رهف القنون تواصل الإباحية وتحتفل بعيد ميلادها بصورة عارية في حمام سباحة!

وطن – احتفلت الشابة السعودية المقيمة في كندا، رهف القنون بعيد ميلادها الثاني والعشرين، بصورةٍ جريئة نشرتها على أحد حساباتها في مواقع التواصل الإجتماعيّ.

وبدت رهف القنون في الصورة وهي تنزل إلى حمام سباحة عارية تماماً إلا من قطعتي بيكيني، وكتبت على الصورة باللغة الإنجليزية: “its my birthday”.

ومؤخراً، نشرت رهف القنون كتابا يوثق قصة هروبها حمل عنوان “المتمردة: هروبي من السعودية إلى الحرية” ويباع الآن على أمازون.

وهربت “رهف” حينما كانت تبلغ من العمر 18 عامًا، بسبب ما اسمته حياتها القمعية في المملكة.

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وقد احتجزتها السلطات السعودية في مطار “بانكوك” وجرى الإستيلاء على جواز سفرها وألقوا بها في غرفة فندق وأخبروها أنهم سيعيدونها إلى أسرتها، حيث غردت رهف بيأس على تويتر: “أرجوكم ساعدوني سيقتلونني إذا عدت.”

وتابعت وسائل الإعلام من جميع أنحاء العالم أزمة “القنون” وهي داخل الفندق الذي تقيم فيه وترفض تناول الطعام.

وساعد المتعاطفون معها مع وسائل التواصل الاجتماعي على إيصالها بمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والتي منحتها كندا حق اللجوء.

ووصلت “القنون” إلى تورونتو بعد أسبوع في 12 يناير 2019، وسط حشد من المشجعين الذين قابلوها بالزهور وهم يهتفون: “مرحبًا بكم في كندا!”.

وفي اليوم التالي استيقظت لتجد على هاتفها مئات التهديدات بالقتل.

ومنذ أن أخذت رهف حريتها في كندا، تلجأ إلى التعري ونشر صور جريئة، ناهيك عن زواجها من الكونغولي لوفولو راندي وانجابها طفلة، ثمّ انفصالهما عن بعضهما البعض .

كما انضمت “القنون” الى موقع إباحي قبل فترة، تنشر عليه مقاطع وصور إباحية مقابل الإشتراك في حسابها الخاص .

(المصدر: رصد وطن)

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