ديلي ميل: ابن سلمان يستجدي شركات “وول ستريت” بعد عجزه عن حشد التمويل لمشاريعه بسبب سمعته المتدهورة في الخارج

وطن – كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يطلب المساعدة من شركات وول ستريت لتمويل مشروعه الباهظ “نيوم” الذي يكلف 500 مليار دولار، بسبب ضعف تقدم تنفيذ المشروع، لأن علاقات المملكة متدهورة مع الدول في الخارج.

تمويل مشروع نيوم

وقالت الصحيفة إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان طلب من وول ستريت المساعدة في تمويل مشروعه الضخم الأخير الباهظ – مدينة مستقبلية بقيمة 500 مليار دولار. مدعومة بالروبوتات والذكاء الاصطناعي ، والتي ستغطي 10000 ميل مربع من منطقة تبوك السعودية .

ويخطط بن سلمان لتحويل المنطقة النائية على الساحل الشمالي الغربي للبحر الأحمر للمملكة إلى مركز نقل عالي التقنية بحجم بلجيكا، مليء بالروبوتات والذكاء الاصطناعي، كجزء من محاولة لإبعاد البلاد عن اعتمادها على النفط وتخفيف القيود الاجتماعية.

ووفقا للصحيفة ، تلقى المصرفيون والمستثمرون في مانهاتن يوم الاثنين دعوة من الأمير. لعقد اجتماع في أبريل يهدف إلى حشد التمويل للمشروع – الذي سيتكون من ثلاث مدن من صنع الإنسان ومنتجع للتزلج – أطلق عليه ابن سلمان باسم “نيوم”.

وجاء في الاستدعاء السعودي ، وفقًا لنسخة اطلعت عليها بلومبرغ ، “استكشف وناقش الفرص المهمة في السوق التي تمثلها نيوم. وناقش كيف يمكننا دعم خطط عملك من خلال الشراكة الهادفة وفرص الاستثمار” .

بينما ذكرت بلومبيرغ أنه تم إرسال الدعوات التي تهدف إلى قياس الاهتمام بالمشروع ، والتي أعلنها الأمير في عام 2017 ، إلى شركات الأسهم البارزة والمصرفيين وموردي البناء في القطاع المالي بالمدينة.

مشروع نيوم

ولفتت الصحيفة أن هذا مشروع سيكلف ما يقدر بنحو نصف تريليون دولار أمريكي ، سيشهد إنشاء مدينة خالية من السيارات يبلغ طولها أكثر من 100 ميل ، مبنية على خط مستقيم ، مدينة من ثمانية جوانب تطفو على البحر الأحمر ، المدينة التي سميت على اسم الأمير ، ومنتجع التزلج الجبلي بقريته الخاصة وبحيرة من صنع الإنسان.

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ويقال إن خطط المشروع تشمل سيارات الأجرة الطائرة بدون طيار ، ومدينة ملاهي على طراز الحديقة الجوراسية ، وقمر اصطناعي عملاق يضيء كل ليلة.

كما من المحتمل أن يكون هذا الحدث واحدًا من سلسلة من الاجتماعات المخطط لها في عدة مدن في جميع أنحاء الولايات المتحدة من قبل ابن سلمان بينما يتطلع إلى تمويل المشروع. الذي يقول الأمير إنه سيتم تعزيزه بالتكنولوجيا المستقبلية والذكاء الاصطناعي الذي سيشهد المنطقة بالقرب من قناة السويس. التي تحولت إلى ميناء صناعي محوري.

في حين قال مصدر لبلومبرغ إن الحدث المخطط له يأتي في أعقاب حدث مماثل في لندن العام الماضي.

وفقًا للمصدر نفسه ، ذكرت الدعوة أن المديرين التنفيذيين سيتبادلون التفاصيل حول “رؤية نيوم الفريدة للتصميم الحضري” للمدن الاصطناعية الثلاث ومنتجع التزلج ، وكلها مخطط لها لتعمل بالطاقة المتجددة.

ومع ذلك ، بعد أكثر من أربع سنوات من إعلان التعهد ، ظل تقدمه متوقفًا إلى حد كبير. وتوقف عند التنقيب عن الأرض حيث من المفترض أن تقف المدينة التي من صنع الإنسان.

سمعة ابن سلمان السيئة

في حين تأتي جهود بن سلمان للحصول على تمويل من وول ستريت في الوقت الذي أثار فيه الزعيم الفعلي للسعودية الغضب بشأن العمليات العسكرية السعودية في اليمن. وارتباطاته المزعومة بقتل الصحفي في واشنطن بوست وناقد الحكومة السعودية جمال خاشقجي في تركيا عام 2018.

بينما ذكر تقرير استخباراتي أمريكي صدر العام الماضي أن الأمير وافق على عملية “للقبض على خاشقجي أو قتلهم”. الذي انتقد السياسات السعودية في أعمدة في صحيفة “واشنطن بوست”.

ونفى المسؤولون السعوديون المزاعم منذ ذلك الحين ورفضوا نتائج التقرير.

وبحسب الصحيفة، فإن الوجهة المخطط لها هي مجرد واحدة من العديد من برامج رؤية 2030 ” التي نفذها بن سلمان لإصلاح اقتصاد الدولة الغنية بالنفط من خلال الاستثمار الفخم والتنويع بعيدًا عن النفط الخام. مع التخلص من القيود الاجتماعية طويلة الأمد المرتبطة بالمملكة

وبعد مقتل خاشقجي ، ترك العديد من الشخصيات البارزة المجلس الاستشاري لنيوم.

وتضررت سمعة المملكة – وكذلك سمعة بن سلمان – بلا منازع من الحادثين. مما قد يعيق قدرة الأمير على حشد التمويل لمشاريعه الفخمة.

كما أدت حملة قمع المعارضة التي أظهرها نشطاء الحقوق المدنية في البلاد في عام 2020 إلى مزيد من الاضطراب في الشركات العالمية والشركاء المحتملين. حيث خضعت المملكة لمزيد من التدقيق الدولي.

ويبدو أن اجتماع أبريل / نيسان هو أحدث محاولة من قبل الأمير. لجمع الأموال من أجل حملته الفخمة في الرؤية أثناء إصلاح صورة البلاد الملطخة.

مركز جدة

وفي ديسمبر / كانون الأول ، أعلن بن سلمان عن خططه لـ “مركز جدة” – وهو مشروع تنموي بقيمة 20 مليار دولار في جدة. ثاني أكبر مدينة في المملكة العربية السعودية. شهد هدم منازل ومساجد وأحياء بأكملها. مما أغضب 4.5 مليون ساكن ومراقب في الخارج.

بينما اتهم الكثيرون الدولة بالتهور في تنفيذ مشروع طموح وبسعر فلكي ، مع تجاهل تام للتكلفة البشرية لمثل هذه التعهدات.

ومن الأمثلة الحديثة الأخرى زيادة الضرائب غير المسبوقة التي فرضها النظام بنسبة 15 في المائة. مقارنة بنسبة 5 في المائة في تموز (يوليو) 2020.

ويبدو أن مشروع نيوم يناسب هذا القانون حتى الآن ، مع عدم وجود نهاية واضحة للمشروع في الأفق.

بينما يقول مسؤولو نيوم إنهم يهدفون إلى استكمال القسم الأول من الدولة-المدينة المستقبلية بحلول عام 2025.

(المصدر: ديلي ميل – ترجمة وطن)