فيديو لحريق ضخم في مطار جدة السعودي يثير الجدل (شاهد)

وطن – انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو زعم ناشروه أنه لحريق في مطار جدة بالمملكة العربية السعودية عقب استهدافه بصواريخ وطائرات مسيرة حوثية.

وأظهر الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن” تحت عنوان: “مطار جدّة السعودي يحترق ويخرج عن الخدمة بعد تعرّضه للقصف بالصواريخ الباليستية اليمنية”، كتلة ضخمة من اللهب مشتعلة في عدد كبير من السيارات.

وبحسب الفيديو، فقد تعالت أصوات العديد من الناس في مكان الحادثة. في حين سمع صورت سيارات الإسعاف تحوم في المكان.

ووفقا لخدمة وكالة الانباء الفرنسية التي تقدمها لتفنيد الأخبار الكاذبة، فإن الفيديو المتداول لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بالسعوديّة.

حريق يلتهم سيارات على طريق مصر الاسماعيليّة

فقد أظهر التفتيش عبر محركات البحث أنه منشور في مواقع إخبارية مصريّة منذ العام 2020. وجاء في التعريف المرافق له أنه يُظهر حريقاً يلتهم سيّارات على طريق مصر الاسماعيليّة الصحراوي في تموز/يوليو من ذلك العام.

قصف منشآت أرامكو

وكان هجوم حوثي عبر الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة قد استهدف عددا من المنشآت النفطية التابعة لشركة أرامكو قبل ساعات من إعلانها عن أرباحها لعام 2021. وفي وقت تمرّ أسواق النفط العالمية بحالة من التخبّط على وقع الغزو الروسي لأوكرانيا. واحتمال تأثر إمدادات الطاقة بسبب الحرب الدائرة منذ نحو شهر.

واعتبر التحالف، الذي يقاتل في اليمن منذ عام 2015، أن تصعيد الحوثيين الأخير باستهداف منشآت مدنية واقتصادية هو بمثابة رد على الدعوة الخليجية للحوار.

السعودية تخلي مسؤوليتها عن أي نقص في امدادات البترول

والاثنين، حذرت وزارة الخارجية السعودية، مما وصفته بـ”آثار وخيمة” قد تترتب على استمرار إيران في تزويد جماعة الحوثي في اليمن بتقنيات الصواريخ البالستية والطائرات المتطورة دون طيار. التي تستهدف بها مواقع إنتاج البترول والغاز ومشتقاتهما في المملكة.

وأكدت السعودية، في تصريح لمسؤول في وزارة الخارجية، نشرته وكالة الأنباء السعودية، أنها لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية. في ظل الهجمات التي تتعرض لها منشآتها النفطية من الحوثيين المدعومين من إيران.

بينما قال المسؤول: “تؤكد المملكة أهمية أن يعي المجتمع الدولي خطورة استمرار إيران في استمرائها بتزويد الميليشيات الحوثية الإرهابية بتقنيات الصواريخ البالستية والطائرات المتطورة دون طيار. التي تستهدف بها مواقع إنتاج البترول والغاز ومشتقاتهما في المملكة”.

وتقود السعودية تحالفاً عسكرياً في اليمن دعماً للحكومة المعترف بها دولياً التي تخوض نزاعاً دامياً ضدّ الحوثيين منذ منتصف 2014. في حرب قتل وأصيب فيها مئات الآلاف وسببت أسوأ أزمة إنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة.

وكثيراً ما يستهدف الحوثيون مطارات ومنشآت نفطية في السعودية، أحد أكبر مصدّري النفط في العالم، على خلفية قيادة المملكة للتحالف العسكري المناهض لهم.

قصف منشأة نفطية في جدة

وكان التحالف العربي في اليمن، قد أعلن الأحد، عن “وقوع هجومٍ عدائيٍّ استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لمنشأة أرامكو النفطية في مدينة جدّة”.

وأوضح التحالف أنَّ “حريقاً محدوداً نشب في أحد الخزّانات، وتمّت السيطرة عليه من دون وقوع إصاباتٍ أو خسائرَ بشريةٍ”.

العميد يحيى سريع يكشف عن الأهداف التي تم قصفها

وفي وقتٍ سابقٍ من اليوم نفسه، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين، العميد يحيى سريع. استهداف عددٍ من الأهداف السعودية الحيوية والمهمة في مناطق أبها وخميس مشيط وجيزان وسامطة وظهران الجنوب، بدفعةٍ من الصواريخ الباليستية والمجنّحة والطائراتِ المسيّرة.

بينما أكّد سريع أنّ القوات المسلحة اليمنية تمتلك إحداثيات متكاملة. ضمن بنك أهداف خاص “يضمُ عدداً كبيراً من الأهدافِ الحيوية قد تُستهدف في أي لحظة”.

بدوره، أكّد المجلس السياسي الأعلى في اليمن أنَّ “اليمن مع السلام الحقيقي، ويسعى إلى تحقيقه. بما يضمن صون كرامة الشعب اليمني وحقوقه كافة، ووقف العدوان والحصار الجائر عليه”.

المشاط يرفض المشاركة في حوار الرياض

من جانبه، اعتبر رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، مهدي المشاط، السبت. أنّ “محادثات الرياض عنوانها سلام، وباطنها عدوان أكبر وحصار أشد”. مؤكداً أنّ “مقدمات السلام واضحة لمن يريد السلام… وشعبنا لا يثق بالكذب والخداع”.

وكان مجلس التعاون الخليجي أعلن أنّه “سيمضي في عقد مشاورات يمنية يمنية”، وتنظيم “حوار للقوى المتحاربة في اليمن، يعقد في الرياض بمن حضر”.

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