عقوبة ناصر الخليفي بالسجن الفعلي بعد قرار النيابة العامة السويسرية watanserb.com
عقوبة ناصر الخليفي بالسجن الفعلي بعد قرار النيابة العامة السويسرية
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ناصر الخليفي يُواجه عقوبة السجن بعد قرار النيابة العامة السويسرية

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – يواجه رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان عقوبة السجن، برفقة الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا” الفرنسي جيروم فالك، بعد مطالبات من قبل النيابة العامة السويسرية على خلفية تورطها بقضية فساد.

ناصر الخليفي وعقوبة السجن الفعلي

وطالبت النيابة العامة السويسرية بسجن ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان وشبكة قنوات بي أن سبورت القطرية، لمدة 28 شهراً، وكذلك الفرنسي جيروم فالك. الأمين العام السابق للاتحاد العام لكرة القدم “الفيفا” لمدة 35 شهراً على ضوء تورط الاثنين في قضية فساد.

كما وقرر القضاء السويسري استئناف حكم تبرئة القطري ناصر الخليفي والفرنسي جيروم فالك من قضية تورطها بقضية فساد حول نقل حقوق بث تلفزيوني لمونديالي عامي 2026 و2030 القادمين. أمام المحكمة الفيدرالية الجزائية في بلدة بيلينتسونا عاصمة كانتون السويسرية.

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وقد حصل رجل الأعمال القطري الخليفي والفرنسي فالك على حكم البراءة، في قضية الفساد المالي ضدها في ال30 من شهر أكتوبر عام 2020. بعد قرار الادعاء العام الاستئناف على هذا الحكم. الذي سينظر في أمره من قبل القضاء السويسري حتى يوم الخميس المقبل.

وكان الاتحاد الدولي العام لكرة القدم ” الفيفا”، قد سحب شكوى ضد رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي، بعد التوصل إلى اتفاق مع الأخير دون توضيح تفاصيل ذلك.

اتهام ناصر الخليفي وفالك

وأوضحت تقارير صحفية سويسرية، بأن الادعاء العام السويسري. قد اتهم الفرنسي جيروم فالك الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا”، بالحصول من القطري ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان على الاستخدام الحصري لفيلا فاخرة له في جزيرة سردينيا الإيطالية.

كما وبينت تلك التقارير، أن هذا الطلب كان مقابل دعم الفرنسي جيروم فالك لنظيره القطري ناصر الخليفي في حصول شبكة قنوات ” بي أن سبورت” على حقوق البث التلفزيوني لمونديالي عام 2026 و2030 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأشارت التقارير، على أن الادعاء العام السويسري. يتهم القطري ناصر الخليفي بدور التحريض على الفرنسي جيروم فالك، من أجل تنفيذ ارتكاب سوء إدارة غير نزيهة للاتحاد الدولي لكرة القدم.

ونفى القطري الخليفي والفرنسي فالك عن وجود أي اتفاق فساد بينهما، وأن هذا الأمر كان مجرد تسوية خاصة. بعيدة عن العقد الموقع بين شبكة قنوات بي أن سبوت الرياضية القطرية والاتحاد الدولي العام لكرة القدم “الفيفا” عام 2014.

(المصدر: وطن + روسيا اليوم)

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فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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