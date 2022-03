إغتصاب النساء الأوكرانيات في خيرسون من قِبل القوات الروسية .. ما الذي حدث؟ (شاهد)

وطن – اتهمت شابة أوكرانية تدعى سفيتلانا زورينا (27 عامًا)، والتي تعيش مع جدتها في مدينة خيرسون البالغ عدد سكانها حوالي 290 ألف شخص والذين أصبحوا في قبضة الجيش الروسي، القوات الروسية بالاعتداء الجنسي على النساء الأوكرانيات.

وقالت سفيتلانا للمذيع جون بيرمان بقناة “سي إن إن”: ” لقد بدأت القوات الروسية بالفعل في اغتصاب نسائنا. كانت هناك معلومات من أشخاص أعرفهم شخصياً أن فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا – وقع اغتصابها ثم قتلها.” كما نقلت صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية

JUST NOW: "“They already started to rape our women. There was information from people that I personally know, that a 17-year-old girl, it happened to her & then they killed her. "

–Svetlana Zorina, caring for her grandmother in Russian occupied Khersonpic.twitter.com/jSELNovNGV

