إما القبول به أو عشرات آلاف القتلى .. مصادر إسرائيلية تكشف عن عرض قدمه “بوتين” لـ”زيلينسكي”

وطن – كشفت مصادر إسرائيلية مطلعة تفاصيل لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو. مؤكدة على أن الوضع الحالي هو أن روسيا عرضت نسخة “نهائية” من عرضها لإنهاء الأزمة، وهو ما يحتاج الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى قبوله أو رفضه.

وقالت المصادر التي تحدثت لصحيفة “جيروزاليم بوست” إن الاقتراح اعتبر “صعبا” لكنه ليس “مستحيلا”، موضحة إنه أسوأ مما كان سيحصل عليه زيلينسكي قبل الغزو لكن “الفجوات بين الجانبين ليست كبيرة”.

وقالت المصادر إن بوتين أمر قواته بالتوقف – وصدر الأمر بوقف إطلاق النار – من أجل انتظار قرار زيلينسكي.

وأكدت المصادر الإسرائيلية على أنه إذا رفض الرئيس الأوكراني الاقتراح، فإن افتراض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن “الأسوأ أمامنا” من المحتمل أن يحدث. وإنه وفقا لهذا السيناريو، سيأمر بوتين جيشه بوضع الدواسة على المعدن وتغيير وجه أوكرانيا، بحسب قولها.

وأشارت المصادر إلى أن زيلينسكي ممزق، فمن ناحية، يتمتع بشعبية هائلة وأصبح تشي جيفارا المثالي. ومن ناحية أخرى ، فهو يعرف جيدًا ما كانت نهاية الأرجنتيني الثوري وزعيم حرب العصابات.

وقالت المصادر إن بإمكان زيلينسكي تقوية استقلال أوكرانيا ولكن سيتعين عليه دفع ثمناً باهظاً.

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وأشارت إلى أن الافتراضات هي أنه سيضطر إلى التخلي عن منطقة دونباس المتنازع عليها، والاعتراف رسميًا بالمنشقين الموالين لروسيا في أوكرانيا. وتعهد بأن أوكرانيا لن تنضم إلى الناتو، وتقليص جيشه وإعلان الحياد.

المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

وأوضحت أنه إذا رفض الاقتراح، فقد تكون النتيجة رهيبة: سيموت الآلاف، وربما عشرات الآلاف من الأوكرانيين. وهناك احتمال كبير أن تفقد بلاده استقلالها تمامًا.

ووفقًا لمصادر مطلعة على محتوى المحادثات ، فإن رحلة بينيت إلى موسكو لم يكن الغرض منها التوسط بين الجانبين ولم يتم تقديم اقتراح تحكيم رسميًا. بدلاً من ذلك ، كانت الرحلة تهدف إلى التعرف على موقف بوتين، وحالته العقلية، وما هي خطوطه الحمراء، وإبلاغ الغرب عنها.

وتقول المصادر إن المفاوضات الحقيقية تجري مباشرة بين روسيا وأوكرانيا وهي أكثر جدية مما يقوله الغرب، ولم تشارك كييف الغرب بما يجري في المفاوضات لأنهم لا يريدون إضعاف الشعور العالمي بحالة الطوارئ.

لكن في الواقع ، يعرف الأوكرانيون جيدًا مطالب بوتين ويعلمون أنه سيتعين عليهم اتخاذ قرار دراماتيكي في الأيام المقبلة.

وقالت المصادر إن أحداً لن يضغط على الأوكرانيين ؛ القرار هو لزيلينسكي .

ومع ذلك ، هناك شيء واحد مؤكد: بوتين مصمم ، والمضاعفات المتزايدة منذ الغزو لن تردعه، وأنه على العكس من ذلك ، لا يستطيع التراجع. فكلما زادت صعوبة الحرب وتزايد عدد الضحايا، زاد الضغط عليه لإظهار إنجازات حقيقية.

واختتمت الصحيفة بأن الانطباع هو أنه على الرغم من حقيقة أن التنبؤات بانتصار سريع على الجيش الأوكراني قد ثبت خطؤها. فإن بوتين مصمم كما كان دائمًا.

(المصدر: جيروزاليم بوست – ترجمة وطن)