مباراة برشلونة وغلطة سراي في منافسات الدوري الأوروبي watanserb.com
موعد مباراة برشلونة وغلطة سراي في بطولة الدوري الأوروبي
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موعد مباراة برشلونة وغلطة سراي والقناة الناقلة في بطولة الدوري الأوروبي

منافسات دور الثمن النهائي من بطولة الدوري الأوروبي

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – تنطلق موعد مباراة برشلونة وغلطة سراي التركي المثيرة والقوية مساء يوم الخميس، في إطار منافسات دور الثمن النهائي من بطولة الدوري الأوروبي على أرض ملعب ” الكامب نو”.

موعد مباراة برشلونة وغلطة سراي

وستقام مباراة برشلونة وغلطة سراي في منافسات بطولة الدوري الأوروبي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة مصر، وفلسطين، سوريا، لبنان، ليبيا، الأردن، السودان.

أما بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، ودول الخليج عند الساعة الحادية عشر مساءً، كما وستكون بتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة الثانية عشر مساءً، ولكن بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس عند الساعة التاسعة مساءً.

القناة الناقلة للمباراة

وستبث مباراة برشلونة وغلطة سراي عبر شبكة قنوات ” beIN Sports” الرياضية القطرية، التي تمتلك حقوق البث الناقلة لمنافسات بطولة الدوري الأوروبي للموسم الحالي.

كما وستنقل المباراة على قناة “beIN Sports HD1” بتردد عبر القمر الصناعي النايل سات 11013، وباستقطاب أفقي. وبمعدل ترميز 27500، وبمعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

وسيعلق على مجريات أحداث المباراة بين كلا الفريقين عبر شبكة قنوات ” beIN Sports”، المعلق الرياضي التونسي رؤوف خليف.

تاريخ مواجهات برشلونة وغلطة سراي

وتقابل فريق برشلونة “البلوغرانا” أمام منافسه غلطة سراي التركي 8 مرات سابقاً، استطاع من خلالها تحقيق الفوز في 5 مرات، والتعادل في مرتين، كما وتعرض للخسارة في مباراة واحدة فقط.

ولم يفز فريق غلطة سراي في أي مباراة داخل ملعب ” الكامب نو” في مواجهة صاحب الأرض فريق برشلونة، كما وخسر الأخير في مباراتين فقط في آخر 35 مباراة على أرضه في دور خروج المغلوب في البطولات الأوروبية الكبرى.

وحقق فريق برشلونة الفوز في 25 مباراة والتعادل في 8 مباريات، وكانت الخسارة للفريق الكتالوني في المباراتين على ميدانه أمام فريق باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونيخ الألماني في دوري أبطال أوروبا.

أطول سلسلة بدون هزيمة

كما ولم يخسر غلطة سراي التركي في آخر 10 مباريات في البطولات الأوروبية، حيث حقق الفوز في 5 مباريات والتعادل في 5 في مباريات أخرى، وهي أطول سلسلة له من المباريات دون أي خسارة في أوروبا منذ عام 2009.

(المصدر: وطن + تويتر) 

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فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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