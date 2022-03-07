رغم تبرئتهما .. القضاء السويسري يستأنف حكم الخليفي وفالك بتهمة الفساد

وطن – أعاد القضاء السويسري اليوم الإثنين، استئناف حكم تبرئة القطري ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان والفرنسي جيروم فالك الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم المتهمين بقضية فساد حول حقوق البث التلفزيوني لمونديالي عام 2026 و2030 المقبلين.

القضاء السويسري واستئناف حكم الخليفي وفالك

وذكرت تقارير صحفية، بأن قرار استئناف القضاء السويسري لحكم تبرئة ناصر الخليفي وجيروم فالك. أمام المحكمة الجزائية الفدرالية في بلدة بيلينتسونا السويسرية، جاء بعد تقديم الادعاء العام قرار الاستئناف على قرار المحكمة التي ستستمر حتى يوم الخميس المقبل.

وكان رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي والفرنسي جيروم فالك. قد حصلا على حكم البراءة، من تهم الفساد المنسوبة إليهم من قبل القضاء السويسري في ال30 من شهر أكتوبر عام 2020.

الادعاء العام واتهام الخليفي وفالك

وبينت تلك التقارير، بأن الادعاء العام اتهم الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم الفرنسي جيروم فالك. بالحصول من القطري ناصر الخليفي على الاستخدام الحصري لفيلا فاخرة .في جزيرة سردينيا الإيطالية، مقابل دعم الأخير في حصول شبكة (BN) على حقوق البث التلفزيوني لمونديالي عام 2026 و2030 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

OnzeM | ايام مفصلية في مسيرة ناصر الخليفي كرئيس لـ باريس سان جيرمان مع اقتراب مواجهة مدريد ⚖️ لكن على المستوى الشخصي سيعود ناصر مجددًا للقضاء السويسري للنظر في قضية شراء حقوق بث كأس العالم وما اذا كان قد عرض مزايا على الامين العام السابق في FIFA جيروم فالك للحصول على الحقوق . pic.twitter.com/jQuVq22z2k — بـاريس بالعربي (@Paris_Arabic1) March 7, 2022

كما ويتهم الادعاء العام ناصر الخليفي كذلك بتحريض الفرنسي جيروم فالك، على ارتكاب سوء إدارة إجرامي مشدد وغير نزيهة في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتم الاستماع إلى ناصر الخليفي وجيروم لنحو عشر أيام متواصلة في شهر سبتمبر عام 2020، وكذلك رجل الأعمال اليوناني دينوس ديريس، قبل تقرر النيابة العامة بسجن الخليفي 28 شهراً. وفالك ثلاثة سنوات وديريس 30 شهراً مع وقف التنفيذ.

الحصول على المال

وفي ذات السياق، قال المدعي العام الفيدرالي جويل باهو، التهم المنسوبة إلى الفرنسي جيروم فالك وسعيه للحصول على المال، كما أن الخليفي استحوذ على فيلا بيانكا مقابل 5 ملايين يورو. قبل أن يضعها تحت تصرف فالك الذي اعترف بطلب المساعدة منه للحصول عليها قبل توقيع العقد في إبريل عام 2014.

بدأ #القضاء_السويسري اليوم استئناف حكم تبرئة الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم الفرنسي #جيروم_فالك والقطري #ناصر_الخليفي رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي ومجموعة “بي إن” الإعلامية من #قضية_فساد حول حقوق نقل تلفزيوني لمونديالي 2026 pic.twitter.com/3scbCcUV75 — كويت نيوز (@KuwaitNews) March 7, 2022

كما ونفى القطري ناصر الخليفي والفرنسي جيروم فالك. أي اتفاق فساد قد حصل بينهما، وأن الأمر كان عبارة عن تسوية خاصة بعيداً عن العقد المبرم بين شبكة بين بي إن سبورت واتحاد الفيفا عام 2014. لكن الادعاء اعتبر ذلك شبه فساد بينهما وكان على فالك إبلاغ الفيفا بشأن الفيلا.

ويشار إلى أن القضاء السويسري لم يتمكن من الإدانة بوجود أي فساد خاص بين الخليفي وفالك، إلى جانب سحب الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا” الشكوى بعد التوصل إلى اتفاق مع ناصر الخليفي .دون إعلان ذلك، لتنتهي بإسقاط التهمة المنسوبة إليه وفق القانون السويسري.

(المصدر: وطن + روسيا اليوم)

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