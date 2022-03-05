بتهمة الخيانة .. الأمن الأوكراني يقتل عضو في وفد المفاوضات مع روسيا (صورة)

وطن – تحدّثت تقارير إعلامية أوكرانية عن مقتل دينيس كيرييف وهو عضو في الوفد الأوكراني الذي يجري المفاوضات مع روسيا، خلال محاولة جهاز الأمن الأوكراني اعتقاله بتهمة الخيانة.

مقتل عضو في الوفد الأوكراني بتهمة الخيانة

وذكرت صحيفة “أوبوزريفاتل” الأوكرانية، نقلاً عن مصادر لم تسمّها، أن “المفاوض الأوكراني الذي شارك في اجتماع غوميل الأول، دينيس كيرييف، قُتل أثناء الاعتقال من قبل جهاز الأمن الأوكراني، وهو مشتبه بالخيانة”.

في حين قال النائب في البرلمان (الرادا)، ألكسندر دوبينسكي، على قناته في “تيليغرام”، إن كيرييف “قد يكون أبدى مقاومة لدى محاولة اعتقاله من قبل السلطات الأوكرانية ما أدى لمقتله”.

ولم تصدر حتى الآن معلومات أو تعلقيات رسمية حول هذه الأنباء.

وتداولت بعض الحسابات صورة زعموا أنها لـ”كيرييف” بعد مقتله.

الاعلام الأوكراني ينشر صورة للعضو من الوفد الأوكراني الأول في المحادثات مع روسيا، دينيس كيرييف، قائلة انه تم قتله pic.twitter.com/cq8lZlnOCM — موقع Now Lebanon 🇱🇧 (@NowLebanon3) March 5, 2022

وكانت أولى جلسات المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا قد جرت على الأراضي البيلاروسية في 28 شباط/فبراير الماضي.

والخميس، انطلقت ثاني جولات المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في بيلاوسيا، بالتزامن مع استمرار القتال داخل الأراضي الأوكرانية.

(المصدر: وكالات)

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