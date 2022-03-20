لبنان.. رجل يغتصب حبيبته بعدما اكتشفت حقيقة صادمة عنه ويدعو صديقه لمشاركته المضاجعة!

وطن – تعرضت شابة في محافظة جبل لبنان إلى اغتصاب من قبل حبيبها، الذي لم يكتف بذلك. بل قام بدعوة صديقه لمشاركته الأمر.

اغتصاب ودعارة!

وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة “لبنان 24”، تقدمت الشابة شادن بشكوى رسمية ضد حبيبها باسم. اتهمته بها باغتصابها وإجبارها على العمل في الدعارة.

وقالت شادن في التحقيقات، بأنها تعرفت على المتهم باسم، عن طريق “الأوتوستوب”. حيث قام بإيصالها إلى مكان عملها حين أوقفت سيارتها لتصليح عطل بها.

وأشارت الضحية إلى أنها ارتبطت بالمتهم بعلاقة عاطفية بعد فترة قصيرة من لقاءهما.

وأوضحت الشابة أنها وحبيبها كانا يرتادان المطاعم وأماكن السهر وبقيا على هذه الحال مدة ثلاثة أشهر.

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متزوج ولديه أطفال

وقالت شادن إن باسم وعدها خلال هذه الفترة بالارتباط رسمياً وتكليل علاقة حبهما بالزواج.

لكن شادن اكتشفت لاحقاً أن باسم متزوج ولديه أولاد. فقررت مواجهته والتقت به في شقة أحد أصدقائه في محلة جونية.

وهناك أنكر المتهم في البداية أنه متزوج، وادعى أنه مطلق. وبعد احتدام المشادة الكلامية بينهما وقرارها بإنهاء العلاقة معه. أقدم على اغتصابها رغماً عن إرادتها بعد تعنيفها وضربها.

مواد مخدرة

وخلال التحقيق، قالت شادن إن المتهم يتعاطى المواد المخدرة. وقام بمحاولة إجبارها على ممارسة الجنس مع صديقه صاحب الشقة التي التقاها فيها. حيث قام باحتجازها.

وقام المتهم بالاتصال بصديقه، واستدعاه لممارسة الجنس مع الضحية.

وبمواجهة باسم بهذه التهم، أنكرها وقال إن الضحية أتته بملء إرادتها إلى شقة صديقه للتحدث معه بشأن زواجه وعائلته.

قرار القاضي

وبعد إجراء الفحص المخبري للمتّهم، جاءت إيجابية لناحية تعاطي حشيشة الكيف ومادة الكوكايين.

وحصلت مواجهة بين الشاكية والمتّهم أكد خلالها كل منهما على أقوالهما الأولية.

لكن تقرير الطبيب الشرعي ، أكد أن الضحية أُصيبت بكدمات عديدة في إنحاء مختلفة من جسمها. وأن عملية الاغتصاب تسببت لها بألم في مناطق حساسة من جسمها.

وبناءً على ما سبق، قرر قاضي التحقيق في جبل لبنان، اعتبار فعل المتّهم من نوع الجناية المنصوص عنها في المادة 503 من قانون العقوبات وجنحة المادة 127 من قانون المخدرات.

لكنه قرّر عدم تجريمه بجنحة المادة 524 لعدم كفاية الدليل، طالباً في قراره الظني إعادة الأوراق الى جانب النيابة العامة الاستئنافية لإيداعها المرجع القضائي المختص. وتدريك المتّهم الرسوم والنفقات كافة.

المصدر: (لبنان 24)

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