من غير قصد .. رئيس بيلاروسيا يكشف عن الدولة التي سيغزوها بوتين بعد أوكرانيا! (فضيحة)

وطن – قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أنه يبدو أن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو كشف من غير قصد عن أن قوات فلاديمير بوتين لديها خطط لغزو مولدوفا.

“غزو مولدوفا بعد أوكرانيا”

وبحسب الصحيفة، فقد خاطب رئيس بيلاروسيا “صديق بوتين” المروج للحرب المسؤولين الأمنيين مساء الثلاثاء. بينما كان يقف أمام خريطة معركة يبدو أنها تظهر عملية مخطط لها من جنوب أوكرانيا إلى جارتها الصغيرة.

وأظهرت الخريطة أيضًا خطط قتالية مقترحة للقوات الروسية في جميع أنحاء البلاد.

وأوضحت بالتفصيل خطوط الهجوم الروسي المتجه إلى أوكرانيا. والتي تحقق بعضها في الأيام القليلة الأولى من الغزو – مثل اقتحام القوات باتجاه كييف من الشمال، وتجاه خيرسون من شبه جزيرة القرم.

إلا ان الخريطة بحسب “ديلي ميل” أظهرت أيضًا العديد من الهجمات لم تحدث بعد – حتى أن أحدها بدا وكأنه يشير من مدينة أوديسا الساحلية إلى مولدوفا. مما يشير إلى أن روسيا تخطط إلى غزو مولدوفا بعد أوكرانيا .

محاولة احتلال العاصمة الأوكرانية كييف

في غضون ذلك، عانى جيش بوتين من سلسلة محرجة من الهزائم. أثناء محاولته تنفيذ ضربات دقيقة على أهداف رئيسية في محاولة واضحة لكسب الحرب بسرعة وبشكل مقنع واحتلال العاصمة الأوكرانية كييف.

وقد أثار ذلك مخاوف من أنه الآن على وشك نشر دروع ومدفعية روسية ثقيلة في محاولة لشق طريقه نحو النصر – وهي استراتيجية يمكن أن تسبب خسائر مدنية ضخمة.

وقالت الصحيفة إن قافلة “مرعبة” يبلغ طولها 40 ميلاً وتتألف من دبابات ومدفعية تتجه الآن نحو العاصمة كييف، على ما يبدو في محاولة لتطويقها.

وبدأت القوات الروسية قصف المدينة اليوم بقصف سارية تليفزيونية ونصب تذكاري قريب للهولوكوست بعد تحذير المواطنين بالمغادرة أو المخاطرة بالقتل.

وذكرت تقارير محلية أن العديد من أحياء المدينة تتعرض حاليًا للهجوم. حيث ذكرت صحيفة كييف إندبندنت في الساعة 23:29 بالتوقيت المحلي (21: 29 بتوقيت جرينتش) أن القنابل الروسية ضربت بلدة فيشنيفي الواقعة خارج العاصمة.

وقالت أيضا إن أحياء روسانيفكا وكورينيفكا وبوياركا – وكذلك المنطقة القريبة من مطار كييف الدولي – تعرضت للقصف.

وذكرت أيضا أن دوي انفجار قوي سمع في بيلا تسيركفا ، وهي مدينة في كييف أوبلاست. عندما تم مهاجمة مستودع للمبارزة ، وفقا لوكالة الأنباء UNIAN.

وتشير مواقع الهجمات المبلغ عنها إلى أن القوات الروسية تقترب من عدة جوانب من العاصمة، وخاصة من الغرب.

يشار إلى أن جمهورية مولدوفا، دولة أوروبية ذات نظام جمهوري، تقع شرق أوروبا بين أوكرانيا و‌رومانيا.

ومعظم أهالي مولدوفا هم مولدوفيين، باستثناء شريط ترانسنيستريا الواقع شرق نهر دنيستر والذي يحكمه عسكر روس ويطالبون بالانضمام إلى روسيا.

ومولدوفا هي عضو في منظمة غوام للتطوير الديمقراطي والاقتصادي منذ عام 1991 بعد تفكك الاتحاد السوفيتي.

(المصدر: ديلي ميل – ترجمة وطن)

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