مكالمات تم اعتراضها .. تسريبات لجنود روس في أوكرانيا وفضيحة لبوتين

وطن – سُمع جنديان روسيان يصفان غزو فلاديمير بوتين لأوكرانيا بأوصاف خارجة، بعد أن أسقطت قواتهما قنبلة عليهما، وفقًا لمكالمة هاتفية تم اعتراضها.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية يكشف مقطع صوتي عن جندي لم يتم الكشف عن اسمه، يصف كيف تم “تمزيق” رتل من القوات الروسية تم إرساله إلى جانب وحدته من قبل القوات الأوكرانية.

وقال الجندي بالقرب من “ميكولايف” في جنوب أوكرانيا لزميله، إن الهجوم أدى إلى فوضى في صفوف الجيش الروسي ، حيث يعاني 50 في المائة من الوحدة من قضمة الصقيع.

وقال الجندي الروسي في التسجيل الصوتي الذي نشره جهاز الأمن الأوكراني: “لكنهم لا يخططون لعلاجهم في المستشفى” بينما انتقد غزو بوتين لأوكرانيا ووصفه بالجنوني.

إخفاقات المخابرات الروسية

وعلى الرغم من حشد قوة قوامها ما بين 150.000 و 200.000 جندي روسي، فشلت موسكو في توقع أي شيء بخلاف المقاومة الضعيفة من قبل القوات الأوكرانية – على الأرجح بسبب إخفاقات المخابرات الروسية.

قال مسؤول عسكري كبير في حلف شمال الأطلسي اليوم، إن تقديرات الحلف تشير إلى وجود ما بين 30 و 40 ألف ضحية في ساحة المعركة في أوكرانيا خلال الشهر الأول من الحرب. بما في ذلك ما بين 7000 و 15000 قتيل.

وقال الجندي الذي لم يذكر اسمه، وفقًا لصحيفة “ديلي بيست”: “إنه عرض جنسي مثير هنا، سأصفه بهذه الطريقة”.

قد يهمك أيضا:

وقال إن الجنرال ليتينانت ياكوف ريزانتسيف الذي كان يقود وحدته، أخبرهم أن غزوهم لأوكرانيا سينتهي بسرعة.

وتابع: “هل تعلم ماذا قال لنا؟ لا يخفى على أحد أنه لم يتبق سوى بضع ساعات حتى تنتهي هذه العملية الخاصة “. وقال الجندي ان تلك الساعات ما زالت مستمرة.

وأضاف الجندي أن القوات الروسية اشتكت من أن دروعها العسكرية لا تصلح للغرض وتم تجاهل مخاوفها.

وقال أيضا: “حتى في الشيشان لم يكن هناك شيء مثل هذا. هذه العملية جنونية.”

حرب استنزاف

ويبدو أن القوات الروسية في أوكرانيا تتجه نحو حرب استنزاف ذات تأثير مدمر على المدنيين، بعد فشلها في تحقيق مكاسب سريعة مأمولة عندما شن الرئيس فلاديمير بوتين الغزو قبل شهر.

وتقول الحكومة الأمريكية إن الأيام الأخيرة جلبت المزيد من القصف الجوي والبحري المكثف، حيث أوقفت المقاومة الأوكرانية تقدم الغزاة على الأرض.

وتبقى القوات المهاجمة على بعد 10 أميال من العاصمة الأوكرانية كييف إلى الشمال الغربي و 18 ميلاً إلى الشرق. وهي قادرة فقط على قصفها من مسافة بعيدة.

وكان الاستيلاء على كييف يبدو الهدف الأول للروس عند دخولهم البلاد في 24 فبراير. على أمل الإطاحة بإدارة الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

ولكن على الرغم من حشد قوة قوامها ما بين 150.000 و 200.000 جندي. فشلت موسكو في توقع أي شيء آخر غير المقاومة الضعيفة – على الأرجح بسبب إخفاقات المخابرات الروسية – وأجرت استعدادات لوجستية ضعيفة.

وحتى الآن لا تملك روسيا سيطرة كاملة على الأجواء فوق أوكرانيا، مما يعقد هجومها بالكامل.

اقرأ أيضا: