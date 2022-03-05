مقتل عضو في الوفد الأوكراني بتهمة الخيانة
دينيس كيرييف عضو في الوفد الأوكراني للمفاوضات مع روسيا
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بتهمة الخيانة .. الأمن الأوكراني يقتل عضو في وفد المفاوضات مع روسيا (صورة)

كتب باسل النجار
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وطن – تحدّثت تقارير إعلامية أوكرانية عن مقتل دينيس كيرييف وهو عضو في الوفد الأوكراني الذي يجري المفاوضات مع روسيا، خلال محاولة جهاز الأمن الأوكراني اعتقاله بتهمة الخيانة.

مقتل عضو في الوفد الأوكراني بتهمة الخيانة

وذكرت صحيفة “أوبوزريفاتل” الأوكرانية، نقلاً عن مصادر لم تسمّها، أن “المفاوض الأوكراني الذي شارك في اجتماع غوميل الأول، دينيس كيرييف، قُتل أثناء الاعتقال من قبل جهاز الأمن الأوكراني، وهو مشتبه بالخيانة”.

في حين قال النائب في البرلمان (الرادا)، ألكسندر دوبينسكي، على قناته في “تيليغرام”، إن كيرييف “قد يكون أبدى مقاومة لدى محاولة اعتقاله من قبل السلطات الأوكرانية ما أدى لمقتله”.

ولم تصدر حتى الآن معلومات أو تعلقيات رسمية حول هذه الأنباء.

وتداولت بعض الحسابات صورة زعموا أنها لـ”كيرييف” بعد مقتله.

وكانت أولى جلسات المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا قد جرت على الأراضي البيلاروسية في 28 شباط/فبراير الماضي.

والخميس، انطلقت ثاني جولات المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في بيلاوسيا، بالتزامن مع استمرار القتال داخل الأراضي الأوكرانية.

(المصدر: وكالات) 

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باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها.

مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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