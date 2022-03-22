يحتوي على ملاعب وغابة وأطول شلال داخلي في العالم… تعرف على أروع مطار في العالم

وطن – نشرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية تقريرا تحدثت فيه عن مطار تشانغي الدولي في سنغافورة، الذي يعد الأفضل في العالم بفضل عوامل الترفيه الفريدة التي يقدّمها للمسافرين من أطول شلال داخلي في العالم إلى غابة داخلية بها آلاف النباتات والأشجار.

تصّدر تصنيفات “Skytrax”

يُعد مطار شانغي في سنغافورة واحد من أكبر المطارات في آسيا، فبعد افتتاحه في عام 1981، تم تصنيفه على أنه أفضل مطار في العالم من قبل موقع “Money.co.uk”.

كما احتل كذلك المركز الأول كأفضل مطار لمدة ثماني سنوات متتالية حسب تصنيفات شركة “سكاي تراكس” البريطانية.

وبمجرد النظر إلى الأماكن الموجودة في المطار، قد يأمل المسافرون في الواقع أن تتأخر رحلاتهم حتى يتمكنوا من الاستمتاع بالخدمات الترفيهية التي يقدمها هذا المطار.

الخدمات الترفيهية التي يقدمها المطار

يحتوي هذا المطار على مدينة ملاهي تضم ترامبولين ومتاهة وأطول منزلق في العالم.

بالإضافة إلى مناطق الجذب المتفردة، يعد كذلك مطار شانغي المكان المثالي للاسترخاء بين الرحلات الشاقة.

كما توجد بالمطار مجموعة من المتاجر القديمة بالإضافة إلى العروض المسرحية، كما يضمّ غابة داخلية كبيرة وشلال قوس قزح ساحر.

بفضل عوامل الترفيه التي يقدّمها للمسافرين، لا عجب إذن أن موقع “Money.co.uk” صنّف مطار شانغي كأفضل مطار في العالم برصيد 8.32 / 10، متفوقًا بذلك بفارق ضئيل على مطار طوكيو هانيدا الدولي (8.03 / 10) ومطار مكسيكو سيتي الدولي (7.4 / 10).

وفي هذا السياق، كتب موقع Money.co.uk ” يعد مطار سنغافورة شانغي واحداََ من أكثر المطارات ازدحامًا في جنوب شرق آسيا ويقدم تجربة لا مثيل لها للمسافرين، برصيد 8.32.”

الأكثر ازدحاماً في العالم

في عام 2019، تعامل مطار شانغي مع 68.3 مليون مسافر. مما جعله يحتل المركز التاسع عشر كأكثر المطارات ازدحامًا في العالم.

كما احتل كذلك المرتبة الثالثة عالميََا. من حيث الوقت المحدد للسفر إذ تقلع الرحلات عادة خلال 15 دقيقة من التوقيت المحدد لها.

مثل معظم المطارات في العالم، انخفضت حركة الركاب بهذا المطار بشكل كبير خلال جائحة فيروس كورونا.

وقد أدى تفشي متغير دلتا إلى إغلاق المحطات الأولى والثانية التابعة للمطار. إلا أنه تم إعادة فتح كل شيء مرة أخرى في سبتمبر من العام الماضي مما يعني أنه يمكنك الآن زيارته والتمتع بالخدمات الفريدة التي يقدمها.

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