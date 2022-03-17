عروس تضع عمرو دياب في موقف مُحرج بسبب فستانها! (فيديو)

وطن – تعرض الفنان المصري عمر دياب، لموقف محرج خلال إحيائه لإحدى حفلات الزفاف الخاصة.

كادت تسقط

حيث وقف الهضبة دون قصد على فستان العروس وهو ما أعاق حركتها وكادت تسقط بسببه، وطلبت منه على الفور أن يبتعد.

ونشر الإعلامي المصري هاني عزب الفيديو عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”. وظهر فيه عمرو دياب وهو مندمج بالغناء ولم ينتبه أنه وقف على فستان العروس.

وهو الأمر الذي أعاق حركتها، فطلبت منه أن يبتعد حتى تحرك الفستان من تحت قدميه، ثم استكمل الهضبة الغناء وظهرت العروس وهي ترقص.

بينما سخر هاني عزب في تعليقه قائلا :”حاسب الفستان يا هضبة”.

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عمرو دياب على برج خليفة

وفي سياق آخر، تصدرت صورة الهضبة برج خليفة في دبي الأسبوع الماضي، احتفالا بتعاونه مع منصة “أنغامي”.

و أعلن الفنان المصري عن انتقال أعماله إلى “أنغامي” الشهر الماضي. وعلى هذا الأساس ستكون أعماله متاحة عبر “أنغامي” مجانًا. لتصل إلى أكثر من 75 مليون مستمع من مستخدمي المنصة الشهيرة.

وتعقيباً على هذه الخطوة، قال الهضبة: “متحمس جدا لهذا المشروع الجديد الذي يساهم في تعزيز علاقتي بجمهوري. والوصول الى مستمعين جدد حول العالم”.

منصة عالمية

وتابع في تصريحات صحفية” اخترت أنغامي باعتبارها منصة عالمية تساهم في تقديم الثقافة العربية على الساحة الدولية. كما أنني أشاركها نفس الرؤى في تطوير المواهب المحلية ومساعدتهم على إيصال أصواتهم حول العالم”.

كما ختم الهضبة: “هذا التعاون سيشكل بداية شراكة استراتيجية أوسع نطاقا مع أنغامي حيث سنتعاون لإيصال رسالتنا معا للعالم”.

المصدر: (وطن – متابعات)

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