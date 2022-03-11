فتح الفم أثناء النوم .. تعرّف معنا على الأسباب والمخاطر وطرق الوقاية

وطن – عادة ما يستخدم الأفراد الأصحاء أنفهم للتنفس أثناء النوم، ولكن في بعض الحالات قد يكون التنفس أثناء النوم عن طريق الفم، وإن حدث بشكل يومي فهذا يؤشر إلى بعض المشكلات الصحية التي يجب الانتباه لها.

يوضح طبيب الأنف والأذن والحنجرة في معهد طب الأنف والأذن والحنجرة والرأس و جراحة العنق من مدريد، ميغيل فريسنيلو، “من الطبيعي أن تنام وفمك مغلق لأن أجسامنا مصممة لكي نتنفس من خلال الأنف. إذا فتحنا أفواهنا لاستنشاق الهواء عندما نكون نائمين، فهذا يعني في معظم الأحيان أن الأنف لا يعمل بشكل صحيح ، لذلك قد يكون هناك أمراض أنفية أو أنفية بلعومية “.

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بحسب الطبيب فقَائمة الأسباب المحتملة لفتح الفم أثناء النوم طويلة. التهاب الجيوب الأنفية التحسسي والتهابات الحاجز المنحرف أو المسالك العلوية هي الأكثر شيوعًا، ولكنها ليست الوحيدة، وفقا لما أوضحته رئيس لجنة اضطرابات الشخير والنوم التابعة للجمعية الإسبانية لطب الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الرأس والرقبة، مارينا كاراسكو. والأكثر شيوعًا هي أمراض الحساسية التي تتسبب في تضخم توربينات الأنف وعند الاستلقاء يزداد الالتهاب بشكل أكبر. ولكن هناك أيضًا أمراض أخرى أقل شيوعًا قد تعيق مرور الهواء عبر الأنف، مثل الزوائد الأنفية أو حتى الأورام”.

لهذا السبب، فإن النصيحة الأولى للخبراء هي زيارة طبيب الأنف والأذن والحنجرة. اعتمادًا على التشخيص، سيجد الاختصاصي الحل. إما استعمال البخاخات إذا كان التهاب الجيوب أو الجراحة إذا كانت المشكلة هي الأورام الحميدة أو الأورام أو الحاجز المنحرف، والذي يحدث عندما ينزح الحاجز الأنفي نزوحًا كبيرًا إلى جانب واحد، مما يجعل أحد ممري الهواء بالأنف أصغر من الآخر.

أسباب فتح الفم أثناء النوم

تتعدد أسباب فتح الفم أثناء النوم المحتملة، والتي قد يعاني منها البعض، تعرف على أسباب فتح الفم أثناء النوم هذه فيما يأتي:

1.التنفس من الفم: بعض الأشخاص يعانون من صعوبة التنفس من الأنف نتيجة وجود بعض المشكلات في مجرى التنفس، مثل: تضخم الزوائد الأنفية، واحتقان الأنف، والتهاب الجيوب الأنفية، وتضخم اللوزتين، مما يجعلهم يلجئون إلى التنفس من الفم.

2.نوبات توقف التنفس أثناء النوم: من المشكلات الصحية التي تؤدي إلى اضطرابات أثناء النوم وكذلك الاضطرار إلى فتح الفم.

3.التوتر والقلق: يمكن أن يؤدي هذا إلى التنفس من الفم، حيث إن التوتر والقلق يزيد من الإجهاد العصبي مما يؤدي إلى تنفس سريع وغير طبيعي ويكون هذا من خلال الفم.

4.تحول الأمر إلى عادة: بعض الناس يعتادون على التنفس عن طريق الفم للحصول على حاجتهم من الأكسجين، ويتحول الأمر إلى عادة لا يمكن التوقف عنها.

5.الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي: يكون التنفس من الفم حينها أمر مؤقت لصعوبة التنفس من الأنف، وبمجرد التعافي من المشكلة يعود الشخص للتنفس من الأنف بصورة طبيعية.

6.آلام الأسنان: تؤثر آلام الأسنان على التنفس أيضًا، وتؤدي في بعض الحالات للتنفس من الفم وينطبق هذا على الأطفال في مرحلة التسنين.

7.عدم الشعور بالراحة أثناء النوم: قد يكون السبب هو النوم بوضعية غير مريحة، وبمجرد تغييرها يتنفس الشخص من الأنف. فمثلًا عند النوم على وسادة غير مريحة أو عدم رفع الرقبة بدرجة مناسبة.

مخاطر فتح الفم أثناء النوم

يؤدي فتح الفم أثناء النوم إلى بعض المخاطر الصحية، وتشمل الآتي:

تأثيرات سلبية على الأسنان: حيث أن تدفق الهواء من خلال الفم يؤدي إلى جفافه وإزالة الطبقة الواقية على الأسنان مما يسبب تسوس الأسنان.

حيث أن تدفق الهواء من خلال الفم يؤدي إلى جفافه وإزالة الطبقة الواقية على الأسنان مما يسبب تسوس الأسنان. ظهور البكتيريا في الفم: لأن فتحه طوال الوقت ودخول الهواء يقلل من اللعاب ويسبب جفافه. وتزداد فرص وجود البكتيريا ورائحة كريهة في الفم.

لأن فتحه طوال الوقت ودخول الهواء يقلل من اللعاب ويسبب جفافه. وتزداد فرص وجود البكتيريا ورائحة كريهة في الفم. التهابات الحلق واللوزتين: يساعد فتح الفم خلال النوم في الإصابة بمشكلات صحية متعلقة بالجهاز التنفسي، مثل: التهابات الحلق، والتهابات اللوزتين.

طرق تقليل مخاطر فتح الفم أثناء النوم

لتقليل مخاطر فتح الفم أثناء النوم ينصح بالآتي:

شرب كوب من الماء فور الاستيقاظ: فهذا يعزز إنتاج اللعاب وتخفيف جفاف الفم وتقليل الآثار السلبية للبكتيريا.

فهذا يعزز إنتاج اللعاب وتخفيف جفاف الفم وتقليل الآثار السلبية للبكتيريا. غسل الأسنان قبل النوم وبعد الاستيقاظ: لضمان وقايتها من البكتيريا والتسوس بقدر المستطاع، وكذلك التخلص من الرائحة الكريهة للفم.

الوقاية من فتح الفم أثناء النوم

تساعد بعض الطرق في الوقاية من فتح الفم أثناء النوم، وتتمثل في الآتي:

وضع وسادة إضافية أسفل الرأس: فيساعد هذا في تقليل الانسداد في مجرى التنفس، وبالتالي التنفس من الأنف.

فيساعد هذا في تقليل الانسداد في مجرى التنفس، وبالتالي التنفس من الأنف. التخلص من انسداد الأنف قبل النوم: من خلال المحلول الملحي أو استنشاق البخار الذي يقلل من هذا الانسداد. وبالتالي لن تضطر لفتح فمك خلال النوم.

(المصدر: مجلة “لا فيدا سانا” الإسبانية -وطن)

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