مباراة برشلونة وأوساسونا في منافسات الدوري الإسباني watanserb.com
موعد مباراة برشلونة وأوساسونا في منافسات الدوري الإسباني
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موعد مباراة برشلونة وأوساسونا والقناة الناقلة في الدوري الإسباني

منافسات الجولة ال28 من الدوري الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – يستضيف ملعب الكامب نو مباراة برشلونة وأساسونا القوية والمثيرة مساء يوم الأحد، في إطار منافسات الجولة ال28 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

موعد مباراة برشلونة وأوساسونا

وستقام مباراة برشلونة وأوساسونا في تمام الساعة العاشرة مساءً، بتوقيت دولة مصر، وفلسطين، سوريا، لبنان، ليبيا، الأردن، السودان.

كما وستكون بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، والعراق، اليمن، الكويت، البحرين، قطر عند الساعة الحادية عشر مساءً، ولكن بتوقيت دولة الإمارات وعمان ستكون في تمام الساعة الثانية عشر مساءً.

القناة الناقلة للمباراة

وستبث مباراة برشلونة وأوساسونا عبر شبكة قنوات “beIN Sports” الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث الحصري للمباريات الدوري الإسباني للموسم الحالي.

كما وستنقل عبر قناة “beIN Sports HD 1” الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

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التعليق على مباراة برشلونة وأوساسونا

ومن المقرر أن يعلق على مباراة برشلونة وأوساسونا عبر شبكة قنوات “beIN Sports”، المعلق الرياضي المصري علي محمد علي.

تشكيلة فريق برشلونة

وسيلعب المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز في تشكيلة أساسية متوقعة أمام منافسه الضيف فريق أوساسونا، حيث سيكون في حراسة المرمى تير شتيغن.

وفي دفاع الفريق سيأتي كلاً من: داني ألفيس، رونالد أراخو، جيرارد بيكيه، جوردى البا، أما في وسط التشكيلة سيكون كلاً من اللاعبين، بيدري، فرينكى دى يونج، سيرجيو بوسكيتس، وسيعتمد المدرب في الهجوم على الثلاثي، أوباميانج، فيران توريس، أداما تراوري.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

وجاء فريق برشلونة في المركز الرابع من ترتيب الدوري الإسباني برصيد 48 نقطة، بفارق كبير عن المتصدر فريق ريال مدريد برصيد 63 نقطة، كما وجاء منافسه فريق أوساسونا في المركز الحادي عشر برصيد 35 نقطة للموسم الجاري.

(المصدر: وطن + تويتر)

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فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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