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وفاة أحد المصلين ساجداً خلال صلاة الجمعة في المسجد النبوي .. ما القصة الحقيقية لهذه الصورة!؟

صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 18 مارس، 2022آخر تحديث: 18 مارس، 2022
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حقيقة وفاة أحد المصلين ساجداً في المسجد النبوي watanserb.com
حقيقة وفاة أحد المصلين ساجداً في المسجد النبوي

وطن – تداول مغرّدون بمواقع التواصل الإجتماعي، صوراً قالوا إنها لأحد المصلين، توفي وهو ساجد، اليوم الجمعة، في المسجد النبوي بالمدينة المنورة .

وقال بعض المغردين إن الرجل باكستاني الجنسية، وتوفي ساجداً خلال صلاة الجمعة اليوم.

لكنّ أحد المغردين قال عبر تويتر” إنّ الصورة التي انتشرت اليوم على أنها حالة وفاة في المسجد النبوي غير دقيقة، وإنما هي حالة إغماء.

ولفت إلى أن عناصر الهلال الاحمر السعودي في المدينة المنورة باشروا الحالة .

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المصدر
تويتر - رصد ومتابعة وطن
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صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 18 مارس، 2022آخر تحديث: 18 مارس، 2022
0 أقل من دقيقة
صورة باسل النجار

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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