مواجهات قوية وصعبة منتظرة .. نتائج قرعة الدوري الأوروبي

وطن – أسفرت نتائج قرعة ربع والنصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي، التي أجراها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ” اليويفا” مساء اليوم الجمعة، داخل مقر إقامته في مدينة نيون السويسرية عن مواجهات قوية وصعبة بين الفرق الأوروبية المتأهلة.

نتائج قرعة الدوري الأوروبي

وكان أبرز نتائج منافسات قرعة الربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي 2021-2022، مواجهة برشلونة الإسباني بعد نجاحه في إقصاء غلطة سراي التركي أمام نظيره الألماني آينتراخت فرانكفورت.

What a draw! 🤩 Which game are you looking forward to most? 🍿#UELdraw pic.twitter.com/fVdgbRvHOH — UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 18, 2022

كما وسيلتقي وست هام يونايتد الإنجليزي عقب نجاحه في إقصاء إشبيلية الإسباني في مفاجأة صادمة لم يتوقعها عشاق كرة القدم في ظل الأداء والمستوى الجيد الذي يقدمه الفريق هذا الموسم، أمام أولمبيك ليون الفرنسي في قمة دور الربع النهائي من البطولة القارية.

وفيما يلي تفاصيل قرعة ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي:

برشلونة ( إسبانيا) x آينتراخت فرانكفورت (ألمانيا)

وست هام يونايتد ( بريطانيا) x أولمبيك ليون ( فرنسا)

Quarter-finals set ✅ 🏆 Plot your own path to the final and decide who lifts the trophy in Sevilla… ⬇️#UELbracket @bwin_de — UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 18, 2022

ار بي ليبزيج ( ألمانيا) x أتالانتا ( إيطاليا)

سبورتينغ براغا (البرتغال) x رينجرز ( اسكتلندا)

قرعة نصف نهائي الدوري الأوروبي

وسيواجه الفائز من مباراة برشلونة وآينتراخت فرانكفورت، في قمة منافسات دور الربع النهائي. من بطولة الدوري الأوروبي مع الفائز من مباراة وست هام يونايتد وأولمبيك ليون.

⚒️ West Ham down Sevilla

⚽️ 24 goals for Aubameyang

🔵 Rangers in the last-8

👏 Atalanta score in 12-straight Favourite moment from the second legs? 🤔@Swissquote | #UELtrendsetters | #UEL pic.twitter.com/3kl4JQzhy3 — UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 18, 2022

كما وسيلتقي الفائز من مباراة ار بي ليبزيج وأتالانتا مع الفائز من مباراة سبورتينغ براغا ورينجرز، وسط توقيعات بترشيح فريق برشلونة وأتالانتا، وبدرجة أقل وست هام يونايتد وأولمبيك ليون التواجد في نصف ونهائي بطولة الدوري الأوروبي لهذا الموسم.

مواعيد مباريات بطولة الدوري الأوروبي

ومن المقرر أن تقام مباريات الذهاب من دور الربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي. في السابع من شهر إبريل/ نيسان الشهر المقبل، على أن تقام مباريات الإياب لهذا الدور في ال14 من الشهر نفسه.

بينما ستكون مباريات ذهاب دور النصف النهائي في ال28. من شهر إبريل القادم، فيما ستكون مباريات الإياب في ال5 من شهر مايو/ آيار المقبل.

كما وستقام مواجهة القمة النهائية على لقب بطولة الدوري الأوروبي على أرض ملعب “رامون بيسخوان” بدولة إسبانيا في ال18 من شهر مايو/ أيار.

(المصدر: وطن + تويتر)