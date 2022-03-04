الاتحاد يواصل التربع على صداة ترتيب الدوري السعودي بعد الفوز على ضمك watanserb.com
الاتحاد يواصل التربع على صداة ترتيب الدوري السعودي بعد الفوز على ضمك
Videoرياضة

ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الاتحاد والهلال

منافسات الجولة ال23 من الدوري الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – شهدت منافسات الأسبوع ال23 من الدوري السعودي الممتاز فوز المتصدر اتحاد جدة على ضمك بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، وفوز الهلال على النصر برباعية نظيفة دون رد.

الاتحاد والفوز الثمين على ضمك

وأحرز فريق الاتحاد أولى أهداف اللقاء في الدقيقة ال75. عن طريق فهد المولد، وجاء الهدف الثاني في الدقيقة ال79 من توقيع عبد الرحمن العبود.

 

كما وسجل فريق ضمك الهدف الوحيد للفريق في الدقيقة الثالثة من الوقت البديل عن طريق إيميليو زيلايا من ركلة جزاء.

وشهدت المباراة طرد نجم فريق الاتحاد السعودي عبد الرحمن العبود، وكذلك طرد نجم فريق ضمك في الدقيقة العاشرة على نهاية المباراة بعد إشهار حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجههم.

الهلال والفوز النظيف على النصر

وسجل فريق الهلال السعودي الرباعية النظيفة في شباك منافسه النصر، في الدقيقة ال16 عن طريق ماتيوس بيريرا، كما وأحرز سالم الدوسري الهدفين في الدقيقة ال34 وال 47.

وجاء الهدف الرابع لفريق الهلال السعودي في الدقيقة ال75 من توقيع اللاعب أوديون إيغالو، لتنتهي المباراة بفوز فريق الهلال على النصر برباعية نظيفة دون مقابل.

كما وشهدت المباراة طرد نجم فريق النصر السعودي راميرو موري في الدقيقة ال63، بعد إشهار البطاقة الحمراء من قبل حكم المباراة. ليخرج على إثرها خارج أرضية الملعب.

ترتيب الدوري السعودي

ويتربع فريق الاتحاد في صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 54 نقطة، ويليه بفارق كبير فريق النصر في المركز الثاني برصيد 44 نقطة.

أما في المركز الثالث آتى فريق الشباب برصيد 43 نقطة، وفي المركز الرابع جاء فريق الهلال برصيد 40 نقطة.

كما وجاء في خامس جدول الترتيب فريق ضمك برصيد 36 نقطة، ويليه فريق أبها في المركز السادس برصيد 28 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز السابع فريق الفتح برصيد 27 نقطة، ومتساوياً بذلك مع فريق الفيحاء في المركز الثامن بنفس الرصيد من النقاط.

وفي المركزين التاسع والعاشر جاء فريقا الرائد والطائي برصيد 26 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

(المصدر: وطن + تويتر)

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فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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