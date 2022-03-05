أسر طيار روسي شارك في قصف سوريا
طيار روسي شارك في قصف سوريا أسير لدى الأوكرانيين
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طيار روسي شارك في قصف سوريا يقع أسيراً بيد الأوكرانيين بعد إسقاط طائرته (فيديو)

كتب باسل النجار
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وطن – أظهر مقطع فيديو متداول على نطاق واسع اليوم، السبت، لحظة إسقاط طائرة روسية مقاتلة، في ضواحي مدينة “تشيرنيهيف” شمالي أوكرانيا و أسر طيار روسي.

أسر طيار روسي بعد إسقاط طائرته

وأكد العديد من النشطاء ووسائل الإعلام أنه بعد استهداف الطائرة، قفز طياران روسيان منها بالمظلات ليقعا في الأسر.

وتم تداول صور لهما ليتضح أن أحدهما كان ضمن الطيارين الذين شاركوا في القصف الروسي على سوريا، دعما لنظام بشار الأسد.

إحدى هذه الصور تظهر الطيار الأسير عندما كان يلتقط صورا تذكارية مع بوتين، في سوريا بعدما قصف السوريين وقتل المدنيين هناك.

وأوضح النشطاء أنه تم إسقاط طائرة مقاتلة روسية في سماء تشيرنيهيف، وعند قفز الطيارين بالمظلات تم أسرهما من قبل الأوكرانيين.

اسقاط مقاتلة على أطراف مدينة تشيرنيهيف شمال أوكرانيا

هذا وقالت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية، إن طائرة روسية أُسقطت على أطراف مدينة تشيرنيهيف بشمال أوكرانيا، والتي شهدت قتالًا عنيفًا منذ ما يقرب من أسبوع.

وقالت الوكالة إن الطائرة تحطمت في منطقة سكنية، مضيفة أنه من غير المعروف ما إذا كان هناك ضحايا. وتسبب الحادث في اندلاع حرائق في أربعة منازل خاصة.

وأضافت الوكالة أنه تم إجلاء السكان المحليين بعد العثور على ثلاث قنابل زنة 500 كيلوجرام.

هذا وقالت السلطات إن 17 شخصًا لقوا مصرعهم في منطقة “تشيرنيهيف” خلال 24 ساعة حتى الثامنة صباح، السبت، نتيجة القصف. وتوفي شخص آخر بسبب الحريق.

وبحسب إدارة الدولة الإقليمية في تشيرنيهيف، فإنه “خلال نهار 4 مارس وليلة 5 مارس، قصفت الطائرات الروسية بشكل منهجي تشيرنيهيف، ومعظمها مناطق سكنية”.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت اليوم السبت، عن تدمير مخازن أسلحة وذخائر في أوكرانيا، بينها صواريخ “جافلين”. وفق ما نشرت وسائل إعلام روسية، كشفت وزارة الدفاع الروسية، عن تدمير 56 مسيرة و82 طائرة حربية أوكرانية و708 دبابات منذ بدء العملية العسكرية.

وقال الوزارة في بيان، إنه تم تدمير 2037 منشأة للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية منذ بدء العملية العسكرية، و “قواتنا تشن هجوما واسع النطاق في أوكرانيا”.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم السبت في بيان، عن تدمير 39 طائرة حربية روسية و40 مروحية منذ بدء المعارك، والتي أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم 24 فبراير الماضي.

وقالت الوزارة: “بفضل جميع أبناء شعبنا، فإن خطط الكرملين لإخضاع الأوكرانيين، والاستيلاء على المدن الكبرى، والإطاحة بالدولة، وضم أوكرانيا إلى روسيا، قد باءت بالفشل”.

على الجانب الآخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن نظام تهدئة من جانبها يبدأ الساعة العاشرة صباحا. وذلك لفتح ممرات إنسانية لخروج المدنيين من ماريوبول وفولنوفاخا.

(المصدر: رصد وطن)

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باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها.

مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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