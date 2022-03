عمر مرموش يُواصل التألق مع شتوتغارت في الدوري الألماني (شاهد)

وطن – تمكن النجم المصري عمر مرموش 23 عاماً، من تسجيل هدف وصناعة تمريرة رائعة خلال مشاركته مع فريقه شتوتغارت في مواجهة نظيره الضيف أوغبسبورغ، ضمن منافسات الجولة ال27 من الدوري الألماني الممتاز على أرض ملعب “مرسيدس بينز أرينا”.

وجاء أولى أهداف شتويغارت لتقليص فارق النتيجة في الدقيقة ال44. عن طريق اللاعب والديمار أنتون، وسجل المصري عمر مرموش هدف التعادل لفريقه شتويغارت داخل مرمى منافسه أوغبسبورغ في الدقيقة ال79، سددها بطريقة رائعة من ركلة حرة مباشرة على يمين حارس شباك المرمى.

📽️ @VfB_Int come from behind to win 3-2 with a late winner for the second time in two weeks! 🤯♻️ pic.twitter.com/BWQ4JXvSwC

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) March 19, 2022