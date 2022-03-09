حارس للملكة “إليزابيث” يهرب ويتطوع للقتال في أوكرانيا ولندن متخوفة من القبض عليه من قبل روسيا

وطن – كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية بأن السلطات البريطانية تخشى أن يكون أربعة جنود بريطانيين. من بينهم مراهق، يخدم في حماية الملكة إليزابيث الثانية، قد ذهبوا دون إجازة لمحاربة قوات فلاديمير بوتين الغازية في أوكرانيا.

وأفادت التقارير أن عضوًا يبلغ من العمر 19 عامًا في حرس الملكة، لم يتم الكشف عن هويته لأسباب أمنية. تخلى عن واجباته الاحتفالية كرجل حرس كولد ستريم وانضم إلى الفيلق الدولي الأوكراني للمقاتلين المتطوعين الأجانب.

وبحسب ما ورد كتب الجندي إلى والديه قبل حجز تذكرة ذهاب فقط إلى بولندا خلال عطلة نهاية الأسبوع. بنية عبور الحدود إلى أوكرانيا، منذ ذلك الحين، نشر صورة لحذائه على “سناب شات”.

حالة من الذعر في بريطانيا

وقالت الصحيفة إن هذا التطور المفاجئ أثار حالة من الذعر في وزارة الدفاع. حيث تسابق قادة الأمن لاعتراض الشاب في حال حاولت روسيا الادعاء بأن بريطانيا دخلت الحرب إذا تم العثور على جنود عسكريين نشطين يقاتلون على الخطوط الأمامية.

وعندما شن بوتين حربه الوحشية من أجل “نزع السلاح” عن أوكرانيا و “نزع سلاحها النازي”. حذر القوى الأجنبية التي تميل إلى التدخل بأنها “ستواجه عواقب أكبر من أي عواقب واجهتها في التاريخ”. بعد أيام ، وضع الطاغية الروسي قوات الردع النووي في الكرملين في حالة تأهب ، في تصعيد دراماتيكي للتوترات الدولية التي أثارت الخوف في جميع أنحاء الغرب.

وفي تهديد مروّع في عطلة نهاية الأسبوع ، تعهدت موسكو بمعاقبة لندن على دعمها كييف. محذرة بشكل ينذر بالسوء: “لن تنسى روسيا رغبة بريطانيا في التعاون مع القوات القومية المتطرفة في أوكرانيا وتزويد كييف بالأسلحة البريطانية”.

وانتقد قادة الجيش السابقون الجنود ووصفوهم بأنهم “غير مسؤولين على الإطلاق”. وحذروا من أنهم قد يسجنون إذا عادوا إلى بريطانيا.

وحتى الآن، يُعتقد أن الأفراد العسكريين السابقين فقط من المملكة المتحدة قد سجلوا في جيش المتطوعين الأوكراني، وتم منع أعضاء القوات المسلحة البريطانية من الانضمام إلى المجهود الحربي.

المتطوعون الأجانب لصد الغزو الروسي لأوكرانيا

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا خلال عطلة نهاية الأسبوع إن أكثر من 20 ألف شخص من 52 دولة قد تطوعوا بالفعل لصد الغزاة الروس في أوكرانيا، حيث سيخدمون في فيلق دولي تم إنشاؤه حديثًا.

وقد وقع بالفعل ما يقرب من 150 من قدامى المحاربين في الجيش البريطاني الذين قاتلوا في أفغانستان لدعم القوات الأوكرانية. بعد أن أعلنت وزيرة الخارجية ليز تروس أنها ستدعم تمامًا أولئك الذين يرغبون في الاشتراك للقتال كجزء من القوات المسلحة الأوكرانية.

وسرعان ما نأت الحكومة بنفسها عن تصريحاتها ، مع إصدار داونينج ستريت بيانًا كرر فيه نصحه بشدة بعدم السفر إلى أوكرانيا. كما تم منع الأفراد العاملين في القوات المسلحة البريطانية من قبول دعوات الجيش الأوكراني للقتال.

وادعى صديق الجندي المارق أنه كان “يشعر بالملل” و “سئم من أغراض الاحتفالات”.

وحذر قائد الجيش المتقاعد الجنرال اللورد ريتشارد دانات من أنه قد يكون كارثيًا إذا تم القبض على أفراد الجيش البريطاني النشطين والعاملين في الخدمة من قبل القوات الروسية.

ورد في منشور على خدمة الرسائل الداخلية للجيش البريطاني: “كانت هناك بعض التغطية الإعلامية الأخيرة المتعلقة بالترحيب بالأجانب في أوكرانيا للمساعدة في القتال ضد روسيا”.

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وأضاف: “لكي نكون واضحين ، بصفتك عضو في الجيش البريطاني ، لا يحق لك السفر إلى أوكرانيا لدعم الصراع المستمر ضد روسيا بأي شكل من الأشكال. سواء كنت في إجازة أم لا. يرجى أن تظل محترفًا ومركّزًا على واجبك وفريقك.”

ولا يمكن للجيش البريطاني قانونًا منع الأفراد المتقاعدين من السفر إلى أوروبا الشرقية. لكن القوات المتفرغة وقوات الاحتياط تلقت تحذيرًا صارمًا بعدم المشاركة في الصراع.

زيلينسكي يناشد

ووجه الرئيس الأوكراني المتحدي فولوديمير زيلينسكي نداء في الأيام التي أعقبت الغزو ، وناشد أعضاء مجتمع القوات المسلحة الدولية السفر إلى أوروبا الشرقية والانضمام إلى المجهود الحربي.

وقد سجل بالفعل حوالي 20000 متطوع من جميع أنحاء العالم للقتال ، مع وجود ما يقرب من 16000 بالفعل على الأرض في أوكرانيا ، بما في ذلك مجموعة صغيرة من البريطانيين.

ويقول الكثير منهم إن أسرهم “قلقة لكنها تدعم قرارهم”.

وبحسب الصحيفة، قال واحد منهم يدعى بن غرانت ، الذي خدم في العراق ، إنه طار من بلد الشرق الأوسط إلى المملكة المتحدة لرؤية زوجته وأطفاله ثم ذهب مباشرة من هناك للانضمام إلى القتال في أوكرانيا.

وقال: ‘لم أرهم منذ فترة وقلت أنني ذاهب إلى أوكرانيا. صدمة كبيرة. أشعر بالأسف تجاههم قليلاً لأكون عادلاً. أعلم أنهم كانوا مستائين للغاية ولكن الناس بحاجة إلي هنا.”

وقال جاكس ، من شمال إنجلترا ، إن الهجمات “المقززة” ودعوة زيلينسكي للناس للانضمام إلى أوكرانيا في القتال دفعته للانضمام.

وألمح بوريس جونسون إلى أن المتطوعين البريطانيين الذين يتوقون إلى مواجهة قوات بوتين يمكن أن يحاكموا بموجب قوانين الإرهاب البريطانية إذا خرجوا للقتال في أوكرانيا.

20 ألف أجنبي لقتال الروس في أوكرانيا

بعد وقت قصير من اندلاع الحرب في أوكرانيا ، تجمعت مجموعات من الرجال خارج السفارة الأوكرانية في غرب لندن للرد على دعوة كوميدي زيلينسكي. الذي تحول إلى زمن الحرب لحمل المقاتلين الأجانب على السلاح للانضمام إلى دفاع بلاده ضد روسيا.

وتقول كييف إن أكثر من 20 ألف أجنبي من 52 دولة تعهدوا بالمساعدة في محاربة الغزاة الروس.

لكن المتطوعين تحدثوا عن تأجيلهم لشروط تعاقدية صارمة ، وإجراءات تدقيق سيئة ، ومشاكل لوجستية.

وقال جون ، وهو جندي بريطاني قاتل في أفغانستان لمدة عشر سنوات ، إنه تراجع بعد أن علم بالظروف. بما في ذلك طلب منه تسليم جواز سفره.

لكن المحامين حذروا من أن البريطانيين الذين يقاتلون في أوكرانيا يمكن أن يحاكموا بموجب قوانين الإرهاب البريطانية – مثل أولئك الذين حملوا السلاح لصالح الميليشيات الكردية ضد داعش في سوريا.

دخل رئيس الوزراء في النقاش ، محذرًا أعضاء ما يسمى بـ “جيش الفتى” من أنهم قد ينتهكون القانون البريطاني بالذهاب إلى أوكرانيا للقتال.

وقال جونسون في خطاب ألقاه في إستونيا: “يمكنني أن أفهم لماذا يشعر الناس كما يشعرون. ولكن لدينا قوانين في بلدنا بشأن النزاعات الدولية وكيف ينبغي إجراؤها”.

وقال مصدر عسكري إن 150 من المظليين السابقين كانوا في طريقهم إلى بولندا. أما شين ، 34 عامًا ، وهو قناص سابق في الفوج الملكي لأميرة ويلز قال: إن تعليقات تروس هي “الضوء الأخضر”.

وقد تطوع عدة آلاف من الأشخاص للانضمام إلى القوة. بما في ذلك على ما يبدو مجموعة من قدامى المحاربين في الخدمة الجوية الخاصة المتحمسين للدفاع عن أوكرانيا.

يُزعم أنهم الآن يقدمون توقعات “مروعة” حول الأسابيع والأشهر المقبلة مع اشتداد القتال والعقوبات العقابية.

(المصدر: ديلي ميل – وطن)