاف دينار كويتي عن تهمة التعاطي، وبراءته من تهمة الاتجار.

هذا وقد واجه الفنان الكويتي اتهامات بحيازة المخدرات في يوليو الماضي. وذلك بعدما أعلنت صحف كويتية، إصدار النيابة العامة قرارا بحبس ممثل كويتي لمدة 21 يوما بتهمة جلب مواد مخدرة من خارج البلاد.

واكتفت الصحف حينها بذكر الأحرف الأولى من اسم الممثل (ع.ك) دون الإشارة إلى اسمه بشكل واضح، أو ذكر تفاصيل أخرى.

ما جعل البعض يزج باسم الممثل الكويتي في التهمة.

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