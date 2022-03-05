فيديو يكشف حقيقة هروب الرئيس الأوكراني إلى بولندا (شاهد)

وطن – نشر الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، فيديو جديد نفى فيه الأنباء المزعومة التي تداولت حول هروبه من البلاد الى بولندا.

حقيقة هروب الرئيس الأوكراني إلى بولندا

وظهر زيلينسكي عبر المقطع الذي بثه على حسابه الرسمي بانستغرام، من داخل مكتبه بالعاصمة كييف، حيث كذب الأنباء التي تحدثت عن فراره إلى بولندا.

وقال الرئيس الأوكراني: “كل يومين ترد معلومات عن هروبي خارج أوكرانيا، كما تشاهدون أتحدث إليكم من كييف ومن مكتبي”.

كما ظهر في الفيديو نفسه مساعد زيلينسكي، أندريه بوريسوفيتش، لتأكيد استمرار كامل فريق عمله في القيام بمهامه.

وتابع زيلينسكي: “أنا هنا في مكاني ومساعدي هنا أيضا لم يهرب أحد منا ونحن نواصل العمل”.

وكعادته لم تغب الدعابة عن حديث زيلينسكي، حيث علق على اضطراره إلى البقاء في مكان مؤمن وعدم المخاطرة بالخروج إلى الشارع، بالقول: “نحن نحب الركض ولكن ليس لدينا وقت لذلك الآن”.

اليوم العاشر للقتال

واليوم السبت، أيضا قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الشعب الأوكراني يواصل القتال من أجل حرية وطنه لليوم العاشر على التوالي، وكأنه يوم طويل لا ينتهي.

وجاء ذلك في كلمة بثتها الرئاسة الأوكرانية في كييف، أوضح فيها زيلينسكي أن فريق المفاوضات الأوكراني ناقش مع الجانب الروسي في بيلاروسيا إعادة الحياة إلى طبيعتها كنقطة أولية.

كما طالب بتوفير ممرات آمنة لخروج العالقين المدنيين من النساء والأطفال والمسنّين. مؤكدا أنها ستفتح اليوم في ماريوبول وفولنوفوخا.

وقال إن التفاوض كان أيضا حول إيصال المواد الغذائية والطبية إلى المواطنين الذين يرغبون في البقاء. مشددا على أن السلطات تسعى إلى مدّ المواطنين بما يحتاجون إليه.

وشدد الرئيس الأوكراني على أنه متأكد من أنه سيجعل مواطنيه يعودون إلى بلادهم قريبًا، وأنه بدأ التفكير في إعمار المدن التي دمرتها الحرب وتأهيل اقتصاد البلاد.

كما جدد التأكيد على أن الجيش الروسي لن يستطيع تحقيق أهدافه، وأنه خسر 10 آلاف جندي معظمهم من الشباب الذين لم تشرح لهم قيادتهم سبب وجودهم في أوكرانيا، واصفًا الأمر بأنه مخيف.

هذا وأفاد زيلنسكي بأن القوات الروسية استطاعت الدخول إلى بعض المناطق الأوكرانية، لكنه أكد أن “الأمر لن يستمر طويلا”.

وعبّر عن امتنانه لكل مواطنيه الذين يقاومون الروس، ويقفون من دون أسلحة في وجه آلات الدمار.

(المصدر: متابعات وطن)

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