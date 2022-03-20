عمر مرموش يُواصل التألق مع شتوتغارت في الدوري الألماني (شاهد)

وطن – تمكن النجم المصري عمر مرموش 23 عاماً، من تسجيل هدف وصناعة تمريرة رائعة خلال مشاركته مع فريقه شتوتغارت في مواجهة نظيره الضيف أوغبسبورغ، ضمن منافسات الجولة ال27 من الدوري الألماني الممتاز على أرض ملعب “مرسيدس بينز أرينا”.

هدف عمر مرموش مع شتوتغارت

وجاء أولى أهداف شتويغارت لتقليص فارق النتيجة في الدقيقة ال44. عن طريق اللاعب والديمار أنتون، وسجل المصري عمر مرموش هدف التعادل لفريقه شتويغارت داخل مرمى منافسه أوغبسبورغ في الدقيقة ال79، سددها بطريقة رائعة من ركلة حرة مباشرة على يمين حارس شباك المرمى.

📽️ @VfB_Int come from behind to win 3-2 with a late winner for the second time in two weeks! 🤯♻️ pic.twitter.com/BWQ4JXvSwC — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) March 19, 2022

كما وصنع عمر مرموش هدف الفوز وتحقيق النقاط الثلاثة المهمة. على حساب فريق أوغبسبورغ، الذي سجله زميله تياغو توماس في الدقيقة ال85 من عمر زمن اللقاء.

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وأحرز الفريق المنافس أوغبسبورغ الثنائية المبكرة في شباك أصحاب الأرض شتويغارت في الدقيقة ال6 عن طريق اللاعب أندريه هان، كما وجاء الهدف الثاني في الدقيقة ال45. من توقيع النجم المهاري ميكائيل غريغوريتش. لينتهي اللقاء بفوز فريق شتويغارت بثلاثية ثمينة مقابل هدفين.

عمر مرموش ومنتخب مصر

وكانت مشاركة النجم المصري عمر مرموش مع فريقه شتويغارت أمام أوغبسبورغ الأخيرة له، قبل الانضمام إلى معسكر المنتخب المصري ” الفراعنة”، من أجل الاستعداد لمواجهة السنغال ” أسود الترانغا” في التصفيات النهائية الأفريقية المؤهلة إلى مونديال كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في دولة قطر.

وفرض المصري مرموش نفسه في التشكيلة الأساسية مع منتخب مصر، وضمن خيارات المدرب البرتغالي كارلوس كيروش منذ توليه قيادة تدريب منتخب الفراعنة المصري.

كما وانضم المصري عمر مرموش إلى صفوف نادي شتويغارت الألماني. على سبيل الإعارة، قادماً من صفوف فريق فولفسبورغ عام 2021، وينتهي عقده مع ناديه الأخير في صيف عام 2023.

ورفع فريق شتويغارت رصيده إلى 26 نقطة في المركز الرابع عشر من ترتيب الدوري الألماني، متساوياً بذلك مع منافسه أوغبسبورغ بنفس الرصيد من النقاط، كما وبفارق كبير عن المتصدر فريق بايرن ميونيخ برصيد 63 نقطة للموسم الحالي.

(المصدر: وطن + وسائل إعلام مصرية + تويتر)

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