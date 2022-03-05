طيار روسي شارك في قصف سوريا يقع أسيراً بيد الأوكرانيين بعد إسقاط طائرته (فيديو)

وطن – أظهر مقطع فيديو متداول على نطاق واسع اليوم، السبت، لحظة إسقاط طائرة روسية مقاتلة، في ضواحي مدينة “تشيرنيهيف” شمالي أوكرانيا و أسر طيار روسي.

أسر طيار روسي بعد إسقاط طائرته

وأكد العديد من النشطاء ووسائل الإعلام أنه بعد استهداف الطائرة، قفز طياران روسيان منها بالمظلات ليقعا في الأسر.

اسقاط طائرة روسية حربية من طراز سوخوي فوق مدينة #تشيرنيهيف الأوكرانية pic.twitter.com/v6j4FDQKA3 — Adnan Alhussein 🇺🇦 (@Adnan_Alhusen) March 5, 2022

وتم تداول صور لهما ليتضح أن أحدهما كان ضمن الطيارين الذين شاركوا في القصف الروسي على سوريا، دعما لنظام بشار الأسد.

الله أكبر ولله الحمد

صورة لأحد طياري روسيا الذين طالما رموا الحمم على رؤوس أهل الشام، انطلاقاً من قاعدة #حميميم المحتلة – الطيار غادر مطار حميميم إلى روسيا بطائرته طراز Su-34، رقم (24) بداية الحرب وشارك في قصف أوكرانيا؛ ليتمكن الأوكران من إسقاط طائرته وأسره في منطقة #تشيرنيهيف pic.twitter.com/L2J8PzoeP4 — قتادة صاعقة (@omarii49) March 5, 2022

إحدى هذه الصور تظهر الطيار الأسير عندما كان يلتقط صورا تذكارية مع بوتين، في سوريا بعدما قصف السوريين وقتل المدنيين هناك.

متابعة..

بحسب وسائل اعلام أوكرانية فإن الطيار الذي تم إسقاط طائرته منذ قليل وأسره في #تشيرنيهيف كان نشطاً في #سوريا. pic.twitter.com/UIUQQtBINC — ذئب الأناضول (@merBora93095056) March 5, 2022

وأوضح النشطاء أنه تم إسقاط طائرة مقاتلة روسية في سماء تشيرنيهيف، وعند قفز الطيارين بالمظلات تم أسرهما من قبل الأوكرانيين.

اسقاط مقاتلة على أطراف مدينة تشيرنيهيف شمال أوكرانيا

هذا وقالت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية، إن طائرة روسية أُسقطت على أطراف مدينة تشيرنيهيف بشمال أوكرانيا، والتي شهدت قتالًا عنيفًا منذ ما يقرب من أسبوع.

وقالت الوكالة إن الطائرة تحطمت في منطقة سكنية، مضيفة أنه من غير المعروف ما إذا كان هناك ضحايا. وتسبب الحادث في اندلاع حرائق في أربعة منازل خاصة.

ـ لعلها دعوة مظلوم في #الشام قرعت باب السماء واستجاب لها أحكم الحاكمين .. إنه سميعٌ قريبٌ مجيب .. بحسب وسائل اعلام أوكرانية فإن أحد الطيارين الذين تم إسقاط طائرتهم وأسرهم في #تشيرنيهيف الأوكرانية كان نشطاً في #سوريا. pic.twitter.com/NOCnkuzJWV — عمر الشآمي (@omaar_alshame) March 5, 2022

وأضافت الوكالة أنه تم إجلاء السكان المحليين بعد العثور على ثلاث قنابل زنة 500 كيلوجرام.

هذا وقالت السلطات إن 17 شخصًا لقوا مصرعهم في منطقة “تشيرنيهيف” خلال 24 ساعة حتى الثامنة صباح، السبت، نتيجة القصف. وتوفي شخص آخر بسبب الحريق.

ـ لعلها دعوة مظلوم في #الشام قرعت باب السماء واستجاب لها أحكم الحاكمين .. إنه سميعٌ قريبٌ مجيب .. بحسب وسائل اعلام أوكرانية فإن أحد الطيارين الذين تم إسقاط طائرتهم وأسرهم في #تشيرنيهيف الأوكرانية كان نشطاً في #سوريا. pic.twitter.com/NOCnkuzJWV — عمر الشآمي (@omaar_alshame) March 5, 2022

وبحسب إدارة الدولة الإقليمية في تشيرنيهيف، فإنه “خلال نهار 4 مارس وليلة 5 مارس، قصفت الطائرات الروسية بشكل منهجي تشيرنيهيف، ومعظمها مناطق سكنية”.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت اليوم السبت، عن تدمير مخازن أسلحة وذخائر في أوكرانيا، بينها صواريخ “جافلين”. وفق ما نشرت وسائل إعلام روسية، كشفت وزارة الدفاع الروسية، عن تدمير 56 مسيرة و82 طائرة حربية أوكرانية و708 دبابات منذ بدء العملية العسكرية.

وقال الوزارة في بيان، إنه تم تدمير 2037 منشأة للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية منذ بدء العملية العسكرية، و “قواتنا تشن هجوما واسع النطاق في أوكرانيا”.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم السبت في بيان، عن تدمير 39 طائرة حربية روسية و40 مروحية منذ بدء المعارك، والتي أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم 24 فبراير الماضي.

وقالت الوزارة: “بفضل جميع أبناء شعبنا، فإن خطط الكرملين لإخضاع الأوكرانيين، والاستيلاء على المدن الكبرى، والإطاحة بالدولة، وضم أوكرانيا إلى روسيا، قد باءت بالفشل”.

على الجانب الآخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن نظام تهدئة من جانبها يبدأ الساعة العاشرة صباحا. وذلك لفتح ممرات إنسانية لخروج المدنيين من ماريوبول وفولنوفاخا.

(المصدر: رصد وطن)

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