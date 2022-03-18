ماتت قهراً على زوجها وابنها .. وفاة بهيرة الشاوي زوجة رجل الأعمال صفوان ثابت

وطن – أعلن مساء الجمعة، عن وفاة بهيرة الشاوي زوجة رجل الأعمال صفوان ثابت المعتقل في سجون النظام المصري .

ونعت مريم صفوان ثابت، والدتها، بهيرة الشاوي عبر حسابها في تويتر، وغرّدت تقول: “أمي بهيرة الشاوي في ذمة الله.. اللهم لا اعتراض على قضاءك .. يا رب ارزقها منزلة الشهداء و الصابرين فلقد صبرت صبراً جميلاً و البلاء عظيم.. رحمك الله يا أمي.. يا رب ارفع الظلم عنا و رد لنا ابويا و اخويا سالمين ..”.

وفور الإعلان عن وفاة زوجة صفوان ثابت، تصدّر اسمها حديث رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

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وفي هذا السياق، كتب الصحفي المصري حسام الشوربجي: “السيدة بهيرة الشاوي .. في ذمة الله. انتقلت الى رحمة الله وهي مقهورة على زوجها رجل الأعمال صفوان ثابت وابنها سيف ثابت، توفيت اليوم وهي محرومة من رؤية زوجها وابنها خارج اسوار السجن”.

السيدة بهيرة الشاوي .. في ذمة الله انتقلت الى رحمة الله وهي مقهورة على زوجها رجل الأعمال صفوان ثابت وابنها سيف ثابت، توفيت اليوم وهي محرومة من رؤية زوجها وابنها خارج اسوار السجن. حسبي الله ونعم الوكيل #الحرية_لصفوان_ثابت #الحرية_لسيف_ثابت pic.twitter.com/3hdoQmwOfy — حسام الشوربجي (@HOSSAMSHORBAGY) March 18, 2022

كما كتب السياسي والحقوقي المصري أسامة رشدي: “توفيت السيدة #بهيرة_الشاوي زوجة #صفوان_ثابت التي قهروها باعتقال زوجها وابنها طمعا في الاستيلاء على شركتهم الناجحة وعلى اموالهم. ذهبت تشتكي الى الله اجرام هذه العصابة التي جوعت المصريين وافقرتهم بسبب استشراء الظلم والفساد. رحمها الله اللهم انتقم من #السيسي وعصابته وخلص #مصر من شرهم”.

توفيت السيدة #بهيرة_الشاوي زوجة #صفوان_ثابت التي قهروها باعتقال زوجها وابنها طمعا في الاستيلاء على شركتهم الناجحة وعلى اموالهم

ذهبت تشتكي الى الله اجرام هذه العصابة التي جوعت المصريين وافقرتهم بسبب استشراء الظلم والفساد

رحمها الله

اللهم انتقم من #السيسي وعصابته وخلص #مصر من شرهم pic.twitter.com/XLYvCCIf1I — أسامة رشدي (@OsamaRushdi) March 18, 2022

كما غرّد الإعلامي والناشط الحقوقي والسياسي المصري هيثم أبوخليل، وقال: “لا مش هاكتب واقول خرجوا صفوان ثابت يدفن زوجته. وخرجوا سيف يدفن أمه. ومش هشارك في ده. ومش هاطلب من مجرم طلب إنساني. بل هطالب بحقنا كاملاً ..حقنا كلنا. حاكموا من إعتقل رجل أعمال ناجح جداً هو وإبنه علشان يوسع المجال للعصابة تتوسع أكثر وأكثر”.

لا مش هاكتب واقول خرجوا

صفوان ثابت يدفن زوجته

وخرجوا سيف يدفن أمه

ومش هشارك في ده

ومش هاطلب من مجرم طلب إنساني

بل هطالب بحقنا كاملاً ..حقنا كلنا

حاكموا من إعتقل رجل أعمال ناجح جداً هو وإبنه علشان يوسع المجال للعصابة تتوسع أكثر وأكثر#حاكموا_من_قتل_بهيره_الشاوي#بهيره_الشاوي pic.twitter.com/6Tp1NCAfjZ — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) March 18, 2022

بينما كتبت الفنانة المعتزلة حنان ترك: “لله ما اخذ ولله ما اعطي وكل شئ عنده بمقدار البقاء لله وخالص التعازي للمهندس صفوان ثابت و لاخواتي سيف وهبه ومريم في وفاه والدتهم السيده الفاضله الصابره بهيره الشاوي نحتسبها عند الله من الشهداء و جزاها الله خير الجزاء علي صبرها.ولا نقول الا ما يرضي ربنا وانا لله وانا اليه راجعون “.

لله ما اخذ ولله ما اعطي وكل شئ عنده بمقدار

البقاء لله وخالص التعازي للمهندس صفوان ثابت و لاخواتي سيف وهبه ومريم في وفاه والدتهم السيده الفاضله الصابره بهيره الشاوي نحتسبها عند الله من الشهداء و جزاها الله خير الجزاء علي صبرها.ولا نقول الا ما يرضي ربنا وانا لله وانا اليه راجعون — Hanan Turk (@HanannTurk) March 18, 2022

رجل الأعمال المصري صفوان ثابت

ويعتقل النظام المصري في سجونه، رجل الأعمال المصري صفوان ثابت، مؤسس ومالك مجموعة جهينة للصناعات الغذائية، والمحبوس منذ مطلع ديسمبر 2020 هو ونجله سيف.

وبعد القبض على ثابت، طلب منه ومن أبنائه التنازل عن أصول شركة فرعون للاستثمارات المحدودة التي تمتلكها الأسرة، وأن الوضع يتجاوز دفع مبلغ من المال، “الأصول هي المطلوبة وليست الأموال”.

في حين قررت النيابة العامة المصرية في 10 أكتوبر 2021 ضم بهيرة الشاوي، زوجة صفوان ثابت إلى قضية جديدة بدعوى اتهامها بنشر أخبار وبيانات كاذبة من شأنها إثارة الرأي العام، ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها.

كما خضعت الشاوي لتحقيق مطوّل أمام نيابة أمن الدولة العليا، التي أصدرت قرارا بإخلاء سبيلها على ذمة تلك الاتهامات، بعد أكثر من ثماني ساعات من التحقيقات. مقابل كفالة مالية قيمتها خمسة آلاف جنيه مصري.

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