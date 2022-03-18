رياضة

مواجهات قوية وصعبة منتظرة .. نتائج قرعة الدوري الأوروبي

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 18 مارس، 2022آخر تحديث: 18 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
مواجهات قوية مرتقبة في نتائج قرعة الدوري الأوروبي watanserb.com
مواجهات قوية مرتقبة في نتائج قرعة الدوري الأوروبي

وطن – أسفرت نتائج قرعة ربع والنصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي، التي أجراها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ” اليويفا” مساء اليوم الجمعة، داخل مقر إقامته في مدينة نيون السويسرية عن مواجهات قوية وصعبة بين الفرق الأوروبية المتأهلة.

نتائج قرعة الدوري الأوروبي

وكان أبرز نتائج منافسات قرعة الربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي 2021-2022، مواجهة برشلونة الإسباني بعد نجاحه في إقصاء غلطة سراي التركي أمام نظيره الألماني آينتراخت فرانكفورت.

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كما وسيلتقي وست هام يونايتد الإنجليزي عقب نجاحه في إقصاء إشبيلية الإسباني في مفاجأة صادمة لم يتوقعها عشاق كرة القدم في ظل الأداء والمستوى الجيد الذي يقدمه الفريق هذا الموسم، أمام أولمبيك ليون الفرنسي في قمة دور الربع النهائي من البطولة القارية.

وفيما يلي تفاصيل قرعة ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي:

 

برشلونة ( إسبانيا) x آينتراخت فرانكفورت (ألمانيا)

 

وست هام يونايتد ( بريطانيا) x أولمبيك ليون ( فرنسا)

 

ار بي ليبزيج ( ألمانيا) x  أتالانتا ( إيطاليا)

 

سبورتينغ براغا (البرتغال) x  رينجرز ( اسكتلندا)

قرعة نصف نهائي الدوري الأوروبي

وسيواجه الفائز من مباراة برشلونة وآينتراخت فرانكفورت، في قمة منافسات دور الربع النهائي. من بطولة الدوري الأوروبي مع الفائز من مباراة وست هام يونايتد وأولمبيك ليون.

كما وسيلتقي الفائز من مباراة ار بي ليبزيج وأتالانتا مع الفائز من مباراة سبورتينغ براغا ورينجرز، وسط توقيعات بترشيح فريق برشلونة وأتالانتا، وبدرجة أقل وست هام يونايتد وأولمبيك ليون التواجد في نصف ونهائي بطولة الدوري الأوروبي لهذا الموسم.

مواعيد مباريات بطولة الدوري الأوروبي

ومن المقرر أن تقام مباريات الذهاب من دور الربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي. في السابع من شهر إبريل/ نيسان الشهر المقبل، على أن تقام مباريات الإياب لهذا الدور في ال14 من الشهر نفسه.

بينما ستكون مباريات ذهاب دور النصف النهائي في ال28. من شهر إبريل القادم، فيما ستكون مباريات الإياب في ال5 من شهر مايو/ آيار المقبل.

كما وستقام مواجهة القمة النهائية على لقب بطولة الدوري الأوروبي على أرض ملعب “رامون بيسخوان” بدولة إسبانيا في ال18 من شهر مايو/ أيار.

(المصدر: وطن + تويتر)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 18 مارس، 2022آخر تحديث: 18 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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