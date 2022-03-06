ارتدِ ملابس زوجك حين يكون بعيداً عنك ولاحظي ماذا سيحدث!

وطن – ربما اعتاد بعض النساء، على ارتداء ملابس زوجها أو شريكها حين يكون بعيداً. أو حين تحتاج إلى قطعة طارئة من ملابسه.

الضغط النفسي والقلق

لكن معظمهن لا يعرفن أن هذا السلوك، له فوائد غير متوقعة، يتعلق بأمور نفسية.

فقد نشر موقع “تايمز أوف إنديا”، بحثاً جديداً توصل إلى أن ارتداء المرأة ملابس زوجها. يمكن أن يقلل من الضغط النفسي، ويخفف من الشعور بالوحدة والقلق.

وبحسب باحثين في جامعة كولومبيا البريطانية، فإن ارتداء أي شيء يحمل رائحة الشريك. يساعد في تجنب الشعور بالوحدة والقلق.

تجربة على نساء عشوائيات

وأجرى الباحثون تجربة على نساء عشوائيات، وطلبوا منهن شم 3 روائح غريبة: رائحة شخص غريب أو زوجها أو رائحة محايدة.

وقبل إعطاء النساء ملابس شريكهن، أُجبر الرجال على ارتداء نفس الملابس لمدة 24 ساعة حتى يتركوا وراءهم أثرًا قويًا لرائحتهم.

المثير للاهتمام، أنه حين تم تسجيل مستويات الكورتيزول والإجهاد، لدى المشاركات. كان النساء اللواتي حصلن على ملابس تحمل رائحة أزواجهن أظهرن مستويات توتر أقل.

بينما كانت النساء اللاتي لم ترتد ملابس زوجها تعرضن للتوتر أكثر من البقية.

التفسير العلمي

وتشير نتائج إحدى الدراسات إلى أن رائحة الشريك وحده. حتى دون وجوده فيزيائياً، أداة قوية للمساعدة في الشعور بالاطمئنان، وتقليل التوتر، وزيادة الثقة بالنفس.

ووفقا للباحثين يساهم ارتداء النساء لملابس أزواجهن في التعامل مع المواقف العصيبة.

فالرجال يسافرون بشكل مستمر للعمل والانتقال إلى مدن جديدة. لذا فإن أخذ قطعة من الملابس التي كان يرتديها زوجك يمكن أن يساعد في تخفيف الضغط النفسي.

المصدر: (تايمز أوف إنديا)

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