ناهد السباعي في رقص ساخن وأوضاع وملابس جريئة! (شاهد)

وطن – بملابس وحركات جريئة، ظهرت الفنانة ناهد السباعي وهي تتدرب على الرقص ضمن مسلسل “منورة بأهلها”، الذي انتهى الجزء الأول منه قبل يومين وحمل اسم “قصاقيص صور”.

وأدّت ناهد السباعي تدريباتٍ جريئة على الرقص مع الفنان محمد حاتم، كما أظهر فيديو نشره موقع “القاهرة 24”.

وشاركت ناهد السباعي جمهورها صورًا من كواليس مسلسل “منورة بأهلها”، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وظهرت رفقة الممثل محمد حاتم من الكواليس لمشهد دموي، وشوقت الجمهور للأحداث، وعلقت: “تفتكروا مين قتل مهاب”.

“منورة بأهلها”

يذكر أن نهاية المسلسل كانت مفتوحة وغامضة، حيث زادت نهاية الحلقة العاشرة والأخيرة العمل والتي عرضت منصة شاهد vip من حيرة الجمهور، لكن المتابع لأعمال المؤلف محمد أمين راضي اعتاد النهايات الغريبة والصادمة أحيانًا.

وانتهت أحداث الجزء الأول من المسلسل بمشهد صادم يظهر فيه عادل الذي يجسد دوره باسم سمرة، يلقي جثة في النيل بنفس الطريقة التي تلقي بها العصابة أي شخص تخلصت منه لكن هذه المرة لا يوجد عليها صورة القتيل.

وتشاهد سيارة بها قميص أبيض مغطى بالدماء، وهو ما أثار حيرة الجمهور حول من هو هذا القتيل، مع إعلان عن حكاية جديدة بعنوان “ستديو مصر”.

وتجدر بالإشارة إلى أن المسلسل احتل المركز الثالث في القائمة التي تضم 10 أعمال هي الأعلى مشاهدة في مصر.

ونجح المسلسل في احتلال المركز الثالث بدلا من مسلسل وسط البلد، الذي كان يحتل المرتبة ذاتها.

جرأة ناهد السباعي

واعتاد الفنانة ناهد السباعي على الإطلالات الجريئة. فمؤخراً، ظهرت في صور مرتديةً فستاناً مكشوف الصدر والكتفين، بطريقةٍ جريئة، عرّضتها للإنتقادات من متابعيها.

#عرب_وود | ناهد السباعي تخطف الأنظار بأحدث إطلالة لها عبر إنستجرام 📸 pic.twitter.com/IihZzST2Ws — ArabWood – عرب وود (@ArabwoodTV) February 24, 2022

الإطلالة الجريئة للفنانة السباعي، جاءت بعدما نشرت مقطعا مصورا وثق قيامها بتدريبات رياضية على العمود.

لكن ناهد يبدو أن هدفها لم يكن الرياضة- بحسب النشطاء-، حيث ظهرت ترتدي “شورت” قصير جدا وتيشرت أقصر كشف عن بطنها وصدرها، ما جعلها تظهر بإطلالة فاضحة.

اقرأ أيضاً: