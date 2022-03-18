حياتنا

ناهد السباعي في رقص ساخن وأوضاع وملابس جريئة! (شاهد)

صورة رفيف عبدالله رفيف عبدالله تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 18 مارس، 2022آخر تحديث: 18 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
ناهد السباعي watanserb.com
ناهد السباعي

وطن – بملابس وحركات جريئة، ظهرت الفنانة ناهد السباعي وهي تتدرب على الرقص ضمن مسلسل “منورة بأهلها”، الذي انتهى الجزء الأول منه قبل يومين وحمل اسم “قصاقيص صور”.

وأدّت ناهد السباعي تدريباتٍ جريئة على الرقص مع الفنان محمد حاتم، كما أظهر فيديو نشره موقع “القاهرة 24”.

وشاركت ناهد السباعي جمهورها صورًا من كواليس مسلسل “منورة بأهلها”، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وظهرت رفقة الممثل محمد حاتم من الكواليس لمشهد دموي، وشوقت الجمهور للأحداث، وعلقت: “تفتكروا مين قتل مهاب”.

“منورة بأهلها”

يذكر أن نهاية المسلسل كانت مفتوحة وغامضة، حيث زادت نهاية الحلقة العاشرة والأخيرة العمل والتي عرضت منصة شاهد vip من حيرة الجمهور، لكن المتابع لأعمال المؤلف محمد أمين راضي اعتاد النهايات الغريبة والصادمة أحيانًا.

وانتهت أحداث الجزء الأول من المسلسل بمشهد صادم يظهر فيه عادل الذي يجسد دوره باسم سمرة، يلقي جثة في النيل بنفس الطريقة التي تلقي بها العصابة أي شخص تخلصت منه لكن هذه المرة لا يوجد عليها صورة القتيل.

وتشاهد سيارة بها قميص أبيض مغطى بالدماء، وهو ما أثار حيرة الجمهور حول من هو هذا القتيل، مع إعلان عن حكاية جديدة بعنوان “ستديو مصر”.

مقالات ذات صلة

وتجدر بالإشارة إلى أن المسلسل احتل المركز الثالث في القائمة التي تضم 10 أعمال هي الأعلى مشاهدة في مصر.

ونجح المسلسل في احتلال المركز الثالث بدلا من مسلسل وسط البلد، الذي كان يحتل المرتبة ذاتها.

جرأة ناهد السباعي 

واعتاد الفنانة ناهد السباعي على الإطلالات الجريئة. فمؤخراً، ظهرت في صور مرتديةً فستاناً مكشوف الصدر والكتفين، بطريقةٍ جريئة، عرّضتها للإنتقادات من متابعيها.

الإطلالة الجريئة للفنانة السباعي، جاءت بعدما نشرت مقطعا مصورا وثق قيامها بتدريبات رياضية على العمود.

لكن ناهد يبدو أن هدفها لم يكن الرياضة- بحسب النشطاء-، حيث ظهرت ترتدي “شورت” قصير جدا وتيشرت أقصر كشف عن بطنها وصدرها، ما جعلها تظهر بإطلالة فاضحة.

اقرأ أيضاً:

المصدر
القاهرة 24
الوسوم
صورة رفيف عبدالله رفيف عبدالله تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 18 مارس، 2022آخر تحديث: 18 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة رفيف عبدالله

رفيف عبدالله

كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى