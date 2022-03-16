مُفسرة أحلام تحذر المقربين من شيرين عبدالوهاب: “ستنتحر بهذه الطريقة”!

وطن – حذرت مفسرة الأحلام المصرية، أسماء بدوي، من إقدام مواطنتها الفنانة شيرين عبدالوهاب على الانتحار. بعد رؤية شاهدتها الأولى.

انتحار باستخدام حبوب

وعبر حسابها الموثق بعلامة زرقاء عبر “فيسبوك”، كتبت أسماء بدوي: “أتمنى اللي قريب من الفنانة شيرين عبد الوهاب ينتبه عليها .. في رؤيا تحذر من خطر الانتحار باستخدام حبوب والله أعلم”.

وتابعت: “أرجو اللي يعرفها يكون إلى جانبها ويدعمها “.

وكانت شيرين قد أثارت جدلاً واسعاً بملابسها في أحدث حفلاتها بالكويت. حيث لم ترتد فستاناً مناسباً واكتفت بملابس رياضية. وهو ما عرضها لهجوم وانتقادات.

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لماذا ارتدت شيرين ملابس رياضية؟

وفي هذا السياق، كشف صحفي مصري يدعى” أحمد أبو اليزيد سبب ارتداء الفنانة المصرية هذه الملابس. مشيراً إلى أنها كانت قد أصيبت بنزلة برد شديدة كادت أن تمنعها من إحياء الحفل. إلا أنها أصرت على الظهور احتراما للجمهور .

وأشار يزيد في منشور له عبر “فيسبوك” إلى أن شيرين تحاملت على نفسها وحصلت على حقنة مسكنة للآلام لكي تتمكن من الصعود على المسرح .

وحول ملابسها الرياضية، قال يزيد إن الحفل كان بمكان مفتوح، ما كان سيؤثر عليها أكثر بسبب برودة الجو. فمنعها الأطباء من ارتداء الفساتين .

انهيار شيرين

وتصدرت شيرين التريند عبر محركات البحث ومواقع التواصل، بعد حفلها بالكويت. حين انهارت بالبكاء متأثرة بأغنية “متحاسبنيش”.

ونشرت حسابات على مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو، يظهر الفنانة وهي تبكي متأثرة خلال غنائها، وسط تصفيق وإشادات جماهيرية كبيرة، بينما لاحظ الجمهور زيادة وزنها.

#عرب_وود | دموع وتأثر #شيرين في حفلها بالكويت أمس أثناء غنائها "متحاسبنيش". pic.twitter.com/NPLNKyia4l — ArabWood – عرب وود (@ArabwoodTV) March 12, 2022

وكشفت فاطمة حمادة، منظمة حفل شيرين، عن تعرض الحفل لتدخلات من إحدى الجهات أدت إلى ارتباك وسوء تنظيم.

سوء تنظيم

وقالت فاطمة في مداخلة ببرنامج “إم بي سي تريندينغ”: “الكلام عن تأخر شيرين أكثر من ساعتين عن موعد صعودها للمسرح غير صحيح. والمطرب آدم نزل من المسرح في موعده الساعة 11 مساء”.

وأضافت: “موعد بدء الحفل كان الساعة 8:30 مساء، وبدأنا فعليا الساعة 9 مساءً بسبب تأخر الجمهور”.

وحول استمرار وصلة شيرين لمدة ساعة واحدة فقط ، قالت فاطمة: “يوجه للجهة المسؤولة عن إصدار التصاريح. لأنها أعطتنا التصريح حتى الساعة الواحدة صباحا، في حين أن نفس اليوم شهد حفلا للفنان عبد الله الرويشد امتد للثالثة فجرا”.

وأكدت فاطمة أن عملية تخريب متعمدة للحفل حدثت وتدخلت إحدى الجهات التي طمعت في الحفل. مشيرة إلى أنهم تقدموا بشكوى رسمية.

المصدر: (وطن – متابعات)

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