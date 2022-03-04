ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الاتحاد والهلال

وطن – شهدت منافسات الأسبوع ال23 من الدوري السعودي الممتاز فوز المتصدر اتحاد جدة على ضمك بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، وفوز الهلال على النصر برباعية نظيفة دون رد.

الاتحاد والفوز الثمين على ضمك

وأحرز فريق الاتحاد أولى أهداف اللقاء في الدقيقة ال75. عن طريق فهد المولد، وجاء الهدف الثاني في الدقيقة ال79 من توقيع عبد الرحمن العبود.

💪 قطار النمر نحو اللقب 'لا يتوقف' 🐅 pic.twitter.com/64kWShhxO3 — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) March 3, 2022

⚽ الهدف الأول لـ #الاتحاد عن طريق " فهد المولد " 🤩🔥.

🎥شاهد الهدف 👇

#الاتحاد_ضمك pic.twitter.com/OwbkIMA9EX — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) March 3, 2022

كما وسجل فريق ضمك الهدف الوحيد للفريق في الدقيقة الثالثة من الوقت البديل عن طريق إيميليو زيلايا من ركلة جزاء.

🎥⚽ الهدف الثاني لـ #الاتحاد عن طريق " عبدالرحمن العبود " 🤩🔥.

#الاتحاد_ضمك pic.twitter.com/odBcYjNnMv — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) March 3, 2022

وشهدت المباراة طرد نجم فريق الاتحاد السعودي عبد الرحمن العبود، وكذلك طرد نجم فريق ضمك في الدقيقة العاشرة على نهاية المباراة بعد إشهار حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجههم.

🎥⚽ الهدف الأول لـ #ضمك عن طريق " إيميليو زيلايا " 🤩🔥.

#الاتحاد_ضمك pic.twitter.com/9qSdkhWiRu — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) March 3, 2022

الهلال والفوز النظيف على النصر

وسجل فريق الهلال السعودي الرباعية النظيفة في شباك منافسه النصر، في الدقيقة ال16 عن طريق ماتيوس بيريرا، كما وأحرز سالم الدوسري الهدفين في الدقيقة ال34 وال 47.

وجاء الهدف الرابع لفريق الهلال السعودي في الدقيقة ال75 من توقيع اللاعب أوديون إيغالو، لتنتهي المباراة بفوز فريق الهلال على النصر برباعية نظيفة دون مقابل.

⚽️ 16' بيريرا

⚽️ 34' سالم

⚽️ 45+3' سالم

⚽️ 75' إيغالو 💪 ليلة زرقاء.. رباعية وثلاث نقاط 👏🔵. pic.twitter.com/GFVPakLorT — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) March 3, 2022

كما وشهدت المباراة طرد نجم فريق النصر السعودي راميرو موري في الدقيقة ال63، بعد إشهار البطاقة الحمراء من قبل حكم المباراة. ليخرج على إثرها خارج أرضية الملعب.

ترتيب الدوري السعودي

ويتربع فريق الاتحاد في صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 54 نقطة، ويليه بفارق كبير فريق النصر في المركز الثاني برصيد 44 نقطة.

أما في المركز الثالث آتى فريق الشباب برصيد 43 نقطة، وفي المركز الرابع جاء فريق الهلال برصيد 40 نقطة.

(+10) المتصدّر @ittihad 🐅

يوسع الفارق مع أقرب منافسيه 🔝🟡. pic.twitter.com/uSY7Wr4bRf — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) March 3, 2022

كما وجاء في خامس جدول الترتيب فريق ضمك برصيد 36 نقطة، ويليه فريق أبها في المركز السادس برصيد 28 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز السابع فريق الفتح برصيد 27 نقطة، ومتساوياً بذلك مع فريق الفيحاء في المركز الثامن بنفس الرصيد من النقاط.

وفي المركزين التاسع والعاشر جاء فريقا الرائد والطائي برصيد 26 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

(المصدر: وطن + تويتر)

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