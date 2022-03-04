إغتصاب النساء الأوكرانيات في خيرسون
سقطت خيرسون بيد القوات الروسية بعد أيام من قتال عنيف
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إغتصاب النساء الأوكرانيات في خيرسون من قِبل القوات الروسية .. ما الذي حدث؟ (شاهد)

كتب ايمان الباجي
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وطن – اتهمت شابة أوكرانية تدعى سفيتلانا زورينا (27 عامًا)، والتي تعيش مع جدتها في مدينة خيرسون البالغ عدد سكانها حوالي 290 ألف شخص والذين أصبحوا في قبضة الجيش الروسي، القوات الروسية بالاعتداء الجنسي على النساء الأوكرانيات.

“يغتصبون ثم يقتلون”

وقالت سفيتلانا للمذيع جون بيرمان بقناة “سي إن إن”: ” لقد بدأت القوات الروسية بالفعل في اغتصاب نسائنا. كانت هناك معلومات من أشخاص أعرفهم شخصياً أن فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا – وقع اغتصابها ثم قتلها.” كما نقلت صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية

إلا أنه لم يتم التحقق من هذه الادعاءات بشكل مستقل.

وعندما سُئلت عما إذا كان سكان المدينة قد أبدوا أي مقاومة، قالت سفيتلانا إن كل ما يمكن للسكان فعله هو “مجرد الجلوس في المنزل والاعتناء بأنفسنا لأننا خائفون”.

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وأضافت زورينا: “نحن في حالة رعب وخائفون لكننا لن نستسلم.”

يوم الأربعاء، أبلغ عمدة خيرسون إيغور كوليخاييف بقواعد جديدة للمواطنين بعد أن اقتحمت “قوات روسية مسلحة” مجلس المدينة، وطلب من السكان المحليين الخروج أزواجََا، وطلب كذلك من السائقين القيادة ببطء والاستعداد لإظهار محتويات النقل في أي لحظة.

سقوط مدينة خيرسون

في مقابلة منفصلة على شبكة “سي آن آن” في وقت سابق، قالت زورينا إنه على الرغم من الاحتلال الروسي، فإن خيرسون هي “مدينة أوكرانية ونريد أن تبقى مدينة أوكرانية.”

وقالت لمراسلة ” سي آن آن” كريستيان آمانبور: “مدينتنا … تعج بالمحتلين الروس، لكن العلم لا يزال أوكرانيًا ونأمل أن يظل أوكرانيًا”.

وأضافت زورينا “نحن نثق في رئيس بلديتنا. نحن نثق في حكومتنا. نثق بجيشنا. نحن نؤمن بانتصارنا. لكن نحاول ألا نخرج لأنه أمرََا خطيرََا.”

كما أكدت زورينا إن إدارة المدينة ما زالت تحاول التواصل مع السكان وسط تضليل إعلامي روسي.

دعاية روسية

كما قالت زورينا أن “هناك دعاية ضخمة يحاول الروس نشرها بين خيرسون والأوكرانيين، وكأننا نريد أن نصبح جزءًا من شبه جزيرة القرم. إلا أن هذا ليس أمرََا صحيحََا ولا نريد ذلك.”

وأضافت في الأخير”يخبرنا رئيس البلدية فقط كيف ستعمل المدينة خلال اليومين المقبلين، وكيف ستفعل المواصلات للأشخاص الذين يعملون في محطة كهربائية ومحطة مياه وما إلى ذلك.”

(المصدر: نيويورك بوست

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ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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