وفاة أحد المصلين ساجداً خلال صلاة الجمعة في المسجد النبوي .. ما القصة الحقيقية لهذه الصورة!؟

وطن – تداول مغرّدون بمواقع التواصل الإجتماعي، صوراً قالوا إنها لأحد المصلين، توفي وهو ساجد، اليوم الجمعة، في المسجد النبوي بالمدينة المنورة .

بيوم الجمعة و في بيت رسول الله هنيئًا لك

الله يرزقنا حسن الختام ❤️ pic.twitter.com/RPxkV4SyUo — محمد القرني (@iMgrni1) March 18, 2022

وقال بعض المغردين إن الرجل باكستاني الجنسية، وتوفي ساجداً خلال صلاة الجمعة اليوم.

لكنّ أحد المغردين قال عبر تويتر” إنّ الصورة التي انتشرت اليوم على أنها حالة وفاة في المسجد النبوي غير دقيقة، وإنما هي حالة إغماء.

ولفت إلى أن عناصر الهلال الاحمر السعودي في المدينة المنورة باشروا الحالة .

انتشرت هذه الصورة اليوم على أنها حالة

وفاة في #المسجد_النبوي

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الصحيح أنها حالة إغماء باشرها أبطالنا

رجال #الهلال_الاحمر السعودي🇸🇦

في #المدينة_المنورة

حفظ الله الجميع وسلم الله المصاب وتقبل

أجر الجميع وأدام الله عزّ #السعودية

وخدمة الحرمين وضيوفهما🤲🏼🕋

👇🏼

ومن نشر الخبر اعتذر pic.twitter.com/OEijGAxeYt — أبو شيهانة (@eyass4u) March 18, 2022

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