مسابقة ملكة جمال القطط في الأردن تثير جدلاً واسعاً بين المواطنين! (شاهد)

وطن – أثارت مسابقة ملكة جمال القطط في الأردن، جدلاً واسعاً بين الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ملك وملكة جمال القطط

وأقيمت المسابقة في موسمها الثاني، في فندق “ديز إن” في العاصمة عمان يوم السبت الماضي. وانتهت بتتويج ملك وملكة جمال القطط في الأردن. وكانت وبرعاية شركة متخصصة في بيع طعام القطط.

ونصت شروط المشاركة بحسب إعلان المسابقة. على أن تكون القطط جميعها خالية من الأمراض بشكل عام. وأن تكون من فئة الشعر القصير والشعر الطويل للمسجل والمحلي.

كما اشترطت المسابقة أن يكون عمر القط المشارك فوق الـ 5 شهور. وأن تكون القطط جميعها خالية من الأمراض بشكل عام.

ناشطون يسخرون

وتداول الناشطون صورًا من الحفل وسط جدل كبير بينهم، ما بين معجب بهذه المسابقة ورأوا فيها وسيلة ترفيه جميلة.

بينما انتقد آخرون المسابقة، خاصة في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها البلاد.

وجاء في التعليقات ما كتبه الإعلامي معاذ عصفور: ” مسابقة جمال القطط في عمان الأردن ترى القيامة مش مطولة”.

وسخر آخر قائلا: ” ربعنا في الخليج يتبرون في مسابقات المزايين من الحمير والتيوس والنوق. ونحن في الاردن نتافس في اقتناء القطط ويح امة هذا همها “.

وكتبت ناشطة: ” عنجد الاعور الدجال ما رح يتغلب و يتعب”.

وأشار آخر إلى الأزمة الخانقة، قائلا: ” مشكلتنا لما نشوف هاي التصرفات هي الكارثة والناس المسحوقة (الهم أجر .. يصبروا”.

ووافقه متابع الرأي مردفاً: ” في نفس الوقت قاعدين بغلو بسعر المواد التمونية عشان حرب روسيا أوكرانيا”.

ورأت متابعة أن ما يحدث مجرد تقليد للأجانب، وعقبت: ” تفاهة مع إني محب لللقطط بشكل جنوني وعندي ما عندي منهم. يا حبنا بالتقليد لدرجة اننا مسخنا هويتنا. القطط ليسوا تحفة ولا للعرض ولا للتباهي ولا لعبة للتسلية.”

القطة ليزا ملكة جمال القطط

الجدير بالذكر، أن القطة “ليزا” من نوع “لونج هير” فازت في الموسم الأول من المسابقة ذاتها. قبل عامين.

وقيمت اللجنة حينها القطط على أساس لون الشعر والعيون وانتقاء الأفضلية من القطط المسجلة بالمنظمة العالمية CFA

وحصلت القطتين الفائزتين على عدة جوائز مثل العناية من أطباء مختصين لمدة معينة.

وبحسب القائمين على المسابقة، فقد تم إقامتها لتوعية المواطنين حول أهمية العناية بالحيوانات.

المصدر: (وطن – متابعات)