دعا لإنتاج الخمور بالسلطنة .. جمال النوفلي: يجب منع شعائر الإسلام بالمدارس وصلاة الجماعة ليست فرضا

وطن – تسبب الكاتب العماني جمال النوفلي، بموجة جدل واسعة بين العمانيين على مواقع التواصل بعد دعوته لمنع أي ممارسات دينية داخل المدارس، مبررا ذلك بأن البعض يستغلها لنشر أفكاره المذهبية للصغار.

وفي تغريدة له عبر حسابه بتويتر رصدتها (وطن) كتب جمال النوفلي ما نصه:”المدارس يجب أن تخلو تماما من أي ممارسات دينية سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية.”

المدارس يجب أن تخلو تماما من اي ممارسات دينية سواء كانت إسلامية او غير إسلامية، المدرسة هي موطن التنوير والمعرفة ومسائلة الحقائق ولا ينبغي أن تحول إلى دور عبادة أو ساحة يستغلها البعض لنشر أفكاره المذهبية او الدينية على الصغار بحجة أداء الصلاة.

ملاحظة: صلاة الجماعة ليست فرضا pic.twitter.com/R1RJtZuQUg — جمال النوفلي (@jamalalnofli) March 16, 2022

وتابع في تغريدته التي أرفقها بصورة للسلطان الراحل قابوس بن سعيد مع إحدى الطالبات الصغار:”المدرسة هي موطن التنوير والمعرفة ومسائلة الحقائق. ولا ينبغي أن تحول إلى دور عبادة أو ساحة يستغلها البعض لنشر أفكاره المذهبية أو الدينية على الصغار بحجة أداء الصلاة.”

واختتم جمال النوفلي تغريدته بالقول:”ملاحظة: صلاة الجماعة ليست فرضا”.

تغريدة الكاتب العماني تسببت في جدل واسع بين العمانيين وهجوم كبير ضده. حيث اعتبر البعض أن ذلك إساءة غير مقبولة للإسلام وتطاول على هوية الدولة.

التائهون فكريا

ورد عليه سلطان بن سعيد الهنائي بقوله:”لا يزال بعض التائهين فكريا وسلوكيًا يتهمون الدين الحنيف، ويعلقون على مبادئه القويمة أسباب رجعيتهم وتخلفهم، ويتخذون من ثوابته وأصوله وأخلاقه غرضًا لسفاهتهم وانحرافهم ظانين أن غثاء ألسنتهم ستنقص من الإسلام وأهله.

سيدسون في التراب ويبقى ديننا ببهائه وصفائه.”

لا يزال بعض التائهين … https://t.co/U5afwjcZhj — 🇵🇸 عدي بن سعيد المعولي🇴🇲 (@AdiAlmawali) March 17, 2022

فيما سخر منه أحمد المحروقي بالقول:”جزاه الله خير اجتهد وسهل على الناس االدين يسر.. يمكن المره القادم في موضوع اخر بيقول الصلاة ما واجبة ولا فريضة تريد تصلي صلي ماتريد براحتك.”

ودون حساب باسم “شاعرة الشمال”:”أنا أقول وأسفاه إنك أنت كاتب وشاعر وتمثّل بلدنا باللبس الرسمي اللي لابسه.. الله المستعان لوين بنوصل”.

هذا وقال العديد من المتابعين بأن جمال النوفلي، دائما ما يحب إثارة الجدل بتصريحاته الغريبة المنافية لشرائع الإسلام وذكروا بتصريحاته السابقة التي دعا فيها الدولة لتوسعة انتشار منافذ بيع الخمور، وقال إنه يتمنى أن يعود العمانيون لإنتاج النبي كما كانوا يفعلون من قبل.

ان مع الاخ جمال النوفلي لكي اكسب متابعين فقط..اما عن المواضيع التي يطرحها فهيا تشبه المجاري خلف بيتي.. pic.twitter.com/zXWTxRyx5y — Hamood salim alhabsi (ابو فيصل) (@hamoodalhabsi2) March 17, 2022

شوف شوف من يتكلم🤦‍♂️😂 pic.twitter.com/F6k64X9rsk — برهان الحق (@YaaoOoe) March 17, 2022

مزيد من الردود

فيما رد المهندس العماني المعتصم السديري، على جمال النوفلي بقوله:”عن أبوهريرة، قال: “قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((سيأتي على الناس سنوات خدّعات، يُصَدق فيها الكاذب ويُكذَّب فيها الصادق، ويُؤتمن فيها الخائن ويُخوَّن فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة))، قيل وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة”.

صدق رسول الله.”

وقال ناصر العبري:”الكاتب جمال النوفلي ليس عالم، وليس له في العير ولا النفير. لهذا يجب أن لا يتكلم في أمور هو لا يعرف عنها شيء.”

مضيفا:”عموما هناك أحاديث لن أسواقها تنزيها للعلم و أهل العلم عن هذه الكلمات التي لا يعرفها جمال النوفلي”

وهاجمته نور بقولها:”هذا طلع أشد من أبولهب”.

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وغرد سليمان:”لا نبرئ الإسلم منك ولكن عليك أن تكون من أهل الاستقامة والصلاح. فالمدرسة هي بيت الدعوة والصحوة ومنارة للعلم وليست مسرح للعب واللهو والنغمات الموسيقية التي تنمي الفكر الشيطاني”.

جمال النوفلي: انتشار منافذ بيع الخمور في السلطنة سيعود بالخير على المواطن

وسبق أن تسبب الكاتب العماني جمال النوفلي، في موجة غضب واسعة بين العمانيين. بعد تغريدة له دعا فيها للسماح بانتشار منافذ بيع الخمور في سلطنة عمان، زاعما أن ذلك سيعود بالنفع على المواطن العماني والدولة.

وتعليقا على الانتفاضة العمانية على مواقع التواصل لغلق محلات الخمور بالسلطنة وقتها، قال النوفلي في تغريدته التي رصدتها (وطن) في أغسطس من العام الماضي، إنه كمواطن عماني يدعم توجه الحكومة في توسعة انتشار منافذ بيع المشروبات الكحولية.

كمواطن عماني أدعم توجه الحكومة في توسعة انتشار منافذ بيع المشروبات الكحولية.

لرفد اقتصاد الدولة وجذب السياحة الذي سيعود بالخير على المواطنين والبلاد، ولمنع ضرر الاحتكار والتعامل مع السوق السوداء.

وأتمنى أيضا أن يعود العمانيون لإنتاج النبيذ كما كانوا يفعلون من قبل. #عاجل — جمال النوفلي (@jamalalnofli) August 7, 2021

وبرر جمال النوفلي تصريحاته بزعمه أن هذا الأمر سيؤدي لرفد اقتصاد الدولة وجذب السياحة. الذي سيعود بالخير على المواطنين والبلاد.

الخمور في سلطنة عمان

كما أرجع مقترحه هذا والذي فجر غضب العمانيين “لمنع ضرر الاحتكار والتعامل مع السوق السوداء.”

واختتم الكاتب العماني تغريدته بالقول:”أتمنى أيضا أن يعود العمانيون لإنتاج النبيذ كما كانوا يفعلون من قبل.”

مفتي سلطنة عمان:تفاجئنا بفتح مخمرة جديدة ضخمة “فيا للعار“

ويشار إلى أنه وقتها تفاعل مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد الخليلي. مع الحملة التي دشنها عمانيون للمطالبة بإغلاق محلات الخمور في السلطنة بعد الإعلان عن نية أحد الفنادق إقامة معرض لبيع الخمور وتحديد السن القانوني لشرائها وتناولها.

إن الخمر هي منشأ أنواع الفساد ومصدر ضروب الآثام، وقد ألححنا في المطالبة بمنعها برًا وبحرًا وجوًا، وإذا بنا نفاجأ بفتح مخمرة جديدة ضخمة، فيا للعار وللخسار! pic.twitter.com/LEO5LUjVFn — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) August 8, 2021

وأصدر الشيخ أحمد الخليلي في هذا الشأن بيانا على حسابه الرسمي بتويتر بدأه بآيات من سورة المائدة:”يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون.”

مفتي سلطنة عمان يتحدث عن الخمور

وتابع وفق ما رصدته (وطن):”ما أعظم ضرر الخمر وما أشد فتنتها، فهي تفتك بمدمنيها مما يتولد منها من الأمراض. أعظم مما تفتك الأمراض الأخرى، وتفتك بهم مما تحدثه من حوادث السير التي تهلك النفوس وتحطم القوى. وتجعل شريحة من الناس عالة على المجتمع، وتفتك بهم بما تسببه بينهم من فتن لا تبقي ولا تذر.”

وأكمل مفتي سلطنة عمان مشددا على أنه طالب مرارا وتكرارا بمنعها وحذر منها:”وبجانب ذلك هي منشأ أنواع الفساد ومصدر ضروب الآثام، وقد ألححنا في المطالبة بمنعها برًا وبحرًا وجوًا، وإذا بنا نفاجأ بفتح مخمرة جديدة ضخمة، فيا للعار وللخسار!”

واختتم مفتي سلطنة عمان أحمد الخليلي بيانه بآية من سورة لقمان:”يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور.”

(المصدر: وطن + تويتر)

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