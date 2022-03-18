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فيصل المقداد نسي سحّاب بنطاله مفتوحاً خلال لقائه و”الأسد” حكام الإمارات! (شاهد)

صورة أيمن ربايعة أيمن ربايعة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 18 مارس، 2022آخر تحديث: 18 مارس، 2022
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فيصل المقداد watanserb.com
فيصل المقداد

وطن – أثارت صورة لوزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد، خلال مرافقته رئيس النظام بشار الأسد في زيارته لدولة الإمارات، الجمعة، سخرية على مواقع التواصل الإجتماعيّ.

ويظهر الوزير فيصل المقداد، خلال لقاء “الأسد” مع منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بسحاب بنطاله المفتوح.

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وتلقّف مغرّدون الصورة، وتداولوها على نطاقٍ واسع، بتعليقاتٍ ساخرة، منها قول أحدهم: “حدى يخبر فيصل المقداد مو هاد السحاب اللي بيفتحوه لياخدوا الاقامة الذهبية”.

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بينما كتب ثانٍ: “يبدو أن الزيارة كانت سريعة ومفاجئة. لدرجة أن فيصل المقداد لم يجد وقتاً لتسريح شعره أو تجهيز ملابسه أو إيجاد مكان أفضل لإخفاء الكبتاغون”.

وعلّق مغرّد آخر: “فيصل المقداد كان بالحمام. وبس رجع نسي يرفع السيفون!”.

واستقبل حكام دولة الإمارات الجمعة، الرئيس السوري بشار الأسد، في زيارة هي الأولى التي يقوم بها لدولة عربية منذ اندلاع الثورة السورية وبالتزامن مع ذكراها الحادية عشرة.

وأثارت زيارة رئيس النظام السوري بشار الأسد، الجمعة، إلى الإمارات، ولقائه ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، وحاكم دبي محمد بن راشد، غضباً واسعاً بين النشطاء والكُتّاب. واصفين اللقاء بأنه “لقاء ثنائي الثورة المضادة” .

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المصدر
تويتر - رصد ومتابعة وطن
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صورة أيمن ربايعة أيمن ربايعة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 18 مارس، 2022آخر تحديث: 18 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة أيمن ربايعة

أيمن ربايعة

صحفي فلسطيني حاصل على بكالوريوس في الإعلام والتلفزة من جامعة القدس عام 2011 عضو نقابة الصحفيين منذ عام 2010 محرر ومذيع أخبار ورئيس تحرير راديو بيت لحم 2000 محرر ومراسل لعدة وكالات فلسطينية محلية

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