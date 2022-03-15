الأمن طاردهم بالكلاب وصادر أغراضهم.. المغرب يطرد 22 لاجئا يمنيا ويرحلهم للصحراء الجزائرية

وطن – نشرت قناة “بلقيس” اليمنية مقطع فيديو لمجموعة من اللاجئين اليمنيين قامت السلطات المغربية بمطاردتهم بالكلاب البوليسية ومصادرة أغراضهم، قبل أن تطردهم للصحراء الجزائرية.

ووفقا للفيديو وشهادة الشهود فيه، فقد قامت السلطات المغربية بترحيل 22 لاجئا يمنيا إلى الصحراء الجزائرية.

وروى خالد عبد الرحمان فرحان، وهو أحد اللاجئين اليمنين، في الفيديو أن الشرطة المغربية قامت باقتحام منزلهم، وأخذتهم قسرا إلى الشرطة القضائية.

وأوضح فرحان، أن الشرطة حقّقت معهم رغم حيازتهم على الحق في اللجوء، وكل الإثباتات القانونية.

وقامت بعدها الشرطة المغربية بترحيلهم من مدينة الناظور إلى الحدود المغربية، ثم بعدها إلى الصحراء الجزائرية.

ولفت المتحدث، إلى أن الـ22 لاجئا يمنيا الذين رحلهم المغرب إلى صحراء الجزائر، تفرقوا ولا يعلمون شيئا عن بعضهم البعض، ولا يعرفون إذا ما كانوا أحياءً أم لا.

وقال اللاجئ اليمني ذاته، إن أغراضهم وأموالهم وهواتفهم لا تزال في المملكة المغربية.

قد يهمك أيضا

في هذا الصدد، وجّه المتحدث، نداءً ورسالة إلى منظمات حقوق الإنسان لتوفير الحماية لهم. لاسيما القصّر منهم والمرضى، إذ أكد أن بعضهم مصاب بمرض القلب ومرض الكلى، وبعضهم لا يستطيع المشي.

وكانت مصادر صحفية مغربية، قد كشفت قبل أيام بأن الشرطة القضائية لمدينة الناظور اعتقلت عدداً من اليمنيين بتهمة الهجرة السرية والإقامة غير النظامية في المغرب.

وقالت صحيفة لوبينيون الصادرة باللغة الفرنسية، إن القوات الأمنية في مدينة الناظور شنت عمليات أمنية واسعة أسفرت عن اعتقال خمسة وعشرين يمنيا بتهمة الهجرة غير الشرعية داخل أحد المنازل. وفق بيان صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.

وزعم البيان، أن الموقوفين عثر بحوزتهم على سترات نجاة وبدلات سباحة. بالإضافة إلى معدات ومواد بحرية وثلاثة مراكب مطاطية ومضخة هواء.

وخلص المدير العام للأمن الوطني إلى أن الموقوفين خضعوا لتحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

(المصدر: قناة بلقيس – وطن)

اقرأ أيضا